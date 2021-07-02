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2 июля, пятница | Последнее обновление — 19:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Оба пилота упавшего возле Гавайских островов грузового Boeing 737 спасены
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Власти Кубани отменили справки и ПЦР тесты для отдыхающих детей до 14 лет
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев изменили правила для прибывающих туристов: отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.
«Дополнение в курортные правила: при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно. Согласно рекомендации санитарных врачей, губернатор Вениамин Кондратьев подписал соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», – говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации региона, несовершеннолетним с 15 до 18 лет нужно с 1 июля предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.
Ранее власти Краснодарского края ввели правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.
Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.
На портале «Госуслуги» образовалась очередь на вход из-за массового наплыва посетителей
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Портал «Госуслуги» ставит посетителей в очередь на вход – сейчас уже с ожиданием от 30 минут, сообщая, что услуги одномоментно заказывают более 500 тыс. человек.
При попытке войти на портал появляется объявление о том, что в данный момент на портале более 500 тыс. посетителей и запускается обратный отсчет. Сначала время ожидания составляло пять минут, сейчас – уже 30 минут, передает РИА «Новости».
Отметим, что с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. В этой связи уже в четверг фиксировался массовый наплыв пользователей портала «Госуслуги», передает ТАСС со ссылкой на Минцифры.
«По состоянию на 13.00 (1 июля) по московскому времени через портал госуслуг подано 142 тыс. заявлений на оформление новых социальных выплат: более 112 тысяч подано на оформление ежемесячного пособия на детей в возрасте от восьми до 17 лет и почти 30 тысяч – на оформление выплаты для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Таким образом в минуту подается в среднем 180 заявлений», – отмечалось в сообщении.
Кроме того, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.
Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и заполнить интерактивную форму заявления. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически. Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на портале поступит информация о назначенной выплате либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.
Также нагрузка на портал значительно возросла в последние дни из-за старта массовой прививочной кампании от COVID-19.
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Лукашенко разрешил иностранцам посещать Белоруссию без визы для вакцинации от COVID
Граждане 73 государств смогут с 15 июля посещать без визы Белоруссию, чтобы вакцинироваться от коронавируса, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.
«Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси», – говорится в сообщении на сайте главы республики.
Отмечается, что установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям.
Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.
Новый штамм COVID-19 обнаружили в 96 государствах
Индийский штамм коронавируса уже распространился более чем в 90 государствах и быстро распространяется среди тех, кто не сделал прививку, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Дельта» является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 96 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения», – пояснил в Женеве на брифинге для стран – членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее глава, передает ТАСС.
Гендиректор подчеркнул, что в ряде стран осуществляется смягчение мер в сфере здравоохранения, связанных с пандемией. Одновременно в мире наблюдается рост передачи COVID-19.
По его словам, «чем больше случаев заболевания, тем больше госпитализаций и сильнее нагрузка на работников здравоохранения», что в свою очередь повышает риск летальных исходов.
Кроме того, Гебрейесус отметил, что следует ожидать сообщений о появлении новых разновидностей SARS-CoV-2, так как «вирусы эволюционируют». «Но мы можем воспрепятствовать появлению вариантов, если будем предотвращать передачу [инфекции]», – добавил он, назвав срочной задачей здравоохранения «использование всех имеющихся инструментов» для предотвращения распространения коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс».
Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».
Актриса Любовь Омельченко умерла от коронавируса
Советская и российская актриса Любовь Омельченко умерла на 74-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
Причиной смерти артистки стал коронавирус. Как говорится в заявлении Союза, актриса ушла из жизни 29 июня, передает РИА «Новости».
Омельченко родилась в 1947 году, ее фильмография насчитывает 50 работ, включая такие картины, как «Бумер», «Хозяйка детского дома», «Возвращение «Броненосца»», «Солдаты», «Две судьбы».
Накануне от коронавируса умерла российская актриса театра и кино Наталья Смирнова, сыгравшая роль Дуси-Агрегат в сериале «Счастливы вместе». В начале июня от COVID в 39 лет умер актер российских сериалов Артем Анчуков.
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Названо снижающее вероятность заражения коронавирусом заболевание
Пациенты с аллергией реже болеют COVID-19, по этому поводу ученые высказывают разные гипотезы, заявил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов.
«От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» слова Хаитова.
Он отметил, что, по данным зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.
«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», – уточнил Хаитов.
Ранее ученые установили, что простуда способна защитить от коронавируса.
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Металлургов попросили тратить меньше кислорода из-за коронавируса
Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил российские металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, сообщили СМИ.
«В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранения», – сообщил источник РБК, знакомый с позицией министерства. По его словам, ведомство попросило традиционных производителей технических и медицинских газов, а также металлургические компании оперативно предоставить информацию об уровне производства и потребления.
Чтобы не допустить дефицита кислорода в больницах, премьер Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до 30 июня доложить правительству о принятии необходимых мер. «Принять меры к формированию в медицинских организациях, оказывающих помощь лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, необходимого запаса кислорода», – говорится в его поручении.
Ранее сообщалось, что в реанимации ковидного отделения Никольской больницы в Одинцовском районе Московской области в результате прекращения подачи кислорода скончались три пациента. Однако в самой больнице опровергли эти сообщения. Так пояснили, что сбой в подаче кислорода действительно произошел, но в момент инцидента никто из пациентов не погиб, двое скончались позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.
Индийский штамм коронавируса выявили во всех регионах Казахстана
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Министерство здравоохранения Казахстана выявило штамм коронавируса «Дельта» (индийский штамм) в пробах, взятых во всех регионах страны, сообщила межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве республики.
«В связи с распространением «Дельта»-штамма в мире министерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заразившихся коронавирусной инфекцией. На 1 июля проведен ПЦР-скрининг 414 проб на выявление индийского штамма. По результатам в 48,3% обнаружен индийский штамм во всех областях и городах Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент», – приводит текст сообщения ТАСС
Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к штамму «Дельта» будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов. «Особенностями клиники „Дельта»-штамма является сокращение инкубационного периода до пяти дней, превалирует кишечная симптоматика, быстрое прогрессирование заболевания, увеличение числа заболевших лиц более молодого возраста, более тяжелое течение среди детей и беременных», – пояснили в межведомственной комиссии, отметив, что единственным способом защиты от инфекции является вакцинация.
Накануне первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку республики в период пандемии и личное спасение от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
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Частичную обязательную вакцинацию ввели в Ростовской области
Обязательную вакцинацию против коронавируса для ряда групп населения ввели в Ростовской области, следует из постановления заместителя главного государственного санитарного врача по региону.
«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок <…> против новой коронавирусной инфекции <…> группам граждан, подлежащим обязательной вакцинации», – сообщается в документе, опубликованном на сайте территориального управления Роспотребнадзора.
Среди групп населения, подлежащих обязательной вакцинации, работники сферы услуг, госслужащие, студенты старше 18 лет, индивидуальные предприниматели.
Согласно документу, руководителям организаций поручается до 29 июля организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 26 августа – вторым. В упомянутые сроки пройти вакцинацию должны не менее 60% определенных категорий граждан.
В документе отмечается, что в связи с распространением коронавируса эпидемиологическая обстановка в Ростовской области оценивается как неблагополучная. В июне увеличилось среднесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом с 3,7 до 5,3 на 100 тыс. населения. При этом чаще всего заражаются люди трудоспособного возраста от 18 до 49 лет. Заполняемость госпиталей, в которых оказывается помощь пациентам с коронавирусом, увеличилась до 78,6%, следует из документа.
Напомним, 22 июня в управлении информполитики правительства Ростовской области сообщали о планах привить от коронавируса до 90% работников торговли и сферы услуг.
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Инфекционист объяснил необходимость изоляции при ОРВИ
Коронавирусная инфекция первыми симптомами напоминает ОРВИ, инфицированным необходимо изолироваться для прекращения распространения вируса, заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.
«Все симптомы, что при ОРВИ, что при COVID-19 одинаковы, особенно в начале. Изоляция идет, как профилактика дальнейшего распространения болезни. Всегда дешевле предупредить, чем бороться с последствиями», – пояснил Малышев Ura.ru.
Он пояснил, что людей под подозрением на коронавирус необходимо тестировать. «Если вирус опустился и не определяется, значит выделяется в малых количествах и эти люди в основном не опасны. Если вирус выделяется активно, то, безусловно, тест будет положительный», – указал вирусолог.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский отметил, что необходимо соблюдать изоляцию при ОРВИ в любом случае, даже если бы не было коронавирусной инфекции.
«Это нормальное и ответственное поведение. А в условиях эпидемии – тем более», – подчеркнул ученый.
Он отметил, что одной из главных причин успеха борьбы с коронавирусом в Китае и Южной Корее стали широкомасштабные тестирования.
