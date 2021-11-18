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Путин призвал ВОЗ ускорить переквалификацию вакцин
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Пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, ВОЗ необходимо ускорить переквалификацию вакцин, акцентировать внимание на массовой иммунизации, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
«Она (ВОЗ – прим.ВЗГЛЯД) могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации. В частности, ускорить процедуры переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности», – приводит РИА «Новости» слова Путина
По словам президента России, пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции.
Ранее Путин потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19 в России.
Напомним, Владимир Путин призвал на саммите G20 ускорить признание странами вакцин от коронавируса. Он также указал, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса и другим жизненно важным ресурсам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди стран G20.
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Назван самый опасный симптом у переболевших ковидом
Среди опасных последствий COVID-19 врачи называют нарушение свертываемости крови. Потенциально такое осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления от коронавирусной инфекции, рассказала врач-гематолог высшей категории Диана Ким.
По ее словам, от повышения густоты крови после COVID-19 не застрахованы даже молодые люди, которые переболели в легкой форме.
«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», – заявила Ким в интервью радио Sputnik.
По словам врача, в зоне повышенного риска находятся люди, у кого и до COVID-19 были проблемы с сосудами.
«Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», – уточнила врач-гематолог.
Проводить профилактику появления тромбов рекомендуется с помощью антикоагулянтов, то есть разжижающих кровь препаратов.
«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», – подчеркнула Ким.
Ранее перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения.
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«Русский» штамм коронавируса получил официальное название
Разновидность коронавируса, которую окрестили «русской», получила официальное название AY.122, под таким наименованием ее внесли в реестр номенклатуры коронавируса Pangolin.
Эту ветвь впервые обнаружили в январе 2021 года в Словакии, в конце мая и начале июня ее зафиксировали в России, к осени доля AY.122 составляла уже более 80% от загруженных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов, передает РИА «Новости».
Также этот штамм распространился в Казахстане, на Украине, в Турции и Финляндии. В Израиле у него выделилась новая подлиния AY.122.1.
«Главным камнем преткновения на пути классификации этого подтипа «дельты» было ненадежное поведение одной из двух характерных для него мутаций – Orf7a:P45L. В конце концов решено было использовать для идентификации новой ветви ее вторую, более надежную мутацию NSP2_K81N (она же Orf1a:K261N)», – пояснил ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс.
Мутация этого штамма расположена в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, на который нацелены большая часть вакцин. По этой причине эта мутация вряд ли повлияет на «устойчивость» штамма к антителам. AY в названии – это принадлежность к разновидностям варианта «дельта», а 122 – это порядковый номер ветви.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта». Как считает ученый, оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
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Путин: Кризис на Украине далек от разрешения
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Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что кризис на Украине далек от разрешения, Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нельзя забывать, что Минские соглашения приняли форму международного права, принято соответствующее решение Совета безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, потакает курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж. Что заводит переговоры и саморегулирование в тупик. Тем не менее посреднические усилия в контактной группе и «нормандском» формате важно продолжать, поскольку других механизмов воздействия по внутриукраинскому урегулированию не существует. Как нет альтернативы по выполнению самих минских договоренностей в полном объеме», – добавил Путин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нагнетании напряженности в Донбассе с целью отвлечь внимание украинцев от разразившегося в стране энергетического кризиса. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
В Нижнем Новгороде выпустили ролик о Золушке, не попавшей на бал без QR-кода
Кукольный ролик о Золушке, которая не смогла попасть на бал из-за отсутствия QR-кода, выпустили в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре управления регионом.
В ролике Золушка говорит фее, что хочет поехать на бал, крестная же в ответ дает ей карету, кучера, платье и туфельки. Но Золушка грустно отмечает, что у нее нет QR-кода, поэтому она весь вечер будет чистить дома картошку.
В ЦУР Нижегородской области заявили, что сейчас много информации о вакцинации, люди сообщения пропускают и не воспринимают, хотя тема все же актуальная. Поэтому было решено выпустить необычный ролик, который привлек бы внимание.
«Нам хотелось, чтобы это были не официальные сухие призывы сделать прививку, а что-то доброе и трогательное. Минздрав поддержал нашу идею. И мы очень благодарны театру кукол, что они нас также поддержали и воплотили ее в жизнь», – цитирует руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Нижегородской области Алексея Ушакова РИА «Новости».
Он сообщил, что роликом про Золушку не ограничатся, далее выйдут видео с другими персонажами известных сказок, которые будут публиковать в официальных пабликах Центра управления регионом Нижегородской области раз в неделю.
Помогали в записи ролика артисты нижегородского кукольного театра. Героями следующих выпусков станут персонажи спектаклей «Иван Царевич и Серый волк» и «Малыш и Карлсон».
Попова исключила введение QR-кодов в городском общественном транспорте
Вопрос введения QR-кодов для пользования городским общественным транспортом пока не обсуждается, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
«Решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. Сегодня речь о внутригородском транспорте <...> пока не поднималась», – цитирует ее ТАСС. Также она подчеркнула, что введение QR-кодов в России не ущемляет права человека.
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Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.
Представитель РПЦ: Опасность заболеть COVID-19 может привести людей к вере
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«Смертельно опасные угрозы нередко становятся триггером к поиску смысла своего бытия не только в этом мире, но и за его пределами», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, комментируя публикацию о возможном влиянии пандемии коронавируса на религиозность людей.
«Конечно, нет такого алгоритма – «не верил, переболел ковидом, резко уверовал». Но мы знаем, что многие люди перед лицом смерти действительно переосмысливают свое существование и делают первые шаги к вере. Иногда шаг на эту первую ступень к Богу может привести нас к спасению и вечности», – отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Мы знаем, что в сложные времена, связанные с эпидемиями и другими катастрофами, люди нуждаются в помощи и духовной поддержке. Обратиться к Богу с молитвой – это нормальная человеческая реакция. Я думаю, это происходит и сейчас», – отметил собеседник.
Кипшидзе отметил – опасность, нависшая над человеком, может стать «спусковым крючком» к поиску Бога. Опасность заболеть COVID-19 как источник угрозы – не исключение. К вере после тяжелой болезни или иных потрясений могут прийти даже далекие от религии люди, в том числе атеисты, заметил Кипшидзе. «Но есть ли у нас в обществе полные атеисты – вот в чем вопрос, – рассуждает представитель РПЦ. – Наверное, полный атеист – это человек, который никогда не сталкивался с феноменом религиозности. Но наши атеистично настроенные соотечественники, тем не менее, получили образование и сформировались как личности в культурных условиях, которые неотделимы от его христианского наследия».
«Отечественная культура, литература, музыка – все эти области неразрывно связаны с православным христианством. Поэтому, по большому счету, человек, который принимает решения, важные для его мировоззрения – в том числе о том, верить ему или нет – уже примерно представляет себе, что такое быть христианином», – отметил Кипшидзе.
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
Добавим, что в минувшие выходные в патриархии в очередной раз поддержали кампанию по вакцинации от COVID-19. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал
наказывать людей, распространяющих ложную информацию о коронавирусной инфекции и прививках от нее. Ранее митрополит заявил, что верующие, выступающие за вакцинацию, основываются на многолетнем опыте Русской православной церкви, в то время как ее противники в основном находятся под влиянием мифов.
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Эксперты отметили рост спроса на ДМС и услуги частных клиник из-за пандемии
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Спрос на добровольное медицинское страхование (ДМС) и услуги частных клиник в период коронавируса особенно возрос в тех регионах, где наблюдаются проблемы с бюджетной медициной. В целом, по мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД специалистов, частная медицина и сектор платных медуслуг выиграли от пандемии.
«За последние годы тема здоровья однозначно стала восприниматься гораздо глубже в России. Корпоративные клиенты ДМС явно не уменьшились, хотя юридические лица и находятся в достаточно тяжелых экономических условиях. Однако сейчас виден явный интерес к ДМС со стороны физических лиц, особенно по ряду программ. Они касаются не совсем классического страхования (прикрепление к поликлинике, скорая и т.д.), а связаны с критическими заболеваниями (сердечно-сосудистыми проблемами, онкологией и т.д.)», – говорит президент Межрегионального Союза медицинских страховщиков, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.
Он отмечает, что за время пандемии возрос интерес к платным услугам медучреждений. Например, для лечения той же коронавирусной инфекции граждане начали обращаться не только в бюджетные учреждения, но и в частные клиники. «Многие крупные частные клиники подключились к лечению коронавируса, причем по полису ОМС, например, МЕДСИ. Известная история, что они также принимали пациентов, как и бюджетники. Тем не менее, у них есть и ряд платных услуг, чем состоятельные граждане активно пользуются, спрос на это однозначно есть. По аналогии работают и другие частные клиники», – подчеркивает собеседник.
При этом, востребованность частных клиник в России сильно зависит от региона, продолжает эксперт. Соответственно, где государственные клиники справляются с ситуацией с коронавирусом хуже, там «богатеют» частные учреждения. «В Нижнем Новгороде, например, очень хорошо организована работа медиков, поэтому там по большей части люди идут в бюджетные учреждения по ОМС, либо, если необходимо, по каким-то платным услугам. Соответственно, там и спрос на частные клиники ниже», – считает Кузнецов.
Глава общественной организации «Здравоохранение» Максим Стародубцев также отметил, что для сектора ДМС, как и для платной медицинской помощи, чем система здравоохранения государственная хуже, тем им лучше. А из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией данная корреляция только усиливается.
Он считает, что в последние два года частный сектор, а также система ДМС только выиграли. «ДМС ориентирована на частный сектор, либо на платные услуги бюджетных медицинских учреждений, которые в этой ситуации тоже получили приоритет. Публикаций финансового состояния клиник особо нет. Но для того, чтобы понять, как чувствует себя частное медицинское учреждение, достаточно взглянуть на фондовый рынок Российской Федерации, где мы видим колоссальный рост акций таких частных клиник как «Мать и дитя» и «Новейшая медицина», – рассказывает собеседник.
По мнению эксперта, значительный рост акций является на сегодняшний день наиболее ярким показателем востребованности – акции растут, а значит медицинский бизнес развивается и обзаводится новыми клиентами-пациентами.
В мае газета «Коммерсант» сообщала, что рынок ДМС, который пострадал в пандемию коронавируса, медленно восстанавливается. При этом спрос на полисы в основном сократился у малого бизнеса, а крупные компании оптимизируют программы. Все это не касается IT-сектора, который, напротив, расширяет количество застрахованных сотрудников.
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Путин назвал «поверхностным» отношение НАТО к «красным линиям» России
Действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России.
«Что касается Черного моря, то последнее это вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие», – заявил глава государства.
Российская сторона регулярно высказывает озабоченность по этому поводу, говорит о красных линиях, но понимает, что партнеры «своеобразны».
«Как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся к нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», – заключил Путин.
Ранее командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Путин поручил МИД упростить прием соотечественников в гражданство РФ
Президент России Владимир Путин на коллегии МИД России заявил, что в задачи российского МИД входят вопросы упрощения процедур приема соотечественников в российское гражданство.
«Да, вопрос на стыке нескольких министерств, но и МИД должен им заниматься, чтобы наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира», – отметил президент.
Выступление транслирует RT, отрывок опубликован в Telegram-канале «Пул №3».
Ранее Путин в своем выступлении заявил, что действия Североатлантического альянса в Черном море выходят за определенные рамки.
Путин: ЕС отталкивает Россию санкциями
С сожалением приходится констатировать, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает Россию санкциями и голословными обвинениями, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии МИД России.
«Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. Имевшее место ранее достаточно плодотворное взаимодействие по линии России и ЕС на нынешнем этапе испытывает серьезные трудности. Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями, игнорируя очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Путина, «нельзя забывать, что мы являемся соседями, и как показывает история, разделительные линии на континенте ни к чему хорошему не приводят. Россия конечно же заинтересована в поддержании добрососедских конструктивных отношений с европейскими государствами, но все зависит от встречной готовности партнеров к установлению и развитию равноправного и уважительного сотрудничества».
Ранее в Конгрессе США призвали отказаться от попыток нормализации отношений с Россией.
Мосгорсуд признал законным решение не пускать в школы не сдавших тест на коронавирус
Мосгорсуд считает законным экспресс-тестирование школьников на коронавирус и запрет депздрава столицы на посещение занятий не сдавшими такой тест, сообщили в пресс-службе суда.
«Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID- 19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы», – сообщили РИА «Новости» в суде.
В суде пояснили, что истец считал тестирование медицинским вмешательством, которое и нарушает право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери.
«Воронин К. Н., действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Московский городской суд с требованиями о признании недействующим пункта 3.4 приказа № 997/567, которым, в случае отказа родителя от всех видов тестирования, обучающийся к образовательному процессу не допускается. Как следует из оспариваемого пункта 3.4 приказа, закрепленные в нем нормативные положения не лишают обучающихся права на получение образования, а лишь направлены на временное ограничение допуска в организации, осуществляющие образовательную деятельность. Суд постановил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в 10 школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в 1,5 раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
Экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба умер из-за коронавируса
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался на 43-м году жизни, сообщили в самарском клубе.
Экс-супруга спортсмена Надежда Ковба неделю назад сообщила, что Денис Ковба находится в тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом коронавирус.
«На 43-м году жизни ушел из жизни легендарный игрок «Крыльев Советов», заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами», – передает РИА «Новости» сообщение клуба.
«Прощай, Денис. Мы всегда будем тебя любить и помнить», – написала Надежда Ковба на своей странице в Instagram.
Ковба провел за «Крылья Советов» 260 матчей и забил восемь мячей, став бронзовым медалистом чемпионата России-2004. Также в России он выступал за подмосковные «Химки». Последним клубом Ковбы была белорусская команда «Городокские Львы».
В активе футболиста 36 матчей и два забитых мяча за сборную Белоруссии.
Напомним, в среду сообщалось, что звезда шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская умерла от коронавируса.
Попова призвала прививать от гриппа всех переболевших COVID-19
Всех, кто переболел COVID-19, необходимо привить от гриппа, так как они входят в группу риска, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«В сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска. <...> у нас группы риска для гриппа – [это] ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями легких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети», – цитирует Попову ТАСС.
Также отдельной группой риска являются люди, уже переболевшие коронавирусом, указала глава ведомства.
За последние сутки в России выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.
Попова поддержала предложение бизнеса стимулировать граждан прививаться
Роспотребнадзор может вместе с бизнесом разработать предложение о стимулировании людей вакцинироваться от коронавируса, заявила глава ведомства Анна Попова.
«Я думаю, что мы готовы проработать с бизнесом, <...> бизнес может начать стимулировать тех, кто привился. Сам привился, без государства», – цитирует Попову ТАСС.
Она пояснила, что поддерживает идею о стимулировании бизнесом у граждан стремления прививаться.
Попова уточнила, что ограничения по коронавирусу в стране закончатся тогда, когда привьется необходимый процент жителей.
Также глава Роспотребнадзора заявила в среду, что все переболевшие COVID-19 должны быть привиты от гриппа.
Грызлов объяснил указ Путина по Донбассу
Указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР является вынужденным ответом Москвы на действия Киева, заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
«Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида». Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода», – цитирует его слова РИА «Новости».
В понедельник Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил допустить к участию в госзакупках произведенные в ДНР и ЛНР товары наравне с товарами российского происхождения.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.