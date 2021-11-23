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Казанцы объединились в чаты для поиска попутчиков без QR-кодов
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Жители Казани начали объединяться в группы помощи для людей без QR-кодов, они предлагают бесплатно довозить людей без этих меток, сообщают СМИ.
Для опознавания людей без QR-кодов, желающих добраться до работы, используется красный пакет, сообщает ГТРК Татарстан.
В репортаже телеканала ведущая смогла поймать одного из таких водителей, он сообщил, что подвозит людей с красными пакетами бесплатно из сочувствия.
Жители города объединяются в различные чаты в соцсетях, чтобы помочь доехать друг другу без QR-кодов, в одном из таких чатов более 9 тыс. человек.
При этом цены на поездки в такси начали стремительно расти после ввода QR-кодов.
Эксперт сказал, кто финансирует антипрививочные кампании по всему миру
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«В каждом государстве может действовать отдельный «подрядчик», получающий из-за рубежа деньги в обмен на борьбу против вакцинации», – сказал газете ВЗГЛЯД политик Николай Стариков, комментируя гипотезу о том, что мировые элиты втайне поддерживают всемирное движение антиваксеров, стремясь добиться сокращения населения Земли.
«Я бы не исключал, что существуют определенные международные силы, которые финансируют антипрививочные кампании и с их помощью оказывают давление на национальные правительства», – отметил писатель и политик Николай Стариков, член центрального совета партии «Справедливая Россия».
Подозрение вызывает то, насколько синхронно разворачиваются антипрививочные протесты в самых разных странах мира, включая Россию. «При этом также синхронно власти разных стран начинают обвинять внешние силы в координации действий антиваксеров», – отметил Стариков. Как напомнил эксперт, в Западной Европе и на Украине массовые протесты против прививок объясняют вмешательством Москвы. «Говорят, что Россия ведет гибридную войну, якобы наши спецслужбы убеждают их граждан не прививаться, – рассказал собеседник. – В нашей стране, с другой стороны, многие эксперты тоже видят иностранный след во всей этой истории», – напомнил эксперт.
На самом же деле координировать и те, и другие протесты вполне могут третьи силы. «Все это очень тяжело доказать или опровергнуть, но, на мой взгляд, есть определенная система разделения и стравливания людей по всему миру. Главный принцип – разделяй и властвуй – никто не отменял», – заключил Стариков. Так эксперт прокомментировал версию, которая набирает популярность в американской блогосфере. Согласно ей, миллиардер Билл Гейтс, будучи сторонником идеи «золотого миллиарда», втайне финансирует всемирное движение антиваксеров. Напомним, что теория «золотого миллиарда» подразумевает, что наша планета уже сильно перенаселена, и требуется освободить пространство для жителей самых богатых и развитых государств.
Сторонники новой версии предполагают, что деятели «мирового правительства» вроде членов Бильдербергского клуба, втайне финансируют в разных странах пропаганду против любых вакцин от COVID-19. По их мнению, пандемия помогает освобождать планету от «лишнего» населения, поскольку приводит к постепенному вымиранию народов, не входящих в «золотой миллиард». Сторонники этой теории считают, что «мировое правительство» стремится сократить численность жителей Земли до одного-двух миллиардов или даже 500 млн человек.
Между тем сам Гейтс на прошлой неделе допустил, что пандемия может пойти на спад уже к лету. По его мнению, это произойдет, если не появятся новые штаммы ковида.
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Мэр Одессы допустил гибель людей из-за веерных отключений света
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Мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе заседания оперативного штаба предупредил о возможности веерных отключений электричества в городе. Градоначальник отметил, что «это вопрос жизни и смерти» для нуждающихся в кислородной поддержке больных COVID-19.
По словам Труханова, о возможных веерных отключениях его предупредили на совещании в обладминистрации, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
«Веерные отключения – это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти», – отметил Труханов.
Напомним, в прошлый понедельник мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности веерных отключений электричества на Украине. Тогда же глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупреждал, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Трамваи встали в Казани из-за отказа пассажира предъявить QR-код
В Казани на час задержали трамваи из-за пассажира, который отказался предъявлять QR-код, сообщили местные СМИ.
Как передает «Татар-информ», инцидент произошел около 6.30 на остановке «ул. Восстания». Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», пассажир трамвая маршрута №1 не стал предъявлять кондуктору QR-код, а также отказывался выходить из салона. Из-за скандалиста пришлось вызывать полицейских, которые вывели мужчину на улицу и составили на него протокол.
В общей сложности задержка в движении трамваев составила один час. Из-за простоя на остановке собралось порядка десяти трамваев.
