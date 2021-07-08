Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу

Эксперты оценили потенциал 201-й базы для защиты от талибов

Сейчас 201-я база усилена и артиллерией, и ракетными установками, и вертолетами. Если туда еще добавить оперативно-тактическую авиацию, то она будет способна отразить любые угрозы, исходящие из Афганистана, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал заявление главы МИД Сергея Лаврова о готовности России задействовать военную базу в Таджикистане для защиты от угроз Афганистана.

«201-я военная база сформирована на основе бывшей мотострелковой дивизии. База включает приблизительно 15 тыс. человек личного состава, 300 танков и около 2,5 тыс. бронемашин различных типов. По расчетам, которые эксперты производили ранее, такая дивизия могла в полной мере отразить удар дивизии США в обороне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Подразделения базы дислоцируются сейчас как в Душанбе, так и в областном центре Бохтар (бывший Курган-Тюбе) на юге республики.

«Сейчас 201-я база усилена и артиллерией, и ракетными установками, и вертолетами. Если туда еще добавить оперативно-тактическую авиацию, то она будет способна отразить любые угрозы, исходящие от «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД)», – полагает Матвийчук.

«Наша 201-я военная база в Таджикистане имеет все необходимое вооружение для выполнения своих задач. Вопрос в дислокации ее подразделений. К сожалению, по просьбе таджикского руководства, возможно, основная часть военнослужащих российской базы размещена либо в Душанбе, либо с ним рядом», – отметил военный эксперт и заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По словам эксперта, это очень удобно для президента республики, так как позволяет ему поддерживать стабильность в столице. «Но это мало помогает обеспечивать безопасность на таджикско–афганской границе. Во-первых, это географически далеко, а во-вторых, в таком случае военнослужащие выполняют другие задачи – не обеспечение безопасности границ, а обеспечение стабильности в Душанбе», – пояснил собеседник.

Евсеев напомнил о том, что ранее один полк 201-й базы находился в городе Куляб. «В этом случае он мог прикрывать границы», – подчеркнул эксперт и добавил, что «было бы целесообразно сократить военное присутствие российских военнослужащих вблизи Душанбе и переместить их в сторону границы, чтобы они могли обеспечить силовое прикрытие пограничников».

Россия будет делать все, в том числе используя военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров. «Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Представители секретариата организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию, и будут докладывать постоянному совету», – цитировал Лаврова ТАСС.

Глава российской дипломатии подчеркнул – Москва пристально следит за происходящим в Афганистане, «где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск». Лавров напомнил, что Владимир Путин провел беседы со своими коллегами – президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Шавкатом Мирзиёевым, и находится в контакте с лидерами других государств Средней Азии.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, по мере ухода из Афганистана американских войск, стремительно развивает наступление радикальное движение «Талибан». Боевики полностью контролируют 188 уездов страны, еще в 130 районах идут боевые действия, под контролем кабульского правительства остаются порядка 70 уездов. Закрепившись в сельских районах, «Талибан» развернул наступление на крупные города – центры провинций.

Сообщается о том, что талибы взяли под свой контроль большую часть таджикско-афганской границы, включая два крупных пограничных перехода. Погранслужба Таджикистана подтвердила, что, спасаясь от талибов, границу республики перешли более 1 тыс. солдат афганской правительственной армии.

По сообщению агентства «Спутник Таджикистан», в понедельник президент республики Рахмон уволил зама командующего погранвойсками Нурулло Хомида Абдуллозоду, который курировал безопасность границы с Афганистаном в Хатлонской области и Горном Бадахшане. Утверждается, что причиной отставки стали именно массовые переходы афганских военных на территорию Таджикистана. Для укрепления границы Рахмон поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва.