Премьер Грузии предложил европейским депутатам «не учить его страну разуму» из-за Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал европейских депутатов, которые подписали письмо в защиту арестованного 1 октября экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, «заняться собственными странами» и «не учить Грузию разуму», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Для меня и моей страны (Анна) Фотыга или (Андрюс) Кубилиус ничего не представляют. В Европарламенте 700 депутатов. Мы не можем жить по разумениям Фотыги или Кубилиуса», – заявил глава правительства Грузии.

«В нашей стране верховенствует закон, этому никто не воспрепятствует. Пусть это учтут все», – отметил он.

По словам Гарибашвили, европарламентариев – защитников бывшего президента связывают с тем личная дружба.

«Один из самых активных – Рафаэль Глюксманн. Он был мужем замминистра МВД Грузии Эки Згуладзе. Был