В Сочи откроют первый COVID-free пляж
Первый свободный от коронавируса пляж будет открыт в Сочи. Вход на его территорию будет осуществляться по сертификату о вакцинации, либо по справке о перенесенном COVID не более полугода, либо по ПЦР-тестам, действительным в течение 72 часов.
«Это пилотный проект. Посетителями пляжа будут не только туристы гостинцы, но и те, кто живет и отдыхает в окрестности. Это пока разовый проект, на все пляжи города он не распространяется при данной контролируемой эпидемиологической ситуации», – передает слова замглавы Сочи Инны Петуховой Sochi24.TV.
Инициатива будет действовать со следующей недели неделе на пляже спа-отеля «Лазурная». При этом детям в сопровождении взрослых документы не потребуются.
Напомним, для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля туристы смогут предоставить меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании и отрицательный ПЦР-тест.
С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, будет обязательным. Тест потребуют и у несовершеннолетних старше шести лет.
За сутки в России выявили 23,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 218 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 218 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6893, Московской области – 2488, Санкт-Петербурге – 1671.
Всего в стране выявлено 5 561 360 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 035 518 человек, из них 18 197 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 679 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 136 565 человек.
Накануне, 1 июля, в России было выявлено 23 543 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 325.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
Основателя группы «Звуки Му», поэта и актера Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
«На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается [врачами] как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ», – передает ТАСС слова Мамоновой.
Ранее супруга артиста сообщила, что он был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии и находится в реанимации.
Число переболевших COVID-19 в Москве может втрое превышать данные властей
Коронавирусную инфекцию, по официальным данным, перенесли более 10% жителей Москвы, однако переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
«Москве пришлось принять основной удар пандемии в нашей стране. На сегодняшний день официально переболело более 10% жителей Москвы, от общего объема переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%. Если еще учитывать всех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то эту цифру надо множить смело на три и четыре», – сказала Ракова, передает ТАСС.
Он добавил, что основной причиной вспышки коронавируса в Москве является новый штамм. «С июня месяца мы все становимся свидетелями, что мы наблюдаем еще одну резкую вспышку заболеваемости коронавирусом в Москве. Конечно, ее причина - комплекс причин различных. Но основной, доминирующей является новый штамм вируса – индийский штамм», – сказала Ракова.
На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Врач предупредил о серьезных неврологических осложнениях у пациентов с COVID-19
Церебральные инсульты, инфекционные поражения центральной нервной системы, острые рассеянные энцефаломиелиты могут возникать у пациентов с коронавирусной инфекцией в качестве осложнений, однако данных об их частоте пока нет, сообщил главный внештатный невролог Минздрава Михаил Мартынов.
«Серьезные неврологические нарушения как осложнения COVID-19 включают церебральные инсульты (геморрагические и ишемические), инфекционные поражения центральной нервной системы – менингоэнцефаломиелиты, острые рассеянные энцефаломиелиты, – а также поражения периферической нервной системы в виде аутоиммунных полиневропатий. Систематизированных данных о частоте этих расстройств пока еще нет», – передает ТАСС слова Мартынова.
Мартынов добавил, что в зарубежной и отечественной медицинской литературе можно встретить большое количество публикаций с описанием единичных наблюдений или серий наблюдений пациентов с неврологическими осложнениями после COVID-19. По его словам, сейчас предполагается, что поражение головного мозга при ковиде в абсолютном большинстве случаев происходит опосредованно через системную воспалительную реакцию, аутоиммунные процессы и эндотелиальную дисфункцию.
По словам эксперта, некоторые неврологические симптомы после перенесенного инфицирования могут сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев. «Они принципиально не отличаются от симптомов острой фазы COVID-19 и чаще встречаются в случаях, когда заболевание было перенесено в тяжелой форме. Единственной защитой от заболевания COVID-19, которое становится причиной серьезных осложнений, является вакцинация», – заключил Мартынов.
Ранее вирусолог назвал негативные последствия для здоровья при попытках обмануть ПЦР-тест на COVID.
Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Частные медицинские организации, которые участвуют в территориальной программе обязательного медицинского страхования, смогут проводить бесплатную вакцинацию россиян.
Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Документ разрешает таким медицинским организациям бесплатно проводить включенные в национальный календарь и календарь по эпидпоказаниям профилактические прививки. Прописано, что обеспечивать клиники вакцинами будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Порядок обеспечения вакцинами, включенными в национальный календарь прививок, установит правительство, а для вакцин, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, – высший исполнительный орган власти субъекта России.
Ранее в 20 пунктах столицы стартовала ревакцинация жителей Москвы от коронавируса «Спутником Лайт» и «Спутником V».
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