Партия Зеленского захотела перенять опыт Коммунистической партии Китая

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая (КПК) по внедрению меритократии, заявил председатель партии, первый заместитель главы фракции в Верховной раде Александр Корниенко.

«В Коммунистической партии Китая различный опыт в различных сферах. Почему, когда говорят о Коммунистической партии Китая, то говорят только о каких-то негативных моментах, но там есть и положительные. Например, там 95 млн членов партии и такой структурой сложно управлять, если не ввести определенные принципы. Такие принципы там есть. Из того, что мы хотели брать от китайских коллег – это меритократия во всех смыслах, когда продвигаются те, кто действительно этого заслужил», – сказал он в интервью агентству «Украинские новости».

Ранее глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что президентской партии необходимо перенимать опыт Коммунистической партии Китая. По его словам, принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу.

Отметим, что меритократия – система управления, при которой руководящие посты в государстве занимают наиболее способные и достойные люди, вне зависимости от их социального и финансового статусов.

Напомним, Associated Press обвиняло Китай в давлении на Украину. Кроме того, между Киевом и Пекином возник конфликт из-за завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.