Эксперт рассказал о дискредитации выборов в Думу с помощью псевдонауки

В интернете активно представлена псевдонаука, которая посредством «показательных» графиков и схем пытается дискредитировать выборы в сознании избирателя, используется тиражирование фейков и провокаций, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

На площадке Независимого общественного мониторинга стартовал цикл публичных лекций, посвященных актуальным вопросам думской кампании.

«Еще в ноябре – декабре 2020 года мы видели массу заявлений о том, что выборы в Госдуму будут сфальсифицированы. Их транслируют люди, которые позиционируют себя как эксперты. На самом деле речь не об экспертной деятельности, а о целенаправленной работе по формированию информационной кампании против России через тиражирование фейков и провокаций», – приводятся слова Шаповалова на сайте Независимого общественного мониторинга.

По словам Шаповалова, идут нападки на одобряемое людьми многодневное голосование и продвигается тезис о подавлении конкуренции.

«По Шпилькину, вдруг, в какой-то момент, все избиратели в России стали одинаковы, невзирая на пол, возраст, место проживания и другие признаки. По словам «эксперта», если они не одинаково голосуют и по итогу получается разный процент явки, то это явный пример фальсификации на выборах. Лучше бы коллега занимался физикой, чем пытался кривую Гаусса, которая применима исключительно к однородным предметам, применить к людям», – порекомендовал Владимир Шаповалов.

Политолог считает, что в связи с усилением конкуренции за последние пять лет, необходимы взвешенные экспертные мнения.

В качестве второй составляющей общественно – политической реальности политолог обозначил институциональные изменения, связанные с принятыми поправками к Конституции (в части усиления роли Государственной Думы), а также внедрением в электоральный процесс новых практик. «Дистанционное электронное голосование и другие нововведения позволяют обеспечить непрерывность демократического процесса без ущерба жизни и здоровью граждан», – отметил Владимир Шаповалов.

Непростые общественные настроения, связанные с последствиями пандемии, выразил мнение эксперт, создают почву для больших ожиданий и требований в отношении представителей власти. Вместе с тем уже сегодня наблюдается рост вовлеченности граждан в политическую повестку.

«Имеют место критические оценки в адрес действующих политиков и избирательной системы. Зачастую они основаны на спекуляциях отдельных личностей, которым эти обстоятельства могут быть выгодны. Своевременный экспертный анализ общественно – политической обстановки в данных условиях особенно необходим», – подчеркнул политолог.

Профессиональной экспертной оценки требует и вопрос о возрастании внешнего давления на Россию. «Ограничение деятельности иноагентов и экстремистских организаций в России – это не прихоть государства, а ответ на те вызовы, которые существуют извне. Со времени первого закона FARA (об иноагентах), принятого в США в условиях жесткого противостояния с фашистской Германией, законодательство страны в этом вопросе стало еще мощнее», – обратил внимание Владимир Шаповалов, добавив, что мы идем «по тому же пути», так как «вынуждены защищать суверенность и свободу выбора граждан».

В числе главных задач независимых экспертов в предстоящем электоральном цикле, политолог назвал «четкое и внятное разъяснение избирателям законодательных изменений и новых практик», а также «своевременное реагирование на недостоверную информацию в информационном поле».

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.