Джонсон усомнился, что Лондон лжет о деталях инцидента с эсминцем

Глава британского правительства Борис Джонсон не считает, что официальный Лондон лжет о подробностях произошедшего у побережья Крыма инцидента с британским эсминцем Defender.

«Это не соответствует имеющейся у меня информации и, согласно моему пониманию ситуации, ударная группа следовала тем маршрутом, которого и следовало ожидать, через международные воды в соответствии с международным правом», – сказал Джонсон, отвечая на вопрос, признает ли он обвинения МИД России в том, что британские власти лгут, передает ТАСС.

Премьер упомянул ударную авианосную группу во главе с кораблем HMS Queen Elizabeth, частью которой является Defender. Как отмечается на сайте Минобороны королевства, эсминец временно оторвался от группы, отправившейся в мае в семимесячный поход в Индийско-Тихоокеанский регион, чтобы «выполнить ряд собственных задач в Черном море».

Джонсон также не считает, что отношения королевства с Россией находятся на исторически низкой отметке. «Нет, не думаю, (что отношения достигли исторически низкого уровня). Я лично помню время, когда дела, безусловно, обстояли значительно хуже. Все, что мы делаем, является поддержанием верховенства закона», – сказал Джонсон.

Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.