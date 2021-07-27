Россияне высказались о бодипозитиве

Большинство опрошенных россиян (59%) никогда не слышали о таком явлении как бодипозитив, 12% из них полагают, что оно выступает за принятие собственного тела со всеми его недостатками, следует из опроса ВЦИОМ.

«Более половины россиян (59%) никогда не слышали о таком явлении, как бодипозитив. Среди тех, кто знает о нем, 12% полагают, что оно выступает за принятие собственного тела со всеми его недостатками (23-29% среди молодежи), 5% считают, что бодипозитив выступает за здоровое тело и ЗОЖ, 3% ответили, что оно против дискриминации по внешности, а 8% сказали, что слово им знакомо, но не смогли уточнить его значение», – сообщается на сайте ВЦИОМ.

Ровно четверть опрошенных считают, что бодипозитив позволяет игнорировать здоровый образ жизни, а 49% уверены, что, наоборот, способствует ему. Более половины россиян (61%) скорее согласны с тем, что это движение избавляет людей от комплексов.

Также ВЦИОМ сообщил о том, что во внешности другого вызывает у людей неприязнь. Больше всего негативные эмоции вызывают запах пота (67%), грязные волосы (50%) и кожные заболевания (34%). Ожирение неприятно для 21% опрошенных – это больше, чем отсутствие конечностей (5%) или заметные шрамы (4%). Критику чужой внешности в высказываниях окружающих слышали менее трети россиян (29%).

Безразличны к изображениям моделей, которые отличаются от стандартов красоты, 61% граждан, 20% воспринимают их положительно, а 15% – отрицательно.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что бодипозитив – это не только про толстых.