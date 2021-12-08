Число желающих попробовать силы на олимпиаде «Я – профессионал» превысило 620 тысяч

Регистрация на пятый сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» завершилась 7 декабря. За 42 дня студенты из всех регионов России подали более 620 тыс. заявок на участие в состязаниях.

Студенты могли подать заявку на одно или сразу несколько из 72 соревновательных направлений. Они охватывают широкий круг профессиональных областей и включают технические, компьютерные, гуманитарные, социально-экономические, аграрные, медицинские и другие дисциплины – от дизайна до квантовых технологий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Все 42 дня мы уверенно набирали регистрации, в итоге у нас их 624 295. На этот раз регистрационный период у нас был на 5 дней короче, чем в предыдущие сезоны. Однако мы получили прекрасный результат, и мы очень рады видеть растущий год от года интерес к олимпиаде. Сегодня, в период доступности знаний и повсеместного онлайна, у студентов есть уникальная возможность пробовать себя в своей профессии и смежных направлениях еще до выхода на рынок труда. Молодому специалисту важно, еще находясь в стенах университета, учиться гибкости и адаптации к требованиям времени. «Я – профи» этому активно способствует», – отметил директор по развитию олимпиады «Я – профессионал» Матвей Навдаев.

«Теперь конкурсантов ждут интересные испытания, образовательные форумы, знакомства с единомышленниками и, конечно, возможности поступить в лучшие вузы страны и попасть на стажировки в крупные компании», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В период заявочной кампании обращения к участникам олимпиады направляли президент России Владимир Путин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также российские космонавты – Петр Дубров и Антон Шкаплеров. Из Антарктиды ребят поприветствовали ученые из СПбГУ – участники 67-й Российской антарктической экспедиции.

Впереди участников олимпиады ждет отборочный этап – он начнется уже 10 декабря и пройдет в онлайн-формате. Заключительный этап олимпиады состоится с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

«Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.