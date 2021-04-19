Супружеская пара «из СССР» лишилась квартиры за отказ платить по кредиту

В Иркутске судебные приставы наложили арест на квартиру супружеской пары, отказывавшейся платить по кредиту, поскольку они считают себя гражданами Советского Союза, а не России, сообщила Федеральная служба судебных приставов.

«Должники не признавали себя гражданами Российской Федерации, утверждали, что являются гражданами СССР, не признают действующую власть и ее законы, следовательно, не готовы платить за кредитные обязательства, несмотря на то, что ссуду в банке оформляли, как граждане Российской Федерации», – говорится на сайте службы.

Уточняется, что супруги состоят в запрещенной на территории России экстремистской оргнизации «Союз славянских сил Руси» («СССР»). Кредитная организация, которой они задолжали, требовала взыскать с них 1,6 млн рублей. В итоге приставы арестовали квартиру и выставили ее на торги, полученных от продажи недвижимости средств хватило на погашение задолженности. Кроме того, вынесен исполнительский сбор на сумму 112 тыс. рублей.

В июне 2019 года сообщалось, что последователи организации «Граждане СССР» из Нижнего Тагила осознанно не платили за ЖКХ и по другим счетам и накопили долги на 6,5 млн рублей.