Представитель Украины выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу

Жители ЛНР рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

Жители Луганской народной республики (ЛНР) вынуждены прятаться в подвалах от шквального огня ВСУ. По их словам, ответа со стороны военных самопровозглашенной республики не было, однако украинская сторона огонь не останавливает.

Одна из местных жительниц рассказала, что ВСУ в течение дня проявляли активность в районе поселков Золотое-5 и Первомайск, передает «Царьград».

«С утра, днем, в районе 13.00, была серия выстрелов, в 21.45, вечером, как всегда, (украинские военные) начали обстрел из крупнокалиберной артиллерии. Раскатистые, очень громкие звуки слышны в районе Золотого-5», – сказала она в комментарии Луганскому информационному центру.

Женщина отметила, что в течение дня местные жители вынуждены были прятаться в подвалах. При этом «ответки» со стороны военнослужащих ЛНР не было, однако это никак не повлияло на ВСУ и они продолжали вести шквальный огонь.

По данным официального представителя народной милиции ЛНР Якова Осадчего, украинские боевики с начала введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня (с июля 2020 года) в первый раз использовали артиллерийские орудия калибра 122 миллиметра.

По словам представителя армии ЛНР, военнослужащие вынуждены были в итоге применить ответный огонь.

«Потери врага уточняются», – добавил он.

Военный корреспондент Юрий Котенок накануне вечером сообщил в Telegram, что на территории ЛНР шел ожесточенный бой, Брянка, Стаханов, Кировск «на ушах».

«Очевидцы говорят, давно такого не было», – отметил он.

По его словам, ВСУ ведут массированную атаку, Народная милиция ЛНР вынуждена отвечать своей артиллерией. «Артдуэль в разгаре», – пишет военкор.

Он приводит данные источников, которые информировали о прибытии самолетов на аэродром Чугуев в Харьковской области, а также о следовании вертолета ВС Украины в направлении Донецка.

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, передает РИА «Новости».

Сообщается, что украинские силовики вели огонь из артиллерийских орудий, минометов и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское, Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», – дополнил представитель ЛНР в СЦКК.

Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В пятницу в ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия.

В свою очередь Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.

В МИД России подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Вашингтона.

В субботу стало известно о том, что ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов ЛНР.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.