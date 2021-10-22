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Упавшие строительные леса повредили зубец на стене Кремля
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Зубец стены Московского Кремля пострадал от упавших строительных лесов, сообщили в экстренных службах.
«Из-за ветра упали строительные леса на Кремлевской стене, ими поврежден один из зубцов стены», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее столичное ГУ МЧС сообщало о сильном ветре в городе.
Очевидец сообщил РИА «Новости», что сильный ветер поднялся и начал сдувать строительные леса, повредившие несколько мерлонов.
В ФСО уточнили, что работы по реконструкции действительно проводились.
Стала известна дата публикации указа Собянина об ограничениях в Москве
Указ Собянина с ограничениями, которые будут введены в Москве на время девятидневных выходных дней, будет опубликован в четверг, 21 октября.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
Москва вводит новые меры из-за всплеска заболеваемости COVID-19
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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице.
По решению Собянина с 25 октября до 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и все, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции, сообщается на сайте мэра. Допустимы прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе.
При этом от необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и хронически больные москвичи в случае, если они переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошли вакцинацию.
Кроме того, московские работодатели обязаны перевести на удаленку не менее 30% от общего числа сотрудников и всех, кто старше 60 лет или страдает хроническими заболеваниями.
В первую очередь рекомендуется переводить на удаленную работу невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска. Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонной промышленности, Росатома, Роскосмоса и некоторых других стратегических отраслей.
Также отмечается, что главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг.
«В соответствии с ним предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года», – говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте мэра, данные срочные меры приняты, чтобы защитить старшее поколение и другие уязвимые категории горожан от коронавирусной инфекции.
«В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в четыре раза – до 42 тыс. случаев в неделю. С каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. Если в конце лета мы госпитализировали 400–500 человек в день, то в последнее время – 1200–1500 человек ежедневно. В два раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Однако при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов между ними есть важные различия.
«Нынешней осенью эпидемиологическая обстановка серьезно осложняется из-за роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в прошлом году. И самое тревожное – это ситуация с заболеваемостью ковидом среди старшего поколения. По правде говоря, мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло», – отмечается в сообщении на сайте столичного градоначальника.
По данным мэрии, из 3 млн москвичей в возрасте старше 60 лет вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек – чуть больше трети.
«В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ – люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку», – подчеркивается в сообщении.
«Дорогие мои бабушки и дедушки. Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни», – приводит сайт обращение Сергея Собянина к пожилым москвичам.
Ранее Управление Роспотребнадзора по Москве приступило к усиленному контролю за соблюдением коронавирусных ограничений в столице из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Глава ведомства Анна Попова заявила, что введенной системы проверки QR-кодов в 28 регионах страны недостаточно. Для борьбы с коронавирусом необходимо усилить меры, заявила она во время совещания 19 октября.
Также вице-премьером Татьяной Голиковой было предложено ввести период нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, в отдельных регионах – с 23 октября. Все это из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом.
Фиксирующая проезд между полос камера появилась в Москве
На юго-востоке Москвы появилась первая в столице камера, которая фиксирует проезд между полос мотоциклов и машин, за что положен штраф в 1,5 тыс. рублей, сообщает департамент транспорта.
В сообщении дептранса в Telegram указывается, что началось фиксирование проезда между полос – камера может распознавать и мотоциклы, и машины. Первый комплекс уже начал работать на юго-востоке столицы, «но скоро мы установим их в других проблемных местах».
В ведомстве пояснили, что некоторые водители пытаются использовать полосы безопасности, которым выделенки для городского транспорта.
«Так другие машины лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации – места для маневра», – отметили в дептрансе.
За движение между полос, добавляется в сообщении, положен штраф в 1,5 тыс. рублей по ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, движение по обочинам»).
Ранее в Москве установили первую камеру для фиксации езды без включенных фар.
Нарушителей коронавирусных ограничений в Москве начали искать в соцсетях
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Фото с массовых мероприятий в соцсетях могут стать основанием для проведения проверки в отношении организаторов мероприятия, нарушающих антикоронавирусные меры, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.
По его словам, с 28 октября начнется контроль, выполняют ли рестораны и ТЦ указ мэра Москвы. Помогут в этом камеры видеонаблюдения и социальные сети.
«Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, а дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», – цитирует Немерюка ТАСС.
Решение о наказании будет принимать суд. Немерюк рассказал, что все крупные торговые центры имеют паспорта безопасности, согласно которым установлены камеры. Сотрудники полиции могут в любой момент отсмотреть записи при необходимости.
Замруководителя мэра рассказал, что лишь 10% москвичей куда-то поедут, а 90% горожан праздничные выходные проведут в городе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице приняли решение ввести
нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты ТЦ, рестораны и непродовольственные магазины.
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В Москве установили первую камеру для фиксации езды без включенных фар
На востоке столицы появилась первая видеокамера, фиксирующая езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней, сообщил департамент транспорта Москвы.
«Мы начали фиксировать езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней – согласно ПДД езда без включённых фар является нарушением пункта 19.5 – уже установили первую камеру на востоке Москвы. Внимательно следим за её работой и перепроверяем все фиксации вручную», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
В дептрансе напомнили, что фары ближнего света или дневные ходовые огни необходимы для безопасности на дороге: машина с ними лучше заметна в любую погоду. Встречный транспорт и пешеходы могут быстрее распознать такой автомобиль на дороге, что снизит риск попасть в ДТП по невнимательности.
Накануне на МКАДе запустили три паркона для фиксации езды по обочине.
Эксперты предсказали риск дефолта из-за закрытия ТЦ в Москве и области
Приостановка работы торговых центров в Москве и Московской области может увеличить риск возникновения дефолта для отрасли, сообщила руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ольга Антонова.
По ее словам, на сегодняшний день сложно точно оценить денежные потери владельцев и арендаторов торговых центров, но в процентном соотношении они составят минимум 90% от выручки за период «простоя», передает РИА «Новости».
Также Антонова отметила, что большинство арендаторов и арендодателей уже предусмотрели скидки на случай очередного локдауна в виде прогрессивной ставки, оплаты процента от максимальной выручки для предприятий, работающих навынос.
«Однако для бизнеса, который не восстановился до сих пор, приостановка деятельности лишь увеличивает риски дефолтов в отрасли, особенно среди малого бизнеса», – сказала она.
Кроме того, она добавила, если закрытие торговых центров продлится на срок более 10 дней, остро встанет вопрос о влиянии дефолтов и растущей вакантности на рынке торгового бизнеса на безработицу, отчисления, возможность владельцев ТЦ исполнять свои обязательства.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку.
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Московские храмы во время нерабочих дней продолжат работать
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Московские храмы и церкви во время нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будут проводить богослужения с соблюдением социальной дистанции и других требований по профилактике коронавируса, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
«У нас есть требования Роспотребнадзора, никто ничего не закрывал. Но есть установка для храмов, как должна проходить служба, все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока», – ответил он ТАСС на вопрос о работе храмов, мечетей и религиозных организаций на период нерабочих дней.
В свою очередь замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг сообщил, что столичные кладбища в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября также будут открыты для посещения горожан в обычном режиме при условии соблюдения действующих санэпидмер.
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку.
В Москве разрешили посещать парки и детские площадки во время «длинных каникул»
Власти Москвы не планируют закрывать парки и детские площадки на период «длинных каникул» с 28 октября по 7 ноября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.
«Уличные рекреации, такие как спортивные и детские игровые площадки, парки и скверы будут открыты для посещения на «длинных каникулах». Но мы настоятельно просим жителей соблюдать меры предосторожности, избегать скопления людей. Особенно важно это сегодня для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Также важно контролировать соблюдение эпидмер для детей, в том числе на игровых площадках и других местах, где есть риск распространения заболевания», – приводит его слова ТАСС.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в котором говорится, что в связи с распространением коронавируса в Москве вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
Отмечается, что в этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.
В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.
При этом рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.
Фигурантов дела о хищении недвижимости у властей Москвы на 1 млрд рублей арестовали
Тверской районный суд санкционировал арест фигурантов дела о хищении недвижимого имущества на сумму более 1 млрд рублей у правительства Москвы, основной фигурант дела – экс-заместитель руководителя столичного департамента имущества Игорь Игнатов.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что Игнатов заочно арестован и объявлен в международный розыск, передает ТАСС. Он был отправлен в отставку мэром столицы Сергеем Собяниным в 2011 году в связи с переходом на другую работу.
«Как установило следствие, Игнатов, являясь заместителем руководителя департамента имущества Москвы (в 2013 году переименован в департамент городского имущества Москвы), в 2007 году совместно с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений и с использованием своего служебного положения, создали преступное сообщество, которым руководили, в форме структурированной организованной группы, похитив и легализовав недвижимое имущество ОАО «Мосрыбкомбинат» (МРК) и ОАО «Московский комитет по науке и технологиям» (МКНТ) на общую сумму, превышающую 1 млрд рублей. Бывший столичный чиновник арестован заочно и объявлен в международный розыск», – рассказал источник.
На закрытом заседании клуба «Валдай» Собянин рассказал о борьбе с рапространением COVID
В ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудили современную городскую политику и борьбу с пандемией, сообщил глава совета фонда «Валдай» Андрей Быстрицкий.
Встреча прошла в закрытом формате, на ней обсуждались важные проблемы столицы, сказал Быстрицкий ТАСС.
«Речь шла о судьбах городов, о понимании того, что такое современная городская политика, как она связана с положением человека, как мегаполисы связаны с экономическим процветанием», – пояснил он.
Также затрагивалась тема борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
«Москва – очень эффективный и развитый город, пока справляющийся с вызовами. Это заметно, об этом пишут и говорят», – подчеркнул он.
Быстрицкий отметил, что государства в эпоху пандемии остались единственными защитниками населения, но они также приобрели дополнительную власть, в том числе в медицинской области.
