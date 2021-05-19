Адвокат: Видео Даны Борисовой об инциденте с дочерью может заинтересовать органы опеки

Органы опеки и попечительства могут заинтересоваться семьей телеведущей Даны Борисовой, поскольку та выкладывает в Сеть личные материалы о своей недееспособной дочери, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов, комментируя видеозапись, где звезда рассказывает о том, что ее дочь нанесла себе порезы и направлена на лечение в клинику психического здоровья.

13-летняя дочь российской телеведущей Даны Борисовой попала в больницу с порезами, подросток нанесла себе увечья в школьном туалете. Об инциденте сообщила мать девочки на своей Instagram-страничке в «сторис», прикрепив к ней фотографию окровавленной одежды ребенка. Борисова рассказала, что дочь поступает так не в первый раз, и после этого инцидента была направлена на лечение в специализированную клинику для детей.

«На данный момент в российском законодательстве нет прямого ограничения о выкладывании в интернет подобных вещей. Здесь речь идет о рассказе об увечьях, что не подпадает под ограничения, это же не порнография. Но тут, скорее, стоит вопрос этики – Борисовой не следовало это делать. Но раз там нет каких-то видеоматериалов, которые могут нанести травму другим людям, то, естественно, никакого правонарушения с ее стороны нет», – говорит Калинов.

Он подчеркивает, что если рассматривать данный поступок не с правовой точки зрения, а с этической, то Борисовой, конечно, не стоило выкладывать в Сеть информацию, которая касается ее несовершеннолетней дочери.

«Единственно, здесь могут органы опеки и попечительства заинтересоваться. Ребенок несовершеннолетний, более того, ей 13 лет, так что она и недееспособная даже. И Борисова, как мать, повела некрасиво по отношению к своему ребенку, потому что выложила информацию, скорее всего, не выяснив, как к этому относится ее ребенок. Может, девочке от этого неприятно, и она может испытывать дискомфорт, или получить из-за этого психологическую травму впоследствии», – заключил адвокат.

После смерти стендап-комика Александра Шаляпина Борисова в комментарии газете ВЗГЛЯД дала артистам, находящимся в депрессии, несколько советов. В первую очередь, по ее словам, необходимо обратиться к специалисту.