МИД назвал недопустимыми новые санкции ЕС против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Германия потребовала не участвовать в «бесчеловечной деятельности Лукашенко»

Врио главы МИД Германии Хайко Маас обратился к странам, из которых и через которые нелегальные мигранты прибывают в Белоруссию, а затем – на границу ЕС.

Маас заявил, что «никому нельзя безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко». «Это послание мы передаем странам происхождения (мигрантов) и странам-транзитерам, а также авиакомпаниям, с помощью которых люди доставляются в Белоруссию», – приводит его слова ТАСС.

Глава ведомства заявил, что «послание доходит, потому что мы, как ЕС, готовы сделать четкие выводы». ЕС полагает, что центральным пунктом в урегулировании кризиса должна стать гуманитарная помощь мигрантам, ее готовы оказать различные гуманитарные организации «как в Белоруссии, так и в Польше».

Маас заявил, что «снимки и впечатления» с «белорусского приграничья» ужасны. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода», и «безжалостно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников». Лукашенко, как считают в Берлине, «сознательно подвергает давлению весь ЕС и отдельные государства-члены ЕС, такие как Польша и Литва, и, таким образом, сознательно рискует жизнями затронутых лиц, которые для него являются не более чем фигурами в его игре за власть».

Врио главы МИД Германии подчеркнул, что ЕС «нельзя шантажировать», на что указывают меры, принятые против «вероломного и бесчеловечного поведения господина Лукашенко и его союзников». Маас заявил, что в ЕС намерены «идти по этому пути вместе последовательно и изо всех сил». В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии, «наложить санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов», причем «это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем».

Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что ЕС может в ближайшее время ввести санкции в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц. В черный список могут попасть глава МИД Владимир Макей и другие официальные лица, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за миграционный кризис. Согласно информации агентства, ограничительные меры коснутся предприятий в сфере перестрахования, в частности Белорусской национальной перестраховочной организации, а также компании «Белавиа».