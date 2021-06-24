Глава Тамбовской области: Третья волна заболеваемости COVID практически накрыла Россию

Ограничительные мероприятия вводятся не для того, чтобы помешать людям жить полноценной жизнью, а чтобы сохранить им жизнь и здоровье, и делается это на основе коллегиальных обсуждений, рассказал газете ВЗГЛЯД глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

«К сожалению, коронавирус оказался более коварным, чем мы ожидали. Уже третья волна заболеваемости практически накрыла Россию. Люди болеют еще тяжелее. И снова приходится вводить ограничения, потому что процент вакцинированных пока мал» - заявил Никитин.



По словам главы региона, в Тамбовской области привито 31,2% подлежащего вакцинации населения, а в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, в том числе масочного режима и социального дистанцирования.

«Возобновлены проверки соблюдения ограничительных мер в торгово-развлекательных центрах, объектах торговли, промышленности и транспорта, в банках и финансовых учреждениях. Все социальные учреждения и детские лагеря работают в закрытом режиме. Массовые мероприятия рекомендовано проводить с ограниченным количеством участников, только на открытом воздухе и при неукоснительном соблюдении мер безопасности», – рассказал губернатор.

Он отметил, что «ограничительные мероприятия вводятся не для того, чтобы помешать людям жить полноценной жизнью, а чтобы сохранить им жизнь и здоровье. И делается это на основе коллегиальных обсуждений».

«Я очень рассчитываю, прежде всего, на сознательность в отношении вакцинации каждого жителя области и на готовность сферы здравоохранения к всеобщей прививочной кампании. Но в конечном итоге все зависит от развития ситуации с распространением заболевания», – сказал Никитин.

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Ранее брянский губернатор Александр Богомаз объяснил газете ВЗГЛЯД нецелесообразность QR-кодов для заведений общепита в своем регионе.

В регионах России стали вводить разные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Для заселения в гостиницы на курортах Краснодарского края с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. В Бурятии в связи с коронавирусом с 27 июня по 11 июля объявлены нерабочие дни. Система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье и Москве.