Уругвай решил вакцинировать детей от COVID В Госдуме назвали способ решения проблемы подростковой преступности 25 ноября 2021, 12:13 Эффективным решением проблемы подростковой преступности может стать вовлечение детей в труд и волонтерскую деятельность, считает председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. «У любого человека есть потребность в признании, в поощрении со стороны коллектива, так уж устроена наша психология. У подростков этот вопрос стоит наиболее остро, они очень быстро привязываются к тем, кто дает им чувство собственной важности и востребованности. В этом смысле, мы должны работать на опережение, мы должны первыми предлагать позитивное русло для деятельности, иначе всегда найдутся те, кто склонит их к саморазрушению. В одном сообществе считается «крутым» кинуть бутылку в школьные окна, в другом – быть наставником для ребенка из детдома», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Метелев подчеркнул, что необходимо указывать молодежи правильный путь своим примером. «Массовое участие в волонтерском движении, возможность заработка с 14 лет и другой созидательный труд – вот, что может помочь кардинально решить проблему», – отметил глава думского комитета. Депутат добавил, что согласно статистике НИУ ВШЭ, рост количества волонтеров на 7% снижает уровень молодежной преступности примерно на треть. Если к 2030 году количество участников волонтерского движения удастся увеличить в два раза, то и молодежная преступность упадет вдвое, с 0,97 до 0,41%. Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что начнет работать над созданием в стране единого центра по работе с трудными подростками, передает «Российская газета».

В Госдуме оценили предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ 23 ноября 2021, 16:08 Текст: Елизавета Булкина

В вопросе об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) истина находится «где-то посередине», проверку знаний школьников необходимо проводить в нормальной форме, заявили член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Они отреагировали на заявление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о необходимости отменить ЕГЭ. Бессараб отметила, что «ЕГЭ – это испытание и для нервов молодежи, и для нервов их родителей», передает RT. «Вместе с тем нужно отметить, что благодаря ЕГЭ множество наших детей поступили в самые престижные вузы страны. Такая дорога была объективно для них закрыта, когда были обычные экзамены, и мы сняли многие вопросы коррумпированности», – пояснила депутат. В свою очередь председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что родительская общественность «давно говорит о том, что проверку знаний, экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ следует изменить как минимум». «Если ребенок вдруг ошибся, он может вообще перечеркнуть себе все будущее, не попасть в институт, в который он хочет. Само напряжение, которое создается вокруг ЕГЭ, совершенно ненормально. Безусловно, с этим нужно прощаться», – сказала она. По ее мнению, «никто не против принятия экзаменов в школе», но, как заявила общественница, они должны быть «в нормальной, человеческой форме, чтобы ребенок не заучивал только правильные ответы». Напомним, Бастрыкин считает, что ЕГЭ надо отменить, поскольку этот экзамен для школьников – словно пытка. Евгений Попов назвал цензурой запрет на упоминание национальности преступника в СМИ 22 ноября 2021, 14:10

Фото: popovrtr/Instagram

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Межнациональная рознь не характерна для российского общества, поэтому законодателям не нужно придумывать неестественные для нашей страны законопроекты, сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов. Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность преступников. «Мы с коллегами в парламенте внимательнейшим образом рассмотрим инициативу парламента Чечни. Естественно, мы видели и будем учитывать негативные отзывы на эту идею со стороны профессионального сообщества, большого количества уважаемых журналистов и Союза журналистов России», – сказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Евгений Попов. «С законодательной точки зрения этот законопроект невозможно принять без того, чтобы не осталось лакун и лазеек для его обхода. Эта идея не может быть выражена настолько четко и ясно, насколько это подобает для закона. Всегда будет оставаться возможность широких трактовок этой нормы. К примеру, в мире существует огромное количество этнических ОПГ с конкретным указанием национальностей, и как нам теперь их называть? Кроме того, как быть со случаями, когда преступление совершает иностранец, а не представитель одного из российских этносов?» – задался вопросом собеседник. С точки зрения освещения полноты события, если автор считает это необходимым, можно указывать государственную, национальную, гендерную и любую другую принадлежность, подчеркнул собеседник. «Мы живем в многонациональной стране, которой еще со времен СССР не характерны сложности на национальной почве, и не нужно придумывать неестественные для нашего общества законопроекты», – добавил Попов. По его словам, российские СМИ работают в четкой и регулируемой системе, которая не нуждается в корректировке. «В целом я не вижу в этой идее ничего, кроме ограничения свободы слова. Этот законопроект выглядит, как элемент цензуры, которая запрещена российским законодательством», – резюмировал парламентарий. На ваш взгляд Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении? Да

Нет

В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение в СМИ сведений о национальности преступника. Документ опубликован в электронной базе данных палаты. По мнению авторов законопроекта, «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности». В то же время депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин считает, что подобная идея нарушает 282-ю статью УК РФ, создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов. «Если дело дойдет до обсуждения этого законопроекта в Госдуме, то я постараюсь высказаться против и буду голосовать против», – пообещал в свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, «если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях». В ЛДПР, вероятно, также выступят против законопроекта. «Я категорически против этой инициативы. Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность? Насколько я знаю, лидер партии Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения. В этом плане у нас схожие позиции», – заключил член фракции ЛДПР Алексей Журавлев. Ранее генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, что коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности. Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса. Напомним, последним громким делом, после которого в очередной раз в России подняли вопрос об указании национальности подозреваемых в преступлении, стало избиение отца с сыном в Новой Москве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России решать проблему этнической преступности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутат: Критиковать или осуждать власти Татарстана за QR-коды на транспорте нельзя 22 ноября 2021, 16:45

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Ранее в республике имели место драки в общественном транспорте из-за проверок QR-кодов. «Требования иметь при себе QR-коды возникли не от хорошей жизни. К сожалению, Татарстан далеко не на первым месте по числу привитых. В этом плане решение ввести QR-коды на транспорте продиктовано необходимостью склонить население к вакцинации на фоне роста числа заболевших», – отметил депутат Госдумы от Республики Татарстан, первый зампред комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. «Решение было принято при отсутствии других работающих инструментов, и не было поспешным или необдуманным, – подчеркнул депутат. – Но, конечно, заранее можно было предугадать, что введение таких мер вызовет у части населения непонимание. Кроме того, как граждане, так и проверяющие могли в какой-то момент невежливо ответить или неправильно что-то истолковать». В любом случае, власти республики возьмут данную ситуацию на контроль и разберутся в причинах конфликтов, добавил собеседник. «Какой-то регион должен был взять на себя ответственность и стать первым по реализации таких мер. Поэтому критиковать или как-то осуждать власти Татарстана нельзя. Они же делают это не для ущемления прав граждан, а для их защиты, – считает депутат Гильмутдинов. – Более того, это уже привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет». В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком. Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут». По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции. В метро Казани также не пускают без QR-кода. «В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань». Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Проект бюджета России на 2022-2024 годы принят во втором чтении Госдумой 23 ноября 2021, 17:17 Текст: Кристина Цыцура

Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Третье чтении состоится 24 ноября. По инициативе «Единой России» дополнительно выделили 107 млрд рублей на поддержку семей с инвалидами и на приобретение для них жилья. «Значительные деньги дополнительно выделяются на региональное дорожное строительство – по 20 миллиардов рублей ежегодно», – цитирует первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова РИА «Новости». Отмечается, что были приняты поправки президента России Владимира Путина, касающиеся увеличения в 2022 году прожиточного минимума до 12 654 рублей и МРОТ до 13 890 рублей. Также одобрили поправки правительства о перераспределении 641,4 млрд рублей в 2022 году, 665,2 млрд – в 2023 году, 815,4 млрд – в 2024 году и поправки «Единой России» об увеличении расходов бюджета по нескольким направлениям. Допсредства выделят на закупку машин скорой помощи и школьных автобусов. «Все расходы бюджета объединены в главном - решении вопросов, связанных с национальными целями, поставленными президентом», – сказал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. На здравоохранение в 2022 году расходы увеличат на 22,8 млрд рублей, на образование – 92,5 млрд. Макаров отметил, что в 2022 году увеличат поддержку регионов, общая сумма составит 3 трлн 228 млрд. рублей. «Это беспрецедентно, такой поддержки регионы из федерального бюджета не получали никогда», – заявил он. Согласно тексту проекта федерального бюджета, расходы на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2022 году составят 1,015 трлн рублей, в 2023 году – 989,5 млрд, в 2024 году – около 1,007 трлн рублей и 499,7 млрд соответственно. На соцподдержку россиян в 2022 году потратят 2,217 трлн рублей, в 2023 году – 2,416 трлн, в 2014 году – 2,583 трлн. Первые два года бюджет в России будет профицитным. В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей. Толстой поблагодарил врачей за приглашение в «красную зону» 24 ноября 2021, 13:45 Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что понимает тяжесть ситуации с коронавирусом, и поблагодарил врачей за приглашение посетить «красную зону». «Хочу сказать большое спасибо врачам. За спасенные жизни, за их благородный труд, за исполнение врачебного долга на благо всех граждан. Знаю об этом не понаслышке – многие близкие, друзья и коллеги побывали за это время в больницах. Среди них и те, кто не вакцинировался, и те, кто сделал прививку», – написал он в своем Telegram-канале. Толстой поблагодарил медиков, которые подписали открытое письмо противникам вакцинации с приглашением посетить «красную зону». «Тяжесть ситуации понятна, страдания и смерть я тоже в своей жизни видел. Поэтому будем заниматься делом. Все вместе. Только так вирус мы сможем победить. А когда все будут здоровы, важно, чтобы не оставался неприятный осадок стыда за то, какими методами боролись», – отметил он. При этом вице-спикер объяснил свою позицию по вопросу вакцинации. Он добавил, что тема борьбы с вирусом – не только медицинская. «Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента В.В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным. Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей – прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш президент», – пояснил Толстой. «Победить вирус мы сможем только вместе, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы и сомнения, вызванные зачастую непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или не вакцинироваться. По-прежнему не решена проблема медицинских отводов, нет открытых данных о побочных эффектах, не создана система ответственности государства за возможные осложнения. Понятно, что прежде всего нужно спасать жизни людей. Но говорить при этом, что мол сами пусть платят за свое лечение те, кто не привился – это чистый и отвратительный социал-дарвинизм», – продолжил вице-спикер. Он добавил, что необходимо обсудить предлагаемые правительством меры по введению QR-кодов. «Тут нужен подробный анализ и вдумчивая дискуссия об эффективности подобных мер, а не поиски врагов и взаимные обвинения. Рад, что мою позицию разделяет большинство коллег в Думе, приглашаю к этому обсуждению и уважаемых главных врачей, если это не помешает им спасать больных», – заключил Толстой. Напомним, российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза. Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главврач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и лавный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев. Замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от коронавируса. Родители убитой в Тюмени девочки лишены прав на других детей 23 ноября 2021, 08:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Родители восьмилетней девочки, которая была убита летом в Тюмени, лишены прав в отношении других детей по решению суда, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Суд, рассмотрев дело, вынес решение о лишении ответчиков родительских прав в отношении несовершеннолетних сына и дочери, а также о взыскании с них алиментов», – передает ТАСС сообщение ведомства. В тексте указано, что с иском летом обратилось управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района. В суде установлено, что родители уклоняются от выполнения обязанностей. Ранее сообщалось об аресте обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени Виталия Бережного. Его отправили в СИЗО до 25 октября. Следственный комитет информировал, что Бережной дал признательные показания в изнасиловании и убийстве пропавшей в Тюмени девочки. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах. При этом СМИ отмечали, что признавшийся в убийстве девочки в Тюмени Бережной сам участвовал в ее поисках. Напомним, в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили. Останки нашли рядом с автозаправочной станцией, в ходе операции обнаружили фрагменты тела. Управление соцзащиты Тюмени подало в суд иск о лишении родительских прав отца и матери убитой в городе девочки. Госдума утвердила бюджет России на 2022-2024 годы 24 ноября 2021, 18:20 Текст: Александра Юдина

Госдума приняла закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающий утверждение его основных характеристик на ближайший трехлетний период. За принятие бюджета проголосовало 306 депутатов, против – 70, один воздержался. В рамках второго чтения депутатами были поддержаны поправки президента, касающиеся финансового обеспечения его предложения об увеличении с 2022 года на 8,6% величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В результате величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения в следующем году вырастет до 12 654 рублей, для трудоспособного населения – до 13 793 рублей, пенсионеров – до 10 882 рублей, детей – до 12 274 рублей, а МРОТ – до 13 890 рублей, передает РИА «Новости». При формировании и утверждении бюджета правительство и Госдума исходили из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента Владимира Путина и решений, озвученных им в ходе посланий парламенту. Это касается адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведения углубленной диспансеризации, реализации программ медицинской реабилитации. Согласно принятому закону, доходы бюджета на 2022 год утверждены в объеме 25,02 трлн рублей (18,8% ВВП), на 2023 год – 25,54 трлн (18% ВВП), на 2024 год – 25,83 трлн (17% ВВП); расходы – 23,69 трлн (17,8% ВВП), 25,24 трлн (17,8% ВВП) и 26,35 трлн (17,4% ВВП). Так, первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит составит 1,33 трлн рублей (1% ВВП), в 2023 году – 0,3 трлн (0,2% ВВП). В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей (0,3% ВВП). Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут являться госзаимствования, использование средств ФНБ на эти цели не предполагается. При этом верхний предел внутреннего госдолга России на начало 2023 года законом определен в 20,8 трлн рублей, 2024 года – 23,5 трлн, 2025 года – 26,3 трлн, внешнего – 70,7 млрд долларов (58,5 млрд евро), 71,7 млрд долларов (58,8 млрд евро), 75,7 млрд долларов (61,5 млрд евро). А объем ФНБ на начало 2022 года прогнозируется на уровне 13,89 трлн рублей (10,4% ВВП); 2023 года – 16,48 трлн (11,6% ВВП); 2024 года – 20,1 трлн (13,3% ВВП). При этом к концу 2024 года, по оценкам правительства, объем ФНБ может увеличиться до 23,267 трлн рублей. Также уточняется, что бюджет России сформирован исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта на 2022 год в размере 133,328 трлн рублей, на 2023 год – 141,881 трлн, на 2024 год – 151,513 трлн рублей и уровня инфляции в этот период, не превышающего 4% в год. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем (окончательном) чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Поправки внесены в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года. Кузнецова рассказала о планах увеличения расходов на социальную политику 23 ноября 2021, 18:46 Статьями бюджета подтверждены все предложения, которые вошли в народную программу «Единой России». На социальную политику предполагается выделить более 18 трлн рублей, каждый год эта сумма будет увеличиваться, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция «Единой России»). «Ежегодно расходы будут увеличиваться. Если сравнивать 2021 и 2024 годы, то рост составит 13,5%», – приводятся ее слова на сайте ЕР. В документе заложено увеличение размера прожиточного минимума (в 2022 году он составит 13 793 рублей для трудоспособного населения), материнского капитала при рождении (усыновлении) второго, третьего и последующих детей (выплата вырастет до 665 тыс. руб.). «Приняты поправки, которые мы предлагали ранее – об увеличении расходов на жилье для людей с инвалидностью, вставших на очередь до 2005 года, о расширении финансирования проекта по долговременному уходу за инвалидами, людьми пожилого возраста», – отметила Кузнецова. По ее словам, еще остались направления, по которым нужно работать и дальше. «Социальный блок – это фундамент будущих решений, в самой чувствительной сфере: поддержка семей с детьми, пенсионеров, ветеранов, нуждающихся граждан. Поэтому нужно внимательно следить не только за тем, чтобы расширялась поддержка, но и как эти средства реализуются, как они помогают людям», – резюмировала парламентарий. Напомним, 23 ноября Госдума во втором чтении приняла проект бюджета с социально значимыми поправками «Единой России». В нем предусмотрено финансирование основных направлений народной программы партии. Бюджет позволит выполнить все социальные обязательства государства и поручения Президента, данные на Съезде партии. Также в документе учтены поправки, инициированные Владимиром Путиным об увеличении размера МРОТ и прожиточного минимума. Ранее думский профильный комитет одобрил ко внесению в бюджет страны социально значимые поправки «Единой России». Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей. Комитет Госдумы поддержал поправку Путина об увеличении МРОТ 23 ноября 2021, 18:18 Текст: Алексей Дегтярев

Думский комитет по социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку президента России Владимира Путина об увеличении МРОТ с 1 января до 13 890 рублей. С 1 января 2022 года, согласно поправке, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается в размере 13 тыс. 890 рублей, в первом чтении проект закона предлагал увеличение до 13 тыс. 617 рублей, передает РИА «Новости». Согласно поправке, с 1 января 2022 года МРОТ устанавливается в размере 13 890 рублей. В первом чтении законопроект предлагал увеличение МРОТ до 13 617 рублей. Напомним, президент вносил в Госдуму поправки о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Детский омбудсмен оценила внесение поправок в Трудовой кодекс 24 ноября 2021, 12:26 Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала хорошей новостью закрепленную законодательно возможность родителей четко регламентировать свой рабочий день. «Очень хорошая новость: и одинокие, и многодетные родители, и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, конечно, нуждаются в дополнительной защите и поддержке. Знаю, что и сейчас есть ситуации, когда работодатели идут навстречу своим работникам. К примеру, согласовывают одиноким мамам особые условия труда, и они могут уходить с работы чуть раньше, чтобы ребенок не оставался дома один в ночное или позднее время суток. Хорошо, если так. Но ведь многое может зависеть от позиции руководителя, от его принципиальности или нежелания принимать во внимание потребности работника. Да и устные договоренности – это не гарантия защиты прав. Именно поэтому важно, чтобы возможность родителей четко регламентировать свой рабочий день была закреплена законодательно и позволяла мамам, папам и опекунам на совершенно законных основаниях распределять свое время, руководствуясь в первую очередь интересами своей семьи и детей», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным закону, привлекать к сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время, а также направлять в служебные командировки работников с детьми допускается только с их письменного согласия. Изменения коснутся граждан с тремя или более детьми в возрасте до 18 лет, пока младшему из детей не исполнится 14 лет; россиян, воспитывающих детей до 14 лет без супруга; опекунов детей до 14 лет; родителей, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом; родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Госдума одобрила во втором чтении законопроект об уточнении формы полиса ОМС 24 ноября 2021, 15:29 Текст: Елизавета Булкина

Государственная Дума на пленарном заседании одобрила во втором чтении проект закона об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), который может быть представлен на бумажном носителе или записан на иной материальный носитель. В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект уточняет форму полиса ОМС, представляющую собой уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в их едином регистре при ведении персонифицированного учета сведений о них, а также вид предоставления полиса обязательного медицинского страхования, передает РИА «Новости». Также полис ОМС может быть представлен в виде документа на бумажном носителе, штрихового кода, а также может быть записан на иной материальный носитель, который предназначен для нанесения, хранения и передачи полиса.



Предусматривается возможность повсеместного перехода на «реестровую модель» при ведении учета застрахованных в сфере ОМС лиц с возможностью отказа от использования полиса обязательного медицинского страхования на бумажном носителе, пишут авторы законопроекта.



Таким образом, изменений сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям, полис будет появляться по факту права рождения или принятия гражданства. На физическом носителе он будет предоставляться по желанию застрахованного лица. Профильный комитет ГД по охране здоровья одобрил ряд поправок, согласно которым порядок подачи и формы заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации устанавливаются правилами ОМС. Россияне, которые не подали заявление о выборе страховой медицинской организации, считаются застрахованными в страховой медицинской организации, определенной территориальным фондом ОМС.



Также поправками уточняется, что сведения об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения представляются Федеральной налоговой службой в Федеральный фонд ОМС, а не в территориальные фонды ОМС. Ранее Минфин предложил дополнительно выделить 50 млрд руб. на поддержку системы ОМС. ЕР внесла в бюджет инициативы 1.5 млн граждан из «народной программы» партии 24 ноября 2021, 19:18 В бюджете учтены все инициативы, включенные в народную программу «Единой России», в которую внесли свои предложения более чем 1,5 млн жителей страны, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он отметил, что Госдума поддержала поправку «Единой России» о выделении ежегодно 3 млрд рублей на ремонт общежитий вузов. Это решение позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов каждый год. Также не менее 100 вузов в субъектах РФ получат грантовую поддержку на проекты развития в рамках программы «Приоритет 2030». «Финансирование программ молодёжной занятости увеличится на 3 млрд рублей, более 7 млрд рублей выделено на обеспечение связью населенных пунктов от 100 до 500 человек в субъектах РФ», – приводятся слова депутата на сайте партии. В бюджете учтены все инициативы, включенные в народную программу «Единой России», в которую внесли свои предложения более чем 1,5 млн жителей страны, подчеркнул он. «Приоритетом бюджетной политики является увеличение финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, модернизацию системы здравоохранения, развитие науки и образования», – сказал Мажуга. Ранее Госдума в третьем чтении приняла проект федерального бюджета с социально значимыми поправками «Единой России». В нем предусмотрено финансирование основных направлений народной программы партии. Бюджет позволит выполнить все социальные обязательства государства и поручения президента, данные на Съезде партии. Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей. Уругвай решил вакцинировать детей от COVID 24 ноября 2021, 23:59 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцинация детей от пяти до 11 лет от коронавируса начнется в Уругвае, соответствующие рекомендации дала национальная комиссия по вакцинам, сообщает минздрав страны. В ведомстве сообщили, что комиссия «рекомендовала распространить вакцинацию против COVID-19 на детей в возрасте от пяти до 11 лет», передает РИА «Новости». Для иммунизации детей рекомендована вакцина Pfizer. Вакцинация не будет обязательной. Ранее в Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID детей 5-11 лет. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) В России первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса. Напомним, вакцина «Спутник» для детей получила регистрационное удостоверение. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ЕР заявили об увеличении расходов на социально значимые направления на 107 млрд рублей 24 ноября 2021, 13:36 По инициативе партии «Единая Россия» в 2022-2022 годах расходы на социально значимые направления увеличатся на 107 млрд рублей, заявила депутат Жанна Рябцева. «Не могу не отметить, что по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах в общей сложности вырастут на 107 млрд рублей. Регионы получат беспрецедентную финансовую поддержку», – написала она в Facebook. Рябцева отметила, что в бюджете отражены национальные цели, определенные президентом, а также реализация его посланий Федеральному Собранию в 2020 и 2021 годах и поручений, данных летом на Съезде «Единой России». «Конечно же и все предложения, включенные в Народную программу «Единой России» учтены в проекте главного финансового документа страны – это поддержка семей с детьми, защита наиболее уязвимых категорий граждан, модернизация системы здравоохранения, обновление парка школьных автобусов и «скорых» и капитальный ремонт школ», – добавила депутат. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция «Единой России») заявила, что статьями бюджета подтверждены все предложения, которые вошли в народную программу «Единой России». На социальную политику предполагается выделить более 18 трлн рублей, каждый год эта сумма будет увеличиваться. В Госдуме рассказали о преимуществах поправок ЕР к бюджету 23 ноября 2021, 12:28 Все поправки «Единой России» к бюджету взвешены, реальны и проработаны с правительством, при их разработке руководством к действию для фракции стала народная программа партии, отметила первый зампредседателя думского комитета по труду Елена Цунаева. Поправки «Единой России» касаются дополнительного выделения средств для обеспечения жильем граждан с ограниченными возможностями, на эти цели фракция предложила в два раза увеличить сумму – до 12 млрд рублей. Это даст возможность улучшить в ближайшие три года жилищные условия более 10 тыс. людей с инвалидностью, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Еще одна поправка касается системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Фракция предложила увеличить количество участников программы еще на семь регионов. Особое внимание Единая Россия уделяет занятости молодежи. Финансирование до 3 млрд позволит трудоустроить более 4 тыс. специалистов. И совершенно новая поправка, внесенная «Единой Россией», коснется капремонта студенческих общежитий», – сказала Цунаева. Напомним, ранее были одобрены ко внесению в бюджет страны социально значимые поправки «Единой России». Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В частности, на обеспечение жильем инвалидов партия предложила выделить дополнительно почти 7 млрд рублей, на программу долговременного ухода за пожилыми – почти 1,5 млрд рублей, еще 2,3 млрд рублей – на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, 3 млрд рублей – на поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%. Еще одна поправка позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов. На эти цели партия предлагает выделять 3 млрд рублей ежегодно. В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей. Госдума поддержала социально значимые поправки, выдвинутые партией «Единая Россия», ко второму чтению проекта бюджета.