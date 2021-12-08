Роспотребнадзор: Не всем полезно есть имбирь

Корень имбиря богат витаминами и эфирными маслами и считается отличным согревающим и иммуностимулирующим средством, однако не всегда его свойства могут пойти на пользу, объяснили в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, особенно острожными с имбирем следует быть тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом: гастрит или язва желудка. Он обладает раздражающим действием, поэтому может сказаться на слизистой оболочке органов ЖКТ и обострить симптомы болезни. Также надо отказаться от целебного корня при высокой температуре, так как согревающие свойства имбиря могут только усилить жар, передает портал «Доктор Питер».

Как уточняют эксперты, вся ценность растения – в корне. В нем есть минералы магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, а также витамины А, В1, В2, В3, С, Е и К. Также богат он такими аминокислотами, как лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин и триптофан.

Благодаря такому составу и согревающему эффекту имбирь считается хорошим средством против вирусов, а благодаря потогонному и отхаркивающему действию – помощником в лечении простуды, больного горла, кашля. Также имеющийся в растении триптофан может улучшать качество сна, так как из него потом в организме синтезируется гормон сна мелатонин.

«Неспроста приносят маринованный имбирь в японских ресторанах. Считается, что он защитит от паразитов, которые могут встретиться в сырой рыбе. Но и это не все: женщинам принимать имбирь полезно при беременности для облегчения симптомов токсикоза. А у мужчин это растение может стимулировать потенцию за счет прилива крови к интимным зонам», – добавили специалисты портала «Здоровое питание».

Как утверждают эксперты, есть два способа употребления корня. Можно жевать кусочек корня, чтобы полезные компоненты всасывались в слизистую оболочку полости рта и предотвращали распространение инфекции. А также можно заваривать нарезанный тонкими ломтиками имбирь в кипятке, как чай. По желанию добавляют корицу, гвоздику.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев назвал слишком частое употребление лимона в сезон простуд неправильным. По его словам, чрезмерное употребление лимона может привести к обратному эффекту и спровоцировать болезни горла. Так, при интенсивном употреблении лимона и других цитрусовых происходит раздражение небных миндалин, и как следствие – воспаление и тонзиллит. Кроме того, доктор предостерег от чрезмерного употребления лимона людей, имеющих проблемы с кислотностью желудка.