|
|
В Конгресс США внесен проект о санкциях против России из-за Навального
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщили в пресс-службе сенатора от штата Флорида Марко Рубио.
Другими авторами инициативы выступили его коллеги-демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, а также сенатор-республиканец Митт Ромни, передает ТАСС.
«Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», – говорится в сообщении.
Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что странам Запада нужен любой повод для санкций против России.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.
Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6
|
|
В Сети появилась видеозапись разговора исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6.
Запись была сделана в 2012 году. Ашурков, исполнительный директор ФБК, на первой видеозаписи намекает на то, что оппозиционный проект следует проспонсировать: «Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь 10–20 млн долларов в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги», – говорит он в видео, опубликованном в телеграм-канале RT.
Во второй части записи разговора Ашуров запрашивает информацию у британских спецслужб. «В некоторых случаях у нас нет прямых доказательств – они косвенные. Но я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания – ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении», – заявляет исполнительный директор ФБК.
В заключительной части записи разговора, представленной на третьей видеозаписи, Ашуров говорит, что они выпустят материал против российского государственного банка, и недвусмысленно намекает, что это будет полезно британцам.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о работе специалистов ЦРУ США с блогером Алексеем Навальным во время лечения в Берлине и о том, что такое происходит не впервые. Песков также назвал оскорбительными, безосновательными и недопустимыми высказывания блогера о том, что его якобы отравили по распоряжению главы российского государства. Эти заявления, пояснил Песков, также сделаны с подачи иностранных спецслужб.
Кремль пообещал Боррелю жесткий ответ Лаврова по ситуации с Навальным
|
|
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель получит от главы МИД Сергея Лаврова жесткий ответ, если привезет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Визит Борреля в Москву ожидается 4-6 февраля. Накануне официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, одной из целей визита Борреля в Россию является обсуждение ситуации вокруг Навального. Сообщалось, что он намерен в этой связи передать «общее послание стран ЕС, а не свое собственное», передает РИА «Новости».
«Во-первых, это будет визави нашего министра иностранных дел Лаврова. Вы знаете, что министр иностранных дел Лавров ситуацию с обитателем московского СИЗО готов обсуждать (он неоднократно об этом говорил), готов обсуждать открыто и предельно откровенно. Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж», – сказал Песков, комментируя предстоящий визит главы европейской дипломатии.
Представитель Кремля подчеркнул, что решение о возможной встрече Борреля с Навальным будут принимать судьи или следователи. «Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной, это не наша прерогатива», – пояснил он.
«Такие решения принимают следователи, судьи – в разных ситуациях по-разному. И только, собственно, от них любые просьбы на этот счет они МИДом будут ретранслированы туда. С другой стороны, они же (Боррель и Навальный), они же не родственники, не знакомые... Опять же, это не нам высказывать такое мнение», – добавил Песков.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Политолог: Навальный в колонии может получить еще один срок
|
|
Алексея Навального ждет судебный процесс по делу об оскорблении ветерана войны, по которому он может получить еще один срок, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя решение Симоновского суда Москвы о замене Навальному условного наказания на реальное.
«Решение Симоновского суда Москвы отправить Навального в колонию я оцениваю как справедливое и долгожданное, поскольку правосудие слишком долго терпело неоднократные нарушения закона, которые позволял себе этот блогер, – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – Навальному казалось, что он не живет, как все, а участвует в какой-то виртуальной игре, что он герой приключенческого фильма. А тут он вдруг оказался в реальном суде, за решеткой. Конечно, неприятное отрезвление».
«В рамках нынешнего дела «индивидуального предпринимателя» Алексея Навального, как он сам себя называет, обвиняли в мошенничестве. По результатам суда он получил условный срок, – напомнил Мартынов. – Однако Навальный, уже будучи рецидивистом, и дальше продолжал нарушать закон. Он получал административные взыскания, в том числе месяц содержался под арестом. Вел асоциальный образ жизни. Пренебрежительно относился к правилам условного срока. И поэтому суд теперь принял единственно верное решение в такой ситуации. Ничего уникального в этом нет: по статистике каждый год 10–15 тысяч дел подобных рассматривается. И другие осужденные тоже лишаются условного срока и отправляются в колонию».
Навальный может провести в колонии больше двух лет, но этот срок может быть не окончательным, указывает эксперт. «Сейчас многие подзабыли важное обстоятельство. А его стоит напомнить: перед тем, как состоялась его якобы эвакуация в Германию, уже заканчивалось следствие по другому делу Навального. Это дело об оскорблении ветерана войны. Его сторонники нередко хихикают: подумаешь, какого-то деда обхамил. Но ведь это довольно серьезная статья – о клевете. Теперь же дело возобновится и дойдет до суда. А суд наверняка учтет асоциальное поведение этого «индивидуального предпринимателя» и поэтому вряд ли снисходительно отнесется к такому поступку Навального», – прогнозирует Мартынов.
«Так что, пока он будет сидеть в колонии, его может ожидать еще один суд. Если он уже находится под действующим приговором, то один тюремный срок уже не будет поглощать другой срок. Сейчас расследуются и другие его нарушения экономического характера. Так что Навальному еще наверняка прибавят», – считает эксперт.
Напомним, что в декабре 2014 года Навальный по делу «Ив Роше» был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно. Позже испытательный срок, в течение которого осужденный должен был отмечаться в инспекции ФСИН, был продлен до декабря 2020 года. Но Навальный систематически и неоднократно нарушал его условия, что и стало причиной задержания блогера 17 января. На этом основании Симоновский районный суд во вторник заменил осужденному условный срок на реальный.
Зарубежные СМИ отреагировали на решение российского суда по Навальному
|
|
Ведущие западные СМИ негативно отнеслись к решению российского суда отменить блогеру Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
Британское издание Times пишет, что заключение Навального рассматривается как «переломный момент» и сравнимо с заключением бизнесмена Михаила Ходорковского в 2005 году. Такой же позиции придерживается и газета Guardian. По ее мнению, решение суда делает Навального «наиболее заметным политзаключенным» в России, оно может стать самым важным приговором «противнику Путина» со времен заключения Ходорковского, передает РИА «Новости».
Американская печать в целом негативно откликнулась на замену условного срока Алексею Навальному на реальное заключение. При этом издания почти никогда не упоминают, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предупреждала блогера еще до его прилета в Москву, что нарушения требований условного срока просто обязывают эту службу обратиться в суд с запросом о замене условного срока на реальный. Так что Навальный и его союзники на Западе знали что ему грозит, но все же решили рискнуть. New York Times, однако, упирает на политический контекст судебного вердикта и на давность самого уголовного дела по жалобе фирмы «Ив Роше», из-за которого Навальный получил условно более трех лет, пишет ИноСМИ.
New York Times также называет прошедшее во вторник судебное слушание «началом нового и судьбоносного этапа жесткой борьбы» Навального с президентом Владимиром Путиным. В то же время редакция газеты Washington Post считает, что хотя слова блогера могут повлиять на события в России, «крах» Путину не грозит.
Также многие иностранные СМИ отмечают, что решение суда по Навальному может осложнить отношение России и Запада. Такого мнения, например, придерживаются американская Wall Street Journal и французская Figaro. Кроме того, СМИ прогнозируют, что решение суда может стать причиной призывов к новым антироссийским санкциям. Такое мнение в частности высказывает издание Times.
Washington Post также считает, что администрация президента США Джо Байдена и страны Евросоюза должны ввести санкции против российских официальных лиц, «им следует прислушаться к мольбам Навального о действиях по выявлению и замораживанию незаконных активов», которыми владеют представители российской власти за пределами страны.
С призывами к санкциям против Москвы выступает и Newsweek. «У президента Байдена есть непосредственная возможность исправить ситуацию», – пишет издание. Это, по его мнению, может произойти благодаря началу расследования якобы отравления Навального. Newsweek призывает администрацию Байдена ввести санкции против «высокопоставленных российских чиновников и учреждений, которые разрешили, осуществили или способствовали атаке на Навального». «Навальный находится в сложной ситуации. Действуя решительно, Байден может защитить его от дальнейшего вреда», – пишет журнал.
Говоря о последствиях решения суда в Москве колумнист издания Guardian сообщает, что дело Навального «что-то всколыхнуло», хотя что именно, он так и не конкретизирует.
Американская Wall Street Journal сообщает, что «несмотря на то, что приговор Навальному может в краткосрочной перспективе разжечь оппозиционные настроения, его отсутствие на политической арене может привести к постепенному упадку его движения, которое он годами выстраивал по всей стране».
Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.
Захарова объяснила присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального
|
|
Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского блогера Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
«В Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное, прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия», – написала Захарова в Facebook.
Дипломат подчеркнула, что традиционно представители иностранных посольств поддерживают своих граждан в зарубежных судах. Захарова добавила, что даже если «западники» рассматривают Навального как «своего», он все еще является гражданином России.
По ее словам, «это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства», а «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».
Также она предположила, что присутствие иностранных дипломатов на суде может быть связано с переживаниями по поводу «судьбы закачанных миллионов в противоправную деятельность на российской территории».
Ранее сообщалось, что на заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Лавров: Истерика Запада из-за Навального зашкаливает
|
|
Истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.
«Что касается освещения на Западе событий, которые происходят в России, не только в связи с Навальным, но и вообще, все, что бы у нас ни происходило, на Западе освещается достаточно специфично, я бы сказал, однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
При этом министр указал, что законы в западных странах предусматривают гораздо более жестокое наказание за участие в незаконных акциях, чем в России. По словам Лаврова, полиция на Западе вправе пресекать любые акции, которые не были согласованы, о которых не было уведомлений или которые в случае уведомления нарушают установленный властями порядок проведения.
«В Германии, Франции, Соединенных Штатах, других странах, если демонстранты выходят на проезжую часть и препятствуют нормальному функционированию транспорта, им грозит несколько лет тюрьмы, многотысячный в евро штраф и прочее наказание. И полиция разбирается с ними гораздо жестче, чем действия наших правоохранительных органов относительно участников незаконных акций», – сказал Лавров.
По его словам, освещение демонстраций в России и на Западе в СМИ демонстрирует очевидные двойные стандарты.
Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Юрист сравнил решение суда по делу Навального с приговором Ефремову
|
|
«Попытки сыграть на публику, надавить на суд всегда играют против подсудимого», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Леонид Головко, комментируя решение суда о замене Алексею Навальному условного условного срока на реальный, а также наличие в суде большого числа работников иностранных дипмиссий.
«Здесь стоял вопрос не приговора, поскольку тот уже был вынесен, а замены условного срока на реальный. Мы видим, что Навальный в течение долгого времени не исполнял обязательств, наложенных на него судом шесть лет назад как на условно осужденного по делу «Ив Роше». С его стороны имело место пренебрежение к российскому правосудию. Как следует из судебной практики, в таких случаях условное наказание заменяют на реальное лишение свободы. Даже если брать в расчет известный случай с Навальным в августе прошлого года, это ничего не меняет с точки зрения закона. Такие аргументы для юристов достаточно очевидны», – констатировал завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко.
Массовый приезд на процесс иностранных дипломатов эксперт однозначно трактовал как попытку повлиять на исход разбирательства. «Это то, что юристы называют «давлением на суд»: политизировать ситуацию, поставить российскую фемиду в сложные условия. То есть, с одной стороны, от судей требуют действовать строго по закону, а с другой – ставят в какой-то политический контекст, шантажируя некими внешнеполитическими последствиями от приговора. Именно это и прозвучало и в словах самого Навального и его адвоката», – считает Головко, характеризуя такую ситуацию как неприемлемую.
«Никакая власть, в том числе судебная, не позволит себя шантажировать и в такой ситуации точно будет действовать жестко – строго по закону, без учета смягчающих обстоятельств, что бывает возможно в иных случаях. Юрист при этом специально отметил, что «средний российский гражданин» при подобных обстоятельствах, имея за плечами такой же шлейф нарушений, как Навальный, давно бы уже получил переквалификацию условного срока на реальный.
«Только одного–двух таких нарушений, какие Навальный позволил себе еще до отъезда в Германию, было бы достаточно для постановки этого вопроса. Предел «гибкости» по отношению к этому человеку уже давно был превышен. Многих сограждан начинали раздражать поблажки, которые делали ему прежние суды. Они думают про себя по известной формуле Оруэлла из его памфлета «Скотный двор»: что, все равны перед законом, но некоторые равнее?»
Головко сравнил состоявшийся во вторник суд с тем, что осудил минувшим летом актера Михаила Ефремова за пьяную езду, повлекшую гибель человека. «Тогда тоже была попытка давить на судей: мол, такой известный человек, ему нельзя в колонию. И это вызывало обратный эффект: почему это Иванову-Петрову в тюрьму можно, а Ефремову нельзя? – напомнил собеседник. – Попытки сыграть на публику, надавить на суд всегда играют против подсудимого».
Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. С учетом проведенных под домашним арестом десяти месяцев после изменения порядка отбытия наказания за совершенные экономические преступления Навальный должен отбыть оставшийся срок в колонии – два года и восемь месяцев.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу Навального.
Иностранные дипломаты приехали на заседание суда по делу Навального
На заседание Мосгорсуда, где будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше», приехало большое количество дипломатов из иностранных государств.
Видео публикует Telegram-канал «Кремлевская прачка».
К суду прибыли машины зарубежных дипломатических ведомств, на заседании присутствуют около 20 представителей посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Автозак с Навальным также уже прибыл к зданию суда, передает ТАСС.
Возле суда и на прилегающих к нему улицах усилены меры безопасности усилены у Мосгорсуда. Начало заседания назначено на 11.00 мск. Рассмотрение представления ФСИН состоится в том же зале, где рассматривалась апелляционная жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову.
Во вторник в Мосгорсуде пройдет выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии
|
|
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит отменить условный срок блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и исполнить приговор суда в виде трех с половиной лет колонии общего режима, об этом было сказано в ходе выездного заседания Симоновского суда в Мосгорсуде.
«В связи с многократным нарушением правил условного осуждения, прошу суд отменить условное наказание Навальному и исполнить реальное наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима», – передает заявление представителя ФСИН ТАСС.
«После вынесения приговора Навальный был уведомлен надлежащим образом об условиях надзора, но более 50 раз нарушал общественный порядок, что является нарушением условий контроля за условно осужденным», – добавил представитель ведомства.
Прокурор подчеркнула, что Навальный не представлял сведения во ФСИН о своем местонахождении с конца сентября 2020 года по середину января 2021 года.
«Хочу обратить внимание суда, что та справка из немецкой клиники Charite о пребывании там, которую осужденный предоставляет сегодня, ранее не предоставлялась. Более того, сведения о местонахождении Навального не предоставлялись ни во ФСИН, ни в прокуратуру», – сказала представитель надзорного ведомства.
Суд также приобщил к делу письмо из клиники Charite о завершении лечения Навального и решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше».
Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев
|
|
Блогер Алексей Навальный отбудет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев из назначенных ему Симоновским судом Москвы 3,5 лет по делу «Ив Роше» с учетом времени, проведенного ранее под домашним арестом.
«Зачесть время, проведенное Навальным под домашним арестом, в срок отбывания наказания по расчету «день в день», – объявила судья Наталья Репникова, передает РИА «Новости».
Блогеру зачли десять месяцев домашнего ареста, под которым он находился с 28 февраля по 30 декабря 2014 года. В связи с этим Навальный проведет в колонии не три года и шесть месяцев, а два года и восемь месяцев. Исчисление срока отбывания начинается с момента его задержания – 17 января. Ориентировочно блогер, если не произойдет досрочного освобождения, выйдет на свободу в середине сентября 2023 года.
Навальный будет содержаться в СИЗО до вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. «Суд решил избрать меру пресечения Навальному в виде содержания под стражей», – цитирует ТАСС судью.
Кроме того, Навальный должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщают «Вести».
Во вторник в Мосгорсуде прошло выездное заседание, где было рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой.
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Дипломаты опровергли сообщения о том, что глава МИД Швеции обливала кофе Навального
|
|
Посольство Швеции в России, комментируя сообщения ряда СМИ о визите в Москву главы МИД королевства Анн Линде, опровергло информацию о том, что министр как-то проливала кофе на Алексея Навального.
«Коммерсант» 3 февраля опубликовал статью, из которой следовало, что в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Анн Линде призналась в том, что как-то пролила кофе на Алексея Навального. Эту информацию опровергли в посольстве Швеции.
«Линде говорила о (бывшем премьер-министре Швеции) Улофе Пальме, когда рассказывала про кофе, а не про Навального. Вот, что она сказала дословно (переводчик не вполне так ее перевел, тем не менее было понятно, что речь об Улофе Пальме): «Я рада, что Вы упомянули Улофа Пальме. В течение 13 лет я была членом совета и вице-председателем Международного центра Улофа Пальме. И имела возможность, прежде чем его, к сожалению, убили, встречаться с ним несколько раз. Даже пролила на него кофе» – уточнили в посольстве.
О том, что слова Анн Линде относились к Алексею Навальному, на своей странице в Facebook во вторник написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сейчас этот пост удален, но его скриншот есть в Telegram-канале RT.
В издании также уточнили, что корреспондент при написании статьи несколько раз прослушал пассаж про кофе, который следовал сразу после слов об инциденте с Алексеем Навальным, и так же счел, что именно он был облит в центре Улофа Пальме. Часть про «прежде чем его, к сожалению, убили» переводчик Анн Линде не перевел. Стенограмма выступления главы МИД Швеции была опубликована позже.
Ранее в посольстве Швеции в Москве также заявили, что информация о задержании шведского дипломата на акциях в российской столице не соответствует действительности.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сотрудник шведского посольства присутствовал на несогласованной акции протеста. На это во вторник было указано главе МИД королевства Анн Линде в ходе ее встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Глава Симоновского суда опроверг связь между своей отставкой и делом Навального
|
|
Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин заявил, что его решение уйти в отставку никак не связано с делом Алексея Навального, ходатайство об изменении наказания по которому рассматривает этот суд на выездном заседании в Мосгорсуде.
«В некоторых средствах массовой информации появились публикации, в которых мой уход в отставку связывают с рассмотрением Симоновским судом представления ФСИН в отношении Навального. Должен подчеркнуть, что это не связанные между собой события», – сказал Детишин ТАСС.
Он добавил, что решение о завершении карьеры было принято им еще в конце 2020 года. «Поскольку мои полномочия как председателя истекают в марте 2021 года», – сказал судья. Он рассказал, что 15 января подал заявление в квалификационную коллегию судей Москвы о прекращении полномочий как председателя и судьи.
«28 января заявление о прекращении полномочий с 1 марта было удовлетворено. До 1 марта я продолжаю исполнять обязанности председателя суда», – заявил Детишин.
Напомним, высшая квалификационная коллегия судей в конце января удовлетворила заявление об отставке Детишина.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой.
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Алексеем Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Медведев назвал Навального политическим проходимцем
|
|
Блогер Алексей Навальный является «политическим проходимцем», который авантюрными способами стремится «залезть во власть» для достижения собственных целей, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Что я думаю в отношении Навального, или гражданина Навального, я скажу. Первое, что могу сказать. Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», – цитирует РИА «Новости» Медведева.
По его словам, сегодня деятельность Навального стала гораздо более циничной и разнузданной, чем еще несколько лет назад. Также Медведев напомнил, что Навальный назвал себя здоровым. «Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны», – отметил он.
По его словам, если все-таки повод сохраняется, то тогда российская сторона должна получить данные о его здоровье, которые России не дают. Медведев подчеркнул, что принимать какие-то процессуальные решения можно, если документы будут получены.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Захарова пригласила иностранных дипломатов в Крым
|
|
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала присутствовавших на судебном заседании Алексея Навального иностранных дипломатов посетить Крым.
«Вот хочется сказать дипломатам, которые мотивировали свое присутствие (...) на заседании суда тем, что они следят за развитием событий в нашей стране. Хочется пригласить их в Крым. Шесть лет зовем, говорим о том, что там тоже много всего интересного происходит», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что западные дипломаты голосуют в ООН, принимают резолюции, вводят санкции и мотивируют все эти действия Крымом. «Но никак не могут доехать. Очень всех ждем, приглашаем. Тем более видим, насколько они активно и оперативно откликаются на все, что происходит у нас в стране. Не проходите мимо Крыма. Наконец-то у вас возможность самим воочию посмотреть, как там обстоят дела», – подчеркнула дипломат в интервью телеканалу РБК.
30 января американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не намерены ослаблять санкции против Москвы, введенные в связи с воссоединением Крыма с Россией. Ранее новый глава минфина США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Прокурор попросила заключить Навального под стражу и отправить в колонию
|
|
Прокурор поддержала ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и просит суд заключить блогера Алексея Навального под стражу и отправить в колонию общего режима на 3,5 года. Прокурор напомнила Навальному, что он единственный дважды условно осужденный в РФ.
«Хочу напомнить, что Навальный – единственный дважды условно осужденный человек в России. Больше ни к кому такое чрезвычайное снисхождение суда не применялось», – передает ТАСС слова прокурора Екатерины Фокиной.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой.
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Алексеем Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.