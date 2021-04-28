В оперштабе опровергли начало третьей волны коронавируса в России ВОЗ заявила о возросшей устойчивости к антибиотикам из-за COVID-19 28 апреля 2021, 14:10 Текст: Евгения Шестак

В мире возросла резистентность к антибиотикам из-за того, что в начале пандемии пациенты пытались такими лекарствами лечить коронавирус, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. «Во время пандемии уже сейчас мы видим, что антибиотикорезистентность все больше растет в результате лечения пациентов с коронавирусом. Нам нужно проводить научные исследования, чтобы помочь миру бороться с этой эпидемией, выработать гибкий подход и упростить борьбу с будущими эпидемиями», – цитирует ТАСС Вуйнович. По ее словам, резистентность к антибактериальным препаратам угрожает современному миру, так как препятствует борьбе с распространением иных инфекций. «Главная цель страновых представительств ВОЗ – осведомлять и информировать население в отношении антибиотикорезистентности, эта тема находится в центре внимания руководства стран, специалистов, нам нужно координировать свои усилия, чтобы остановить распространение устойчивости к препаратам», – отметила она. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство фиксирует большее количество контактов у заразившихся новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена.

Ученые нашли способ избавиться от коронавируса за секунду 28 апреля 2021, 08:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Группа исследователей из Техасского университета A&M нашла способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду. Изобретение представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тыс. раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение на портале Phys.org. Этого достаточно, чтобы коронавирус оказался полностью убит. По данным исследователей, термическая обработка позволит использовать данный метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал главное условие для окончательной победы над коронавирусом в России. В Омской области половина привившихся от COVID игнорирует второй компонент вакцины 27 апреля 2021, 18:42 Текст: Елена Мирошниченко

Жители Омска стали массово пропускать вторую прививку от коронавируса или приходить на повторную вакцинацию позже назначенной даты, рассказал врач-эпидемиолог Омска, заведующий эпидемиологическим отделом ГКБ №1 им. А. Н. Кабанова Иван Мельников. «Да, такие факты есть, и происходят они по неграмотности. Как правило, люди думают, что, несмотря на то что их предупреждают о явке через три недели и записывают на определенное число, второй компонент можно ввести позже – через 4-5-6 недель после первого, где-то прочитали или услышали об этом. Потом они все равно приходят на вторую прививку. Хотелось бы напомнить, что есть четкий алгоритм вакцинации и для «Спутник V», и для «ЭпиВакКороны» – два компонента вакцины ставятся через 21 день. Те, кто растягивают вакцинацию на более длительные сроки, делают ее бесполезной, так как устойчивый иммунитет формируется именно после введения второго компонента вакцины. Если человек вовсе пропустит вторую прививку, иммунитет не сможет защитить его от коронавируса», – цитирует его слова РИА «Омск-информ». По информации агентства речь может идти о тысячах «отказников». Всего в Омской области прививки поставили 151070 человек, из них только 80251 прошли вакцинацию полностью. Уточняется, что человек может пропустить вторую вакцинацию из-за болезни. В таком случае ему необходимо обратиться к врачу, если это коронавирус, вакцинацию не продолжают. Для того, чтобы омичи не пропускали вакцинацию вторым компонентом, прививочные пункты работают даже в выходные дни – с 8.00 до 14.00. Напомним, приблизительная дата достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России – сентябрь 2021 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании. Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью в стране был сформирован коллективный иммунитет. ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител 27 апреля 2021, 17:51

Фото: REUTERS/Amit Dave

Текст: Абдулла Шакиров

Мутации нового штамма коронавируса B.1.617, обнаруженного в Индии, имеют высокую устойчивость к антителам у переболевших COVID-19 и привитых людей, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Новый штамм имеет несколько мутаций: одна из них – L452R – способна снизить эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, вторая – E484Q может нейтрализовать антитела. Тем самым высока вероятность, что антитела переболевшего коронавирусом будут бесполезны в борьбе с «индийским» штаммом, передает РИА «Новости». Специалисты ВОЗ подчеркивают, что B.1.617 обладает высокой способностью вы­зы­вать заболевание или ги­бель ор­га­низ­ма – так же, как и штаммы, выявленные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии. В организации пока не выяснили причины мутаций коронавируса в Индии, эксперты предполагают, что на это повлияли массовые мероприятия и смягчение COVID-ограничений, ускорившие распространение вируса. В прошлую среду индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией. В воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. В России «индийского» штамма коронавируса не выявили. Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID 27 апреля 2021, 18:14 Текст: Ксения Панькова

Препарат «Спутник V» будет эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Эффективность вакцины против индийской мутации он объяснил тем, что двукратная вакцинация «Спутником V» дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен, передает РИА «Новости». Ранее ВОЗ сообщила, что мутации нового штамма коронавируса B.1.617, обнаруженного в Индии, имеют высокую устойчивость к антителам у переболевших COVID-19 и привитых людей. Между тем руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что случаев заболевания новым штаммом коронавируса B.1.618., впервые обнаруженного в Индии, в России пока не выявлено. Напомним, 21 апреля индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новая мутация является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. ВОЗ заявила о достижении «мягкого плато» по COVID-19 в России 27 апреля 2021, 19:19 Текст: Абдулла Шакиров

Распространение новой коронавирусной инфекции в России достигло «мягкого плато», однако опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в эфире канала «Россия 24». «Даже в России мы находимся на плато или мягком снижении, но не везде... Более 8 тыс. каждый день (заболевших COVID-19)», – передает слова Вуйнович РИА «Новости». Как подчеркнула представитель ВОЗ, организация согласна с рекомендациями Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса. Она отметила, что маски должны носить даже вакцинированные граждане, поскольку они могут быть переносчиками COVID-19. «Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, рот, нос и что он не будет переносчиком вируса... Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он остается переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила», – объяснила Вуйнович. В России за последние сутки выявлено наименьшее с 27 сентября число новых случаев заболевания коронавирусом – 8 053, общее число инфицированных достигло 4 779 425. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обозначила сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России. Байден объявил об «ошеломительном успехе» в борьбе с COVID-19 28 апреля 2021, 06:02 Текст: Антон Антонов

США в борьбе с коронавирусом добились «ошеломительного успеха», число заражений существенно снизилось, заявил глава американского государства Джо Байден. Байден сказал, что «количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января», после его «вступления в должность президента». По его словам, тогда в США умирали «десятки тысяч пожилых граждан в неделю» и «менее 1% пожилых были полностью вакцинированы», но сейчас уже «67% среди данной категории получили прививки». «На прошлой неделе я объявил, что мы перешли рубеж в 200 млн полученных гражданами доз прививок. Теперь число составляет 215 млн», – сказал он. Байден полагает, что США «будут в состоянии поделиться вакцинами, а также ноу-хау с другими странами, у которых есть подлинная нужда». По его словам, в этом «заключаются надежда и ожидание», передает ТАСС. По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США превысило 32 млн человек, 572 тыс. из них скончались, передает РИА «Новости». 19 января университет Джонса Хопкинса сообщал, что число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах превысило 400 тыс. человек. В центре Гамалеи ответили на заявления регулятора Бразилии о «Спутнике V» 27 апреля 2021, 17:15 Текст: Елизавета Булкина

Заявление национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) вакцине «Спутник V» не имеет ничего общего с действительностью, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов. По его словам, в России осуществляется посерийный контроль за тем, что выпускает центр Гамалеи и другие площадки. Данных о том, что в препарате содержится реплекативно компетентный аденовирус, нет ни в одном отчете, однако бразильский регулятор не запрашивал сводных протоколов контроля качества, передает РИА «Новости» «То есть, речь о конкретном препарате, о конкретном содержании реплекативно компетентных частиц в препарате не шла совсем. На этом очень важно заострить внимание и сказать, что заявление, которое я, по крайней мере, видел в прессе, конечно, не имеет ничего общего с действительностью», – сказал Логунов. Напомним, во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины. При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной. Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности. В РФПИ опровергли заявления бразильского регулятора относительно «Спутника» 27 апреля 2021, 14:33 Текст: Елизавета Булкина

Комментарии национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) по поводу вакцины «Спутник V» не соответствуют действительности, Верховный суд Бразилии рассмотрит решение Anvisa уже на этой неделе, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). «Несмотря на одобрение министерства науки Бразилии, признавшего вакцину «Спутник V» безопасной и разрешившего ее производство на территории страны, а также заключенное министерством здравоохранения Бразилии соглашение на поставку препарата, Anvisa отложило регистрацию «Спутника V» в стране. При этом в РФПИ подчеркивают, что технические комментарии Anvisa в отношении российской вакцины «Спутник V» не соответствуют действительности. Решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии уже на этой неделе», – передает заявление фонда РИА «Новости». В РФПИ предположили, что решение Anvisa может быть мотивировано политическими причинами. «Это подтверждают данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США от 2020 г., где открыто говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины», – указали в пресс-службе. По данным РФПИ, документе говорится, что «офис по международным делам задействовал своего атташе в сфере здравоохранения, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против коронавируса». «РФПИ с сожалением отмечает многочисленные попытки некоторых стран противодействовать российской вакцине вне своих юрисдикций, в том числе через давление на национальных регуляторов зарубежных государств. РФПИ считает, что только конструктивное взаимодействие всех стран позволит миру преодолеть пандемию новой коронавирусной инфекции», – добавили в пресс-службе. Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что бразильский регулятор не обращался к нему с просьбой посетить лаборатории центра. «Ко мне как к директору центра Гамалеи бразильский регулятор не обращался, это точно могу сказать. Вот аргентинский регулятор обращался, мы их принимали несколько раз. Никому в доступе мы не отказывали, но есть определенный порядок – такие визиты согласовываются с Минздравом России», – пояснил он. Напомним, во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины. При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной. Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Центре Гамалеи заявили о четырехступенчатой очистке «Спутника V» 27 апреля 2021, 17:30 Текст: Алексей Дегтярев

Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» проходит четыре стадии очистки, что дает «невероятную» чистоту препарата, но удорожает производство, заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов. «Сейчас прозвучала фраза о высокой чистоте нашего препарата, которая достигается четырехстадийной очисткой... С одной стороны, это значительно удорожает производство, потому что мы теряем некоторую часть нашего продукта, но мы достигаем невероятную чистоту нашего продукта. Это очень важно понимать», – заявил Логунов, передает РИА «Новости». Во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины. При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной. Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа бразильского регулятора от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Логунов отмечал, что данных о содержании в препарате реплекативно компетентного аденовируса нет ни в одном отчете, однако бразильский регулятор не запрашивал сводных протоколов контроля качества. В Канаде зарегистрирована первая смерть от тромбоза после прививки AstraZeneca 27 апреля 2021, 21:58 Текст: Елена Мирошниченко

В Канаде был зафиксирован первый случай смерти из-за образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся вакциной британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордским университетом, сообщает телеканал BBC. По данным канала, летальный исход зафиксирован в провинции Квебек, наступление смерти может быть связано с вакцинацией AstraZeneca. Также в Канаде было выявлено шесть случаев образования тромбов у привившихся этой вакциной, все люди были отпущены домой после медицинского осмотра. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Эпидемия коронавируса резко замедлила таяние снегов в Гималаях 27 апреля 2021, 14:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Международный коллектив климатологов выяснил, что процесс таяния ледников и снега на склонах Гималаев резко замедлился в 2020 году из-за снижения на 30% объемов сажи и пыли, выбрасываемых промышленностью и автомобилями в Индии. «Используя две разных стратегии наблюдений, мы показали, что снег в горах в бассейне реки Инд и ее притоков стал в прошлом году намного чище, чем он был в последние два десятилетия. Это резко замедлило его таяние и уменьшило объем талых вод примерно на 6,55 кубических километра», – передает ТАСС сообщение исследователей со ссылкой на статью в журнале PNAS. Распространение коронавирусной инфекции по Китаю, а затем по всему остальному миру, привело не только к перегрузке систем здравоохранения в десятках разных государств, но и к резкому снижению объемов промышленного производства, автомобильного трафика и многих других источников СО2 и прочих парниковых газов. Первые наблюдения за этим снижением, которые ученые провели летом прошлого года, показали, что выбросы парниковых газов снизились примерно на 17% по сравнению с зимой и началом весны 2019 года. В целом за весь 2020 год масса ежегодных выбросов углекислого газа снизилась примерно на 2,4 миллиарда тонн (7%), что пока является самым большим падением за всю историю наблюдений. Группа климатологов под руководством Маккензи Скайлс, доцента университета штата Юта в Солт-Лейк-Сити (США), заинтересовалась тем, как резкое снижение в концентрации частиц сажи, пыли и аэрозолей, зафиксированное на территории Дели и многих других густонаселенных мегаполисов в странах третьего мира во время весеннего пика эпидемии, повлияло на климат окружающих их регионов. Для получения подобных сведений климатологи изучили снимки, полученные инструментом MODIS на борту зонда Aqua во время пролетов над территорией полуострова Индостан. Сравнив их с аналогичными фотографиями, полученными в прошлые годы, Скайлс и ее коллеги оценили то, как карантинные меры повлияли на число частиц сажи и пыли, а также проследили за изменениями в характере таяния льдов и снега. Как оказалось, эпидемия действительно очень сильно повлияла на чистоту снежного и ледникового покрова. В частности, число частицы сажи и пыли на их поверхности снизилось примерно на треть во время весны 2020 года. Это, в свою очередь, резко замедлило таяние льдов и снега, уменьшив типичный уровень подобных осадков во многих регионах Гималаев на 50-100 миллиметров. В общей сложности, общий объем талой воды снизился примерно на 6,55 кубических километра, что значительным образом повлияло на всю структуру водного баланса в Инде и других реках Южной Азии, основным источником воды которых являются горные залежи снегов и льдов. В ближайшее время Скайлс и ее коллеги планируют провести повторные наблюдения для оценки того, насколько долго будет сохраняться этот положительный эффект. Туроператоры попросили оперштаб освободить привитых туристов от тестов на COVID 27 апреля 2021, 21:46 Текст: Елена Мирошниченко

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяну Голикову, освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел. «Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо главе оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором попросила рассмотреть возможность освободить граждан страны, привитых вакциной российского производства, от сдачи ПЦР-тестов, а также оставить обязательным только один ПЦР-тест для тех, кто пока не привился», – цитирует обращение ТАСС. В секретариате Голиковой отметили, что обращение пока не получили, но как только оно будет получено, письмо рассмотрят в установленном порядке. АТОР отмечает, что в России тесты остаются обязательными для тех туристов, который сделали прививку от коронавируса. В некоторых иностранных государствах (Кипр, Грузия, Хорватия, Мальдивы) принимают российских туристов без ПЦР-тестов при условии вакцинации коронавируса. «Требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении в Российскую Федерацию существенно увеличивает стоимость поездки, особенно для семей. Так, стоимость одного стандартного анализа в Москве и Петербурге составит от 2290 до 2550 рублей, срочного – от 2 860 до 3 240 рублей на человека», – указывается в обращении. Туроператор «Интурист» подсчитали, что для семьи из четырех человек результаты двух лабораторных исследований на коронавирус могут обойтись до 19-20 тыс. рублей. В ассоциации указывают на то, что требование обязательно сдавать два теста негативно сказывается на спросе. «Результаты этой меры не замедлили сказаться, причем почти мгновенно: в день, когда было объявлено о необходимости сдачи ПЦР-тестов при возвращении из Абхазии и Белоруссии, спрос на эти направления резко упал – до 90%. Продажи практически остановились», – рассказал руководитель коммерческого подразделения туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов. С 1 мая вернувшиеся из-за границы россияне должны будут два раза сдать тест на коронавирус. Первый тест надо сделать и загрузить на портал «Госуслуги» в течение 72 часов с момента возвращения в Россию. Пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР необходимо в срок до 5 дней с момента въезда на территорию России. Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Семь российских авиакомпаний закончили вывозить россиян из Турции 28 апреля 2021, 00:58 Текст: Антон Антонов

Azur Air, «Азимут», «Икар», «Победа», «Россия», Red Wings и Royal Flight завершили вывозную программу из Турции, сообщила Росавиация. В частности, в понедельник авиакомпании двух стран совершили шесть рейсов из Турции в Россию, было «перевезено 1,3 тыс. пассажиров» (российскими авиакомпаниями – три рейса, 720 пассажиров). Также в Росавиации сообщили, что полностью завершена вывозная программа из Танзании, выполнено 12 рейсов, возвращено 4,1 тыс. пассажиров, передает ТАСС. Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии 27 апреля 2021, 15:54 Текст: Ксения Панькова

В Белоруссии с 30 апреля должны начаться серийные производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко. «Насколько я знаю, всем предприятием дано задание создать мощности на 500 тыс. комплектов в месяц. С 30 апреля должны начаться серийные производства», – сказал он. В апреле Белорусские власти одобрили производимую в стране вакцину «Спутник V». 25 марта пресс-служба белорусского минздрава сообщила, что промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты». До этого в Белоруссии запланировали массовое производство «Спутник V». Сценариста и драматурга Аркадия Инина госпитализировали с COVID 27 апреля 2021, 16:40 Текст: Ксения Панькова

Известный киносценарист, актер и драматург Аркадий Инин сообщил о своей госпитализации. Во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК) уточнили, что у него был выявлен COVID-19. Во ВГИКе, где преподает драматург, сообщили, что Инину был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», а его состояние врачи оценивали как средней тяжести, передает ТАСС. Аркадий Инин родился 3 мая 1938 года. По сценариям Инина поставлены свыше 40 кинофильмов, в том числе «По улицам комод водили», «Однажды двадцать лет спустя», «Единожды солгав» (совместно с Владимиром Бортко), «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» (совместно с Леонидом Гайдаем и Юрием Воловичем). Инин – один из основателей популярной юмористической телепередачи «Вокруг смеха» (выходила в 1978–1991 годах). Участвовал в создании теле- и радиопередач «Где-то есть город, или клуб земляков», «Трамвай желаний» (совместно с Александрой Ливанской), «Семейный клуб «Ты и я» и др. Инин – автор газетных статей, журнальных фельетонов и более 30 книг, в числе которых «Фильм, фильм… фильм!», «Вот и лето прошло», «Телефон доверия», «Антология сатиры и юмора России XX века», «Женщина от «А» до «Я» (2004) и др. Является членом Союза кинематографистов России. За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 53 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания.