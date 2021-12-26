Путин не исключил различные варианты ответа на расширение НАТО на восток

Путин напомнил журналисту Би-би-си о грозящей иноагентам в США «пятерочке»

Разница между статусом иноагента за рубежом и в России состоит в том, что за границей подобная деятельность может привести к пятилетнему заключению, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос Би-би-си на ежегодной пресс-конференции.

Журналист Би-би-си спросил российского лидера о том, почему растет число СМИ-иноагентов в России, и большинство из них включены в реестр в 2021 году.

«Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%. А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – объяснил Путин, отвечая на вопрос.

Также он ответил на другую реплику журналиста о концентрации власти «в одних руках».

Он подчеркнул, что оппоненты России веками говорили о том, что страну нельзя победить, ее можно только развалить изнутри.

«Что благополучно и было сделано в период Первой мировой войны с Российской империей и в 90-е годы, когда развалили Советский Союз», – сказал Путин.

Он отметил, что этим занимались те, кто «обслуживал другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации».

Говоря об «отравлении» Алексея Навального, президент напомнил, что Генпрокуратура России многократно отправляла запросы по этому поводу в страны Европы, но ни одного ответа не было получено.

«Предложили, чтобы наши специалисты приехали, вместе поработали, я лично предлагал. Президенту Франции [Эммануэлю Макрону], канцлеру ФРГ [Ангеле Меркель]. Дайте нам хотя бы основание для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль», – сказал глава государства.

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Ранее в МИД отмечали, что Лондон, Берлин, Париж и Стокгольм отмолчались по поводу состава вещества в биоматериалах блогера Алексея Навального, а также не предоставили информацию, кто сопровождал его на рейсе из Омска в Берлин.

Напомним, Великобритания, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным: в постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения России и считают их «попыткой уклониться от ответственности», постпредство Германии также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота России от 7 октября по инциденту «не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству России группой из 45 стран».

Франция решила не давать ход запросу России об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция заявила, что «действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне».

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.

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