Названы лидеры рейтинга российских губернаторов в соцсетях

Наибольшее доверие у пользователей социальных медиа вызывают губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом говорится в докладе Центра политического анализа и социальных исследований Центра общественно-политических проектов.

Лидеры представлены одновременно в нескольких категориях. Так, Артюхов занимает первое место в трех категориях («Доверие к власти», «Социальная ориентированность», «Экономическое развитие»), а Кадыров присутствует в тройке лидеров во всех семи категориях («Доверие к власти», «Социальная ориентированность», «Экономическое развитие», «Политический менеджмент», «Здравоохранение и борьба с пандемией коронавируса», «Цифровизация», «Инфраструктура и среда обитания»), передает ТАСС.

Помимо социологического опроса, который проводился с 21 по 31 октября 2021 года и охватил 11,6 тыс. респондентов в 20 регионах, были в этот же период проанализированы персональные аккаунты губернаторов в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники» и оценены реакции пользователей (лайки, комментарии, репосты).

По данным исследования, наибольшей поддержкой населения пользуются две самые активные в соцсетях группы глав субъектов России – «технократы» и главы национальных республик.

«Именно эти два типа глав регионов интенсивно используют социальные медиа для эффективной коммуникации с населением и элитами своих регионов. При этом «технократы» и главы национальных республик, уделяющие максимальное внимание своему образу в социальных медиа, преобладают и в ТОП-20 губернаторов, составленном на основе социологического опроса», – отметили эксперты в исследовании.

Большинство руководителей из ТОП-20 формируют свою информационную активность в соцсетях в соответствии с президентскими KPI, в их аккаунтах преобладает контент, связанный с выполнением задач в рамках национальных проектов.

Через свои аккаунты главы регионов из ТОП-20 оперативно отвечают на запросы граждан, напрямую получают информацию о положении дел, ставят задачи по решению локальных проблем чиновникам и контролируют их исполнение. Также губернаторы используют соцсети для непосредственной коммуникации с гражданами.

В рейтинге фигурируют 20 глав российских регионов, наиболее успешных в социальных медиа. Исследование показывает, как успешная работа губернаторов в социальных сетях влияет на восприятие глав субъектов населением. Подобный рейтинг в России составлен впервые.

В ТОП-20 также вошли губернаторы Чукотки, Белгородской, Калининградской, Нижегородской, Самарской, Псковской, Астраханской, Свердловской, Амурской, Мурманской областей, Адыгеи, Тувы, Калмыкии, Карелии, Карачаево-Черкессии, Ставропольского края и Камчатки.

Проведенный социологический опрос показал, что выше всего собственных глав регионов оценивают в ЯНАО, Чечне, Севастополе, Белгородской области, Чукотском автономном округе, Туве и Ингушетии.

Ранее был составлен рейтинг популярности жен российских губернаторов в Instagram. Первое место в списке заняла супруга главы Чеченской республики Медни Кадырова.