Эксперт говоря о наращивании контроля за населением, отметил, что «государства не заинтересованы в чрезмерном перенапряжении». «Конечно, они в определенных случаях могут использовать эту ковидную тему. Но в целом это напряжение для государства», – пояснил Быстрицкий.
«Все эти меры усиления означают дополнительную нагрузку на врачей, на полицию, на администрацию всех уровней, на руководителей предприятий. Все в напряжении», – указал он.
XVIII ежегодное заседание «Валдая» на тему «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство» проходит в Сочи с 18 по 21 октября. В нем принимают участие представители 45 стран.
Москву назвали лучшим туристическим городом Европы
Москва получила две награды в сфере туризма на европейском этапе конкурса World Travel Awards, сообщает сайт премии.
«Лучшим туристическим городом в Европе» Москва стала, обойдя Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену, передает ТАСС.
В номинации «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма» премию вручили комитету по туризму Москвы. Российская столица на конкурсе была выдвинута еще в нескольких категориях, в их числе «Лучшее в мире направление для отдыха в городе», «Лучшее направление для фестивального и событийного туризма в Европе», «Лучшее туристическое направление для изучения исторического наследия».
Санкт-Петербург стал городом с лучшим туристическим направлением для изучения истории. Опередила Северная столица Амстердам, Афины, Берлин, Венецию, а комитет Петербурга по развитию туризма получил награду «Лучшая в Европе маркетинговая кампания».
Компания «Аэрофлот» победила в номинации «Лучший европейский авиационный бренд».
Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. За кандидатов отдают свои голоса тысячи туристов по всему миру. Также голосуют эксперты в сфере туризма. Главными параметрами, по которым отбирают победителей, становятся уровень безопасности, развитость инфраструктуры, сеть гостиниц. Премию называют Оскаром туристической отрасли.
В 2019 году Москва стала лауреатом в номинации «Лучшее туристское направление. Город».
Ранее сообщалось, что Москве приняли решение ввести с 28 октября по 7 ноября период нерабочих дней. В этом время не будут работать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные.
Общепиту в Москве разрешили работать без QR-кодов после нерабочих дней
Столичные кафе и рестораны смогут с 8 ноября возобновить работу без QR-кодов при условии соблюдения всех мер профилактики, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
«Бары, рестораны, кафе и другие заведения общепита, согласно указу мэра, должны работать в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября только навынос и на доставку. С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса», – цитирует ТАСС Немерюка.
При этом он подчеркнул, что отмена или введение новых ограничений будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку.
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За масочным режимом в ТЦ Москвы стали следить с помощью камер
Власти столицы решили подключить камеры наблюдения в торговых центрах к единому центру хранения данных для слежки за соблюдением масочного режима, пишут СМИ.
Московские торговые центры получили указание до 20 октября интегрировать камеры видеонаблюдения с входных групп объектов с единым центром хранения данных (ЕЦХД) мэрии, сообщил источник «Коммерсанта».
При этом сами устройства должны снимать с разрешением не меньше 720p и при фреймрейте не менее 15-25 кадров в секунду.
Гендиректор IVA Cognitive Алексей Цессарский пояснил, что, кроме контроля за происходящим в ТЦ, подключение к их камерам позволит выявлять москвичей, которые не надевают маски.
По его словам, для автоматического оформления штрафов нужно обеспечивать качественное изображение, подходящий ракурс и хорошую базу изображений.
Ранее власти города объявили об усилении проверок по соблюдению противоэпидемических мер в развлекательных заведениях, работающих ночью.
Проценко сказал, как нерабочие дни в Москве отразятся на темпах заражения COVID
Решение властей ввести нерабочие дни в Москве поможет остановить циклы заражения коронавирусом в городе, заявил в официальном Telegram-канале главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Медик отметил, что понимает тех, кто хочет вернуться к привычному ритму жизни, без ограничений, но принять это нельзя.
«Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице – просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в «красной зоне» в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», – говорится в сообщении.
Проценко отметил, что сейчас вирус стал активным. Ухудшают эпидемиологическую обстановку в стране именно те, кто нарушает или принципиально не соблюдает меры предосторожности, отказывается от прививок.
Главврач заявил, что сейчас нет альтернативы: либо все делают прививки, либо болеют и вырабатывают собственный иммунитет. Второй вариант менее прогнозируемый и контролируемый.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье ввели
нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Будут закрыты в это время заведения общепита, торговые центры, непродовольственные магазины.
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Собянин предсказал пиковые значения по коронавирусу в Москве к концу недели
Пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели, заявил глава города Сергей Собянин.
«Осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, дает достаточно большую синергию и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже к концу этой недели – началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний [в Москве] за всю историю пандемии [коронавируса]», – заявил мэр в эфире «России 1», передает ТАСС.
Между тем премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что высокие риски распространения коронавируса в стране остаются, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Кремле признали долю ответственности властей в ситуации с вакцинацией от COVID. Там отметили, что вакцинация от коронавируса в России проходит хуже, чем в некоторых государствах Европы, и причиной этого во многом является недостаточная сознательность россиян.
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