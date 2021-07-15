Пашинян резко отреагировал на заявления Баку против территориальной целостности Армении

Заявления азербайджанских властей, направленные против территориальной целостности Армении, подрывают мир и стабильность в регионе, заявил на заседании армянского правительства и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

Пашинян заявил, из заявлений Баку «становится ясно, кто, какая именно страна мешает установлению стабильности и мира в регионе», и «если мы внимательно изучим заявления Азербайджана, то увидим, что у этой страны есть территориальные амбиции по отношению к большинству своих соседей», передает ТАСС.

Он также указал, что Армения готова возобновить процесс нагорнокарабахского урегулирования в соответствии с заявлением Минской группы ОБСЕ от 13 апреля.

«Азербайджан пытается создать впечатление, что Армения выступает против мира и соглашения о мире. Однако Армения уже несколько раз приветствовала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля. Напомню, что в основе карабахского конфликта лежат три хорошо известных сторонам принципа: самоопределение народов, исключение применения силы или угрозы силы, территориальная целостность», – сказал он.

Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.

В июле в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и Никола Пашиняна, на которой они сверили часы для активизации двусторонних отношений. Российский лидер поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении с результатами выборов.

Пашинян рассказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности. Кроме того, он пожаловался Путину на обстановку на границе с Азербайджаном.

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