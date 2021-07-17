Пашинян: Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседей

Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседних с ним стран, заявил исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян.

«Когда мы изучаем политику Азербайджана, то видим, что у него есть территориальные претензии к большинству своих соседей. Здесь вопрос не только в Армении. Сейчас они говорят о «Западном Азербайджане», у них есть «Южный Азербайджан», «Северо-Западный Азербайджан» и так далее. Список «Азербайджанов» очень широк, и я думаю, что это угроза не только безопасности Армении, но и региона в целом», – заявил на совместном брифинге с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает РИА «Новости».

Пашинян отметил, что это вопрос не только политической риторики.

Ранее Пашинян заявил, что заявления азербайджанских властей, направленные против территориальной целостности Армении, подрывают мир и стабильность в регионе.

Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

В июле в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и Никола Пашиняна, на которой они сверили часы для активизации двусторонних отношений. Российский лидер поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении с результатами выборов.

Пашинян рассказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности. Кроме того, он пожаловался Путину на обстановку на границе с Азербайджаном.