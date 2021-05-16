Киркоров выступил в поддержку Манижи

Российский певец Филипп Киркоров поддержал представительницу России на конкурсе «Евровидение» Манижу и заявил, что является ее поклонником.

«Я ее поклонник, я ее поддерживал на национальном отборе. Я знаю, что такое, когда за тобой страна, тем более такая огромная. Я знаю, когда льется негатив, как это трудно вдвойне – выступать, когда тебя дома не поддерживают, а наоборот, ждут провала. Не дождутся провала! Я уверен, что Манижа выступит хорошо», – цитирует Киркорова РИА «Новости».

Также слова поддержки в адрес певицы высказала представительница Молдавии Наталья Гордиенко, для которой Киркоров написал песню Sugar.

«Талантливая, харизматичная, сильная, мне она нравится. Мы познакомились, она мне очень импонирует как человек, как артист, и я держу за нее кулачки», – сказала певица.

Ранее в поддержку Манижи выступили участники «Евровидения-2021» из Хорватии и Австралии. До этого иностранцы восхищались видео с репетиции Манижи на сцене Ahoy в Роттердаме.

В апреле песню Манижи для «Евровидения» номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст, однако позже исполнительница «несколько изменила» текст песни. Между тем сенатор Алексей Пушков назвал песню Манижи для «Евровидения-2021» «барахлом».