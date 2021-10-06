Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой

Тверской суд Москвы арестовал до 5 декабря гражданского мужа обвиняемой в мошенничестве бывшей замглавы Минпросвещения России Марины Раковой Артура Стеценко, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Стеценко, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), на срок до 5 декабря», – передает сообщение ТАСС.

В Telegram-канале МВД Медиа сообщили, что Стеценко был фиктивно трудоустроен в Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), где с 2017 по 2019 год незаконно получил более 9 млн рублей зарплаты, фонд возглавляла его жена Марина Ракова.

«По заявлению руководства ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в отношении Марины Раковой и Артура Стеценко. По данным следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора фонда Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. В период с 2017 по 2019 год под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше 9 миллионов рублей, которые использовал в личных целях», – говорится в сообщении.

Ранее полиция направила в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте Артура Стеценко.

Во вторник в Москве он был задержан. Стеценко также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова. В Сбербанке сообщили, что Ракова больше не работает в этой кредитной организации.

Сама Ракова также была задержана в среду, она находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, с ней ведутся следственные действия.

Ранее ей заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, она объявлена в федеральный розыск. «Коммерсант» сообщал, что Ракова может попытаться сбежать от следствия на Украину.

До этого Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.

Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы.