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Власти Латвии намерены проверить готовность армии к защите границы с Белоруссией
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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс дал поручение 10 ноября командующему Национальными вооруженными силами (НВС) Леонидсу Калниньшу проверить готовность латвийских военных к защите границ с Белоруссией.
«Учитывая текущие обстоятельства и возможные риски, этот приказ фактически означает, что командующий НВС будет следить за тем, чтобы НВС были готовы оказать дополнительную помощь пограничникам и полиции в случае необходимости», – цитирует политика агентство ЛЕТА, передает ТАСС.
По словам Пабрикса, будет разработан план по распределению сил, а также обсудят экипировку, чтобы можно было своевременно реагировать на вызовы безопасности.
Ситуацию на латвийско-белорусской границе обсудили на закрытом заседании комиссии Сейма.
«Пока обстановка на нашей границе спокойная, но все может быстро измениться. Ресурсы, планирование и готовность к любым поворотам событий у нас есть», – заявил глава комиссии Юрис Ранцанс.
Ранее сообщалось, что Польша и Латвия столкнулись с проблемой незаконной миграции с территории Белоруссии. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы пограничники могли выдворять мигрантов обратно в соседнюю страну.
Для борьбы с мигрантами на границе стран с октября стали появляться заборы из колючей проволоки. Латвия уже установила 27 км заграждения из запланированных 37 км.
Генерал МВД: Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности
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«Кавказцы в Москве часто несут более мягкие наказания за преступления, потому что правоохранители подвергаются угрозам со стороны диаспор», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов. Ранее в Новых Ватутинках после нападения на мужчину с ребенком местные жители выразили готовность собрать народные дружины.
«Российская правоохранительная система за годы своего существования выработала неравное, неодинаковое отношение к преступникам – оно зависит от того, к каким этническим группам относятся подследственные», – пояснил генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
По его словам, оценка деяния преступника и особенности работы правоохранителей с ними в России имеют национальность. «Зачастую то, что не прощается представителям коренных народов – это не обязательно должен быть русский, тут может быть чуваш, мордвин, тувинец – прощается цыганам или кавказцам», – указал он.
Когда случается какая-то криминальная история с этнической составляющей, на правоохранителей начинает оказываться давление диаспор, правозащитников и нанимаемых дорогих адвокатов, добавил собеседник.
«Где-то действует коррупционный механизм, где-то угрозы в адрес силовиков. В итоге получается, что русского Васю легче посадить, чем того, за кого горой стоят представители многочисленной диаспоры. Поэтому этнические преступники не особо боятся наказания», – пояснил Ворожцов.
При этом он подчеркнул, что отсутствие реагирования на этническую преступность со стороны правоохранительных органах повышает общественное беспокойство и снижает доверие к государству.
Эксперт привел в пример историю с убийством болельщика «Спартака» Егора Свиридова? «По моим источникам в правоохранительных органах, члены одной из диаспор столицы дали взятку силовикам в 600 тыс. рублей за то, чтобы четверых фигурантов отпустили под подписку из СИЗО на время следствия. У правоохранителей была такса – по 150 тыс. рублей за человека», – рассуждает генерал. – «То дело, как известно, вызвало массовые акции протеста в нескольких городах, в том числе и в центре столицы на Манежной площади. У общественности возникли сомнения в том, что преступников ждет справедливое наказание».
Вместе с тем он заметил, что представители, например, украинской или белорусской диаспор не приходят к следствию и прокуратуре «просить за своих». «Они не такие дружные, как кавказские, и это преимущество последних. Но, конечно, правоохранительные органы не должны способствовать воплощению в жизнь этого преимущества», – сказал аналитик.
Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса. «Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.
В воскресенье Щербинский суд Москвы отправил под арест четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.
Напомним, 6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в Сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.
Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.
Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.
Со своей стороны, местные жители заявили, что готовы организовать народные дружины. Местные не верят, что установившееся после рейдов полиции спокойствие продлится долго. По их словам, в район приезжают жить много семей с детьми, но нет защиты.
В Кремле считают, что драка в Новых Ватутинках не имеет национальной подоплеки.
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Белорусское ТВ показало стрельбу польского силовика из автомата по беженцам
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Белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока, которые находятся на территории Белоруссии.
«На видео, которое снял один из мигрантов, слышны выстрелы. Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории. Испуганные люди прижимаются к земле», – сообщается в Telegram-канале ОНТ.
В ролике запечатлено, как человек стреляет из автомата в сторону мигрантов через ограждение на границе.
Напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, к месту поляки стянули различную технику, в том числе боевую, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.
Нескольким беженцам стало плохо после применения польской стороной слезоточивого газа.
«Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы», – указали в белорусском ведомстве.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская сторона направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Немецкие СМИ: Путин и Эрдоган помогают Лукашенко привозить мигрантов к границам ЕС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности.
«За последние шесть недель более шести тысяч беженцев прибыли в Германию через Белоруссию. Их переправляют на самолетах при поддержке двух влиятельных людей», – приводит перевод InoPressa.
Как пишет немецкий таблоид, «Лукашенко специально привозит мигрантов в свою страну, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву... Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган помогают Лукашенко в его атаке на ЕС. Оба президента оказывают логистическую поддержку, чтобы как можно быстрее доставить максимальное количество мигрантов в Минск, а затем – иногда под дулами автоматов – заставить их пересечь границы ЕС».
«Несколько высокопоставленных сотрудников органов безопасности Берлина единогласно подтвердили это в разговоре с Bild. По их словам, российская авиакомпания «Аэрофлот» (51% принадлежит государству) и турецкая авиакомпания Turkish Airlines (49% принадлежит государству) играют решающую роль в переправке мигрантов на самолетах в Белоруссию», – пишет Bild.
Эту информацию таблоиду подтвердил глава союза федеральной полиции Хайко Теггац.
В статье сообщается, что белорусская авиакомпания «Белавиа» летает напрямую в Анталью несколько раз в неделю, но это направление якобы «не отображается среди прямых рейсов в системе бронирования авиакомпании. Рейс в эмират Рас-аль-Хайма формально доступен для бронирования, но при нажатии на конкретный день вылета появляется сообщение об ошибке».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Сообщалось, что до марта аэропорт Минска готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, что вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности Лукашенко»
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Врио главы МИД Германии Хайко Маас обратился к странам, из которых и через которые нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию, а затем – на границу ЕС.
Маас заявил, что «никому нельзя безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко». «Это послание мы передаем странам происхождения (мигрантов) и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди доставляются в Белоруссию», – приводит его слова ТАСС.
Глава ведомства заявил, что «послание доходит, потому что мы, как ЕС, готовы сделать четкие выводы». ЕС полагает, что центральным пунктом в урегулировании кризиса должна стать гуманитарная помощь мигрантам, ее готовы оказать различные гуманитарные организации «как в Белоруссии, так и в Польше».
Маас заявил, что «снимки и впечатления» с «белорусского приграничья» ужасны. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода», и «безжалостно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников». Лукашенко, как считают в Берлине, «сознательно подвергает давлению весь ЕС и отдельные государства-члены ЕС, такие как Польша и Литва, и, таким образом, сознательно рискует жизнями затронутых лиц, которые для него являются не более чем фигурами в его игре за власть».
Врио главы МИД Германии подчеркнул, что ЕС «нельзя шантажировать», на что указывают меры, принятые против «вероломного и бесчеловечного поведения господина Лукашенко и его союзников». Маас заявил, что в ЕС намерены «идти по этому пути вместе последовательно и изо всех сил». В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии, «наложить санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов», причем «это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем».
Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что ЕС может в ближайшее время ввести санкции в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц. В черный список могут попасть глава МИД Владимир Макей и другие официальные лица, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за миграционный кризис. Согласно информации агентства, ограничительные меры коснутся предприятий в сфере перестрахования, в частности Белорусской национальной перестраховочной организации, а также компании «Белавиа».
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Нелегальные мигранты прорвались из Белоруссии в Польшу
В Польшу с территории Белоруссии смогли прорваться две большие группы нелегальных мигрантов, заявила пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, назвав это силовым вторжением.
Зданович заявила, что мигранты разрушили установленные на границе ограждения. Штурм устроили в районе местностей Бяловежа и Крынки. В каждой из групп было несколько десятков мигрантов, некоторых смогли вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются, передает ТАСС со ссылкой на Польское радио в городе Белосток.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.
Лукашенко назвал условие вовлечения России в пограничный кризис Минска и ЕС
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Если Белоруссия допустит ошибку, это сразу же вовлечет Россию в «водоворот» событий на белорусско-польской границе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главреду «Национальной обороны» Игорю Коротченко.
«Мы не задираемся <…>, потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию», – приводит фрагмент интервью БелТА.
Президент Белоруссии подчеркнул, что Россия – «это крупнейшая ядерная держава». «Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести <…>. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место. Но мы на колени не станем», – добавил Лукашенко.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев с Ближнего Востока.
Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами в Белоруссии
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Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, сообщил представитель кабмина ФРГ.
Сообщается, что Меркель в среду «позвонила президенту Путину по поводу ситуации на белорусско-польской границе, она подчеркнула, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема, и попросила президента Путина повлиять на это», передает РИА «Новости».
В свою очередь российский лидер «предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран – членов Евросоюза с Минском», сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее пограничники в Белоруссии сообщили, что нашли мигрантов, избитых польскими силовиками.
Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что все мигранты из числа проникших на территорию страны во вторник вечером задержаны.
Вместе с тем сообщалось, что за пособничество беженцам было задержано три человека, в том числе гражданин России. В Кремле заявили, что не знают об этой ситуации.
В Польше заявили о готовности расстреливать идущих из Белоруссии мигрантов
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
Расстрел нелегалов, по его словам, это адекватный ответ на «попытки взять штурмом границу», заявил генерал в эфире Radio Maryja, передает «Московский комсомолец».
По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО.
Между тем в Сети появились кадры, на которых видно, что мигрантам удалось проломить заграждения на границе.
«Белоруссия открыто подталкивает нелегальных мигрантов разрушать инфраструктуру нашей границы и пограничный режим», – заявил Полько. По его мнению, ЕС и НАТО должны «жестко ответить» белорусской стороне.
Нагнетанием пограничного кризиса занимается и Москва, уверен польский военный. Ближневосточные мигранты не могли бы массово попадать в Белоруссию без помощи России, заключил он.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская сторона направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Колонна мигрантов покинула Белоруссию
Мигранты ушли из Белоруссии и перешли на территорию Польши, усиление вдоль дороги в Гродненской области сняли.
Вся большая группа мигрантов ушла в Польшу, покинув территорию Белоруссии, оцепление сняли, отчитались белорусские пограничники, сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
По данным канала, мигранты, которые были в лесу, намерены пойти в Германию.
Источник агентства отметил, что мигранты планировали заранее собраться на границе, они пользуются чатами и мессенджерами, в которых по 4-5 тыс. человек, с помощью этих средств они координируют свои действия.
Ранее руководитель госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщал, что для обеспечения безопасности на участке с границей привлекались резервные погрангруппы.
При этом беженцы пока не представляют угрозы.
«Мы столкнулись с большим потоком людей, группа очень многочисленная, среди них очень много женщин и детей... Речь идет о более чем тысяче человек. Наша задача сделать так, чтобы все было безопасно для всех. Мы вынуждены действовать, учитывая, что это большое количество людей. Вместе с тем на текущий момент времени угрозы какой-либо они не представляют», – заявлял Бычковский РИА «Новости».
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео.
Колонну мигрантов на белорусско-польской границе сняли на видео
Многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей, сообщил государственный пограничный комитет республики. Колонна попала на видео.
В Telegram-канале ведомства говорится, что «в данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей».
«Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», – указывается в сообщении.
Отмечается, что Белоруссия принимает все необходимые меры «для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».
Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в своем Telegram видео с места событий.
В роликах можно увидеть сотни человек с детьми и багажом. За кадром слышна иностранная речь
Напомним, Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Захарова оценила использование Польшей «химической отравы» против мигрантов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, напомнила, что Польша входит в Совет ООН по правам человека.
Захарова рассказала в Telegram, что посмотрела видеозапись, на которой «польские силовики распыляют в лицо прорывающимся через границу иракским мигрантам какую-то химическую отраву». «Думаю о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека», – заявила официальный представитель МИД России.
Напомним, Захарова заявила, что политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак.
Палаточный лагерь на границе Белоруссии с Польшей разбили 3 тыс. беженцев
Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в 3 тыс. человек: они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, польские полицейские применили к ним газ.
На фотографиях агентства БелТА видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на которой установлена табличка с предупреждением на польской языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения.
На другой стороне от ограждения стоят польские силовики в амуниции, со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет, передает РИА «Новости».
Среди беженцев много женщин и детей, в том числе грудные. Беженцы установили палатки, разожгли костры, у которых греются мигранты.
Агентство также публикует фотографию, на которой запечатлены пятеро мужчин, переносящие человека на импровизированных носилках. В сообщении поясняется, что это – результат применения слезоточивого газа польскими силовиками.
«Нас поливают газом. Смотрите, что происходит», – приводятся слова пожилого мужчины.
По предварительным данным у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около 3 тыс. беженцев.
До этого многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
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Минобороны Белоруссии вызвало польского военного атташе
Военный атташе при посольстве Польши в Минске вызван в Минобороны Белоруссии из-за «безосновательных обвинений в причастности белорусских военных к миграционному кризису».
«Обвинения Варшавы в адрес Минска насчет причастности белорусских военных к кризису на границе безосновательны. Польская сторона не готова к конструктивному диалогу по ситуации с мигрантами на границе», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы минобороны Белоруссии.
Кроме того, в ведомстве заявили, что Польша стягивает к белорусской границе военную технику с крупнокалиберным вооружением.
Польские военные готовы открыть огонь на поражение по мигрантам, пытающимся пройти белорусско-польскую границу, заявил польский генерал и бывший командир десантного подразделения GROM Роман Полько.
По его словам, обострение миграционного кризиса – это акт «открытой агрессии» белорусского лидера Александра Лукашенко против НАТО.
Ранее Лукашенко назвал условие вовлечения Россию в пограничный кризис Минска и ЕС.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Лукашенко: Запад закрывает глаза на идущих в ЕС через Украину мигрантов
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Нелегальные мигранты из Афганистана направляются в Евросоюз не только через Белоруссию, но и через Украину, однако Запад на это не реагирует, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко.
«Вот пошли эти афганцы: через центральноазиатские республики, через Россию, через Белоруссию и туда дальше. И не только этим маршрутом. Они идут и через Украину, но Украина у них (у Запада – прим. ВЗГЛЯД) «своя», они пока помалкивают. Белоруссия – чужая, надо молотить», – передает его слова «БелТА».
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев с Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границе Белоруссии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону во вторник ситуацию с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президенты обменялись <…> мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также главы государств затронули двусторонние вопросы с учетом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего госсовета Союзного государства. «Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнерства и союзничества», – отметили в пресс-службе. Лидеры условились и о продолжении контактов, сообщили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что обстановка на белорусско-польской границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности России.
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась.
Напомним, многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Германия и Польша попросили помощи у ЕС из-за ситуации на внешней границе, а польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии, а также против авиакомпаний третьих стран. В результате Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц.
Вместе с тем, белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
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