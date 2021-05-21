Составлен рейтинг популярности жен российских губернаторов в Instagram

Журналисты составили рейтинг жен российских губернаторов по популярности в соцсети Instagram, первое место в списке заняла супруга главы Чеченской республики Медни Кадырова.

Большинство жен глав российских регионов ведут непубличную жизнь и не имеют страниц в соцсетях. Однако некоторые супруги губернаторов не только сопровождают мужей на публичных мероприятиях, но и занимаются бизнесом, общественной деятельностью, благотворительностью, а также активно рассказывают о своей жизни в соцсетях.

Так, самой популярной среди жен губернаторов стала супруга главы Чеченской республики Медни Кадырова. У нее более 1,1 млн подписчиков, несмотря на то, что аккаунт появился в сентябре 2020 года. Она активно ведет свой Instagram, публикуя новости о событиях региона. Особое внимание Кадырова уделяет своей семье, рассказывая об успехах мужа и детей, пишут «Актуальные комментарии».

Второе место заняла супруга главы Башкортостана Каринэ Хабирова, у которой более 85 тыс. подписчиков. Она ведет активную публичную жизнь, в том числе рассказывает о культурных событиях региона. Кроме того, Хабирова является автором и идейным вдохновителем благотворительного проекта «Территория женского счастья», который в этом году проходит в Уфе во всероссийском масштабе. В программе форума есть лекции и воркшопы, которые посвящены здоровью, развитию, самопознанию, предпринимательству, искусству и красоте.

Третье место заняла жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева. У нее более 34 тыс. подписчиков. В настоящее время она занимает должность председателя совета по вопросам попечительства в социальной сфере на территории Кемеровской области, под ее руководством находятся благотворительные фонды. В Instagram она выкладывает как личные фото, так и фото/видео о деятельности своего попечительского совета.

Четвертое место у супруги главы Калмыкии Елены Хасиковой. На нее подписано более 11,8 тыс. человек. Она принимает участие в публичных мероприятиях вместе с мужем, кроме того, в своем аккаунте много рассказывает о семье. Помимо этого, Хасикова является основателем бренда Shchur. Магазины женской одежды открыты в Элисте и Уфе.

Завершает топ-5 рейтинга гражданская жена губернатора Московской области Екатерина Богдасарова. У нее более 10 тыс. подписчиков. Богдасарова является руководителем благотворительного фонда «Исток», который помогает детям и подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Сотрудники организации устраивают детские праздники и мастер-классы в больницах, собирают деньги на лечение детей, помогают сиротам, развивают спорт и создают образовательные программы в регионе.