«Метроэлектротранс будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик. Согласно выручке, утвержденной Комитетом по транспорту Казани, сумма ущерба от задержки составила 6407 рублей», – пояснили в пресс-службе управления.
Ранее сообщалось, что в Казани за первую половину понедельника в общественный транспорт не пустили более 1,5 тыс. пассажиров без QR-кода о прививке или перенесенном COVID-19. Пассажиры нападали на кондукторов и инспекторов, несколько человек были госпитализированы.
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Самоизолированным жителям Югры разрешили на пару дней выходить на рыбалку
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Непривитые жители муниципалитетов ХМАО, для которых ввели самоизоляцию, должны оставить специальную заявку, если захотят выйти из дома.
Так, в частности, необходимо указать адрес самоизоляции и причину выхода на улицу. Среди возможных причин: визит в МФЦ, выгул животных, вынос мусора, ритуальные услуги, охота, рыбалка и другие, передает РИА «Новости».
Для каждого выхода на улицу отводится определенное время: на вынос мусора дается полчаса, на рыбалку – 48 часов, на поход в аптеку – два часа.
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Нужно указать адрес конечной точки назначения и название учреждения, куда совершается визит. Если есть желание куда-то съездить, то надо указать – на своем автомобиле или на другом транспорте. При этом, дети до 14 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых
Ранее Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ввели с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для непривитых от коронавируса жителей трех городов и нескольких поселений.
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Дочь Гаркалина опровергла слова Гузеевой об отсутствии прививок у артиста
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Дочь актера Валерия Гаркалина, который умер от коронавируса, Ника опровергла слова коллег отца о том, что у него якобы не было вакцинации от COVID-19.
«Да. Он был вакцинирован», – ответила она на вопрос «Московского комсомольца» о том, был ли вакцинирован актер.
Также она подчеркнула, что у нее «нет возможности и желания что-то в данный момент говорить и комментировать. Я боюсь что-либо сейчас журналистам говорить. Это может быть интерпретировано как угодно».
В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок и до этого прививался вакциной «КовиВак».
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что несмотря на информацию в СМИ о том, что скончавшийся в возрасте 67 лет актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса, на самом деле у него якобы не было ни одной прививки. Продюсер Евгений Фридлянд также написал в Facebook, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат».
Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.
Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Россияне оценили работу системы здравоохранения во время пандемии
Мнения россиян о том, справляется ли система здравоохранения с нагрузкой во время пандемии, разделились практически поровну: 46% считают, что справляется, 49% – наоборот, следует из данных опроса ВЦИОМ.
«У половины россиян (51%) за время пандемии не изменилось отношение к представителям медицинских профессий (независимо от того, работают они с коронавирусными пациентами или нет). У четверти опрошенных отношение улучшилось (25%), а у 18% – ухудшилось (30% среди 18-24-летних)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
При этом лишь 17% респондентов знают о практике дистанционной консультации у врача, 42% что-то слышали об этом, а 41% опрошенных россиян не слышали о таком. Однако среди осведомленных о возможности удаленной консультации врача по телефону или через интернет большинство (80%) не пользовались такой услугой, 16% получали консультацию по телефону, а 4% – через интернет.
«Более половины россиян (60%) допускают, что в будущем могут обратиться за консультацией врача через интернет или по телефону, а не при личном визите (66% среди жителей городов-миллионников, 64% среди жителей городов с населением от 500 до 950 тыс. человек), 38% не допускают для себя такую возможность (42% среди жителей сел)», – отмечается в сообщении.
Опрос проведен 8 ноября 2021 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
До этого опрос ВЦИОМ показал, что меры по предотвращению распространения коронавируса поддерживает большинство россиян: в частности, более половины (56%) считают необходимым допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода) о вакцинации.
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Врач назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
Как убедиться в том, что в организме человека не осталось частиц вируса после перенесенного COVID-19, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.
ПЦР-тест на коронавирус не всегда дает точный результат, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, в то время как патоген может находиться уже в другом месте организма, отметил Нетесов.
«Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник», – пояснил он в интервью радио Sputnik.
По этой причине один отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать стопроцентной гарантией выздоровления человека от коронавирусной инфекции, считает ученый. Чтобы убедиться в полном отсутствии в организме возбудителя болезни, лучше через некоторое время повторить анализ, а еще лучше – взять для дополнительного исследования кровь.
Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
«Если давать гарантию COVID-free (после перенесенного заболевания), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме, – ред.) уже нет», – уточнил Нетесов.
Другое исследование, которое может подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме, – это анализ на антитела.
«Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует», – предупредил Нетесов.
Вирусолог напомнил также о риске повторного заражения COVID-19. Резко снизить вероятность подобного развития событий можно с помощью вакцинации, к тому же прививка предотвращает тяжелое течение заболевания.
Ранее датские иммунологи сообщили, что сделавшие прививку от COVID-19 защищены не от самой болезни, а от ее тяжкого течения. Полностью вакцинированный человек может заразиться коронавирусом, это называется «прорывной инфекцией».
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Депутат: Критиковать или осуждать власти Татарстана за QR-коды на транспорте нельзя
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«Введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Ранее в республике имели место драки в общественном транспорте из-за проверок QR-кодов.
«Требования иметь при себе QR-коды возникли не от хорошей жизни. К сожалению, Татарстан далеко не на первым месте по числу привитых. В этом плане решение ввести QR-коды на транспорте продиктовано необходимостью склонить население к вакцинации на фоне роста числа заболевших», – отметил депутат Госдумы от Республики Татарстан, первый зампред комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
«Решение было принято при отсутствии других работающих инструментов, и не было поспешным или необдуманным, – подчеркнул депутат. – Но, конечно, заранее можно было предугадать, что введение таких мер вызовет у части населения непонимание. Кроме того, как граждане, так и проверяющие могли в какой-то момент невежливо ответить или неправильно что-то истолковать».
В любом случае, власти республики возьмут данную ситуацию на контроль и разберутся в причинах конфликтов, добавил собеседник.
«Какой-то регион должен был взять на себя ответственность и стать первым по реализации таких мер. Поэтому критиковать или как-то осуждать власти Татарстана нельзя. Они же делают это не для ущемления прав граждан, а для их защиты, – считает депутат Гильмутдинов. – Более того, это уже привело к увеличению темпов вакцинации в регионе. Надеюсь, что власти примут необходимые меры и в дальнейшем подобных инцидентов не будет».
В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком. Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани. В другом автобусе кондуктору сломали нос. По словам пострадавшей, пассажир пытался проехать по чужому проездному, а на просьбу оплатить проезд, набросился на женщину, передает Telegram-канал «ВТатарстанеПоймут». По данным канала, к обеду из казанских трамваев и троллейбусов вывели почти 800 человек без QR-кода. При этом двоих пассажиров пришлось забрать полиции.
В метро Казани также не пускают без QR-кода. «В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком – семь человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Метроэлектротранс Казань».
Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.
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Россиянка умерла от инсульта во время ошибочного лечения от COVID
В Новокузнецке от инсульта умерла женщина, которую начали по ошибке лечить от коронавируса. У пациентки были симптомы мозгового кровоизлияния. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, но расследование приостановили.
«Несмотря на отрицательный ПЦР-тест, пациентку в течение недели упорно продолжали лечить от COVID-19», – передает издание LIFE.
Через восемь дней состояние женщины ухудшилось, позже она скончалась в реанимации. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за инсульта.
Дочь женщины подала в суд на медицинское учреждение. Суд признал вину медработников, взыскав с них 500 тыс. в пользу дочери погибшей. Расследование уголовного дела приостановили, так как совершившее преступление, установить не удалось.
Ранее сообщалось, что жительница Ахтубинска добилась компенсации за смерть мужа от коронавируса. Районная больница должна выплатить ей 1 млн рублей. Женщина потребовала деньги за отказ оказать своевременную помощь ее 60-летнему мужу.
Тренера пловчихи Симоновой задержали в Пулкове за отказ надеть маску
В аэропорту Пулково в Петербурге задержали тренера российской пловчихи Виталины Симоновой, его скрутили полицейские за отказ надеть маску.
«В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску. Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели «заломать». Прошу максимально распространить», – написала Симонова в Instagram.
На опубликованной видеозаписи 63-летнего Ильина заковали в наручники, уложив на пол. В это время сама спортсменка в нецензурной форме требовала от сотрудников полиции освободить Ильина, упоминая, что он является заслуженным тренером России.
Ранее в июле в Москве против Валентины Муженской, которую задержали в МФЦ за отказ надеть маску, было заведено уголовное дело. Председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Остина попросила Генпрокуратуру отменить уголовное дело против москвички.
Позже стало известно, что прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела против отказавшейся надеть маску женщины.
Пассажиропоток в Татарстане резко снизился после введения QR-кодов
В Татарстане введение QR-кодов на проезд в общественном транспорте вызвало резкое снижение пассажиропотока, сообщил замминистра транспорта республики Андрей Егоров.
«Снижение есть, предварительно 20-30%. Но этот вопрос мы держим на контроле, с перевозчиками на связи. Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом», – цитирует Егорова ТАСС со ссылкой на «Россия-24».
По его словам, более 2,5 тыс. смартфонов для считывания QR-кодов были безвозмездно переданы перевозчиком.
Егоров добавил, что был задержан пассажир, который брызнул перцовым баллончиком в лицо кондуктора.
Ранее сообщалось, что в Казани за первую половину дня в общественный транспорт не пустили более полутора тысяч пассажиров без QR-кода о прививке или перенесенном COVID-19.
Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.
В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком. Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани.
Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов сказал газете ВЗГЛЯД, что «введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте привело к увеличению темпов вакцинации в регионе».
Премьер Франции заразился коронавирусом
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Премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус, сообщило Agence France-Presse.
«Его рабочий график будет скорректирован на ближайшие дни, чтобы он мог продолжать работу, находясь в самоизоляции», – приводит слова источника в канцелярии премьера Франции ТАСС.
По сведениям источника, ранее положительный результат теста на коронавирус получила одна из двух дочерей Кастекса. По этой причине он в понедельник ушел на самоизоляцию. Французский премьер в понедельник принимал участие в совещании о ситуации на Гваделупе с представителями кабмина и парламентариями из этой заморской территории Франции по видеосвязи. Мероприятие проводилось в очном формате в Матиньонском дворце в Париже.
В понедельник утром премьер-министр Франции посетил с визитом Брюссель, где встречался со своим бельгийским коллегой Александером Де Кроо.
Кастекс первый раз уходил на самоизоляцию в декабре 2020 года после того, как президент страны Эмманюэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус. Второй раз был 9 июня, однако тогда не сообщалось о том, у кого из тех, с кем встречался премьер, обнаружили COVID-19. Премьер-министр прошел полный курс вакцинации от коронавируса, получив две дозы препарата производства компании AstraZeneca («Астразенека»). Последний укол был сделан 19 июня 2021 года.
Напомним, в начале ноября ВОЗ предупредила о большом числе случаев COVID-19 в Европе при доминировании «дельта»-штамма.
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Выгнавшего из автобуса пассажирку без маски водителя в Воронеже отстранили от работы
Водителя воронежского автобуса, который обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски, отстранили от работы на время проверки обстоятельств случившегося, сообщили в мэрии Воронежа.
«С него (водителя) транспортным предприятием взяты объяснения. Транспортное предприятие также обратилось в полицию с заявлением, поскольку руководство предприятия хотело бы всесторонней и объективной оценки событий. Водитель направлен туда для дачи пояснений, на время всех проверок он отстранен от работы на маршруте», – приводит РИА «Новости» сообщение представителя мэрии.
По его словам, водитель отработал на транспортном предприятии более пяти лет, и каких-либо существенных нареканий к его поведению не было.
Между тем, прокуратура города Воронежа начата проверка по публикациям средств массовой информации о нападении водителя маршрутного автобуса на пассажирку.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя, а также проверена деятельность его работодателя в части исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее в соцсети распространилось видео из пассажирского автобуса в Воронеже. На кадрах видно, как водитель обругал матом пассажирку и силой высадил ее из автобуса. При этом сам он тоже был без маски.
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Гинцбург назвал условия окончания пандемии
Пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, темпы вакцинации необходимо увеличить в три, четыре раза, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».
«Эпидемический процесс закончится, когда будет провакцинировано 70-75% населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. <…> Для того чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации надо увеличить по крайней мере в 3-4 раза», – приводит ТАСС слова Гинцбурга.
Ранее за минувшие сутки в России выявили 35 681 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,3 млн случаев заболевания.
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Алентова похвалила смеявшихся на прощании с Гаркалиным
Актриса Вера Алентова похвалила студентов, которые во время прощания с актером Валерием Гаркалиным смеялись.
На прощание с артистом пришли студенты ГИТИСа, они с балкона очень эмоционально реагировали на истории о Гаркалине, которые рассказывали друзья и коллеги актера, сообщает «Московский комсомолец».
«Редко на похоронах звучит смех. И это очень хорошо, что в зале смеются. Валера был близок нашей семье, хотя встречались мы редко. В нашей среде, если о тебе все хорошо говорят, значит, ни черта ты не стоишь. Но Валера был исключением. У него была Катенька, жена. Не у всех случается такая Катенька. Даже когда смерть ожидаема, ты не можешь сказать человеку, что он исключительный. А Валера был исключительным, и сегодня я ему об этом говорю. Большое спасибо, что ты случился в нашей жизни», – сказала Алентова.
Напомним, церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным завершилась в Учебном театре ГИТИСа в Москве.
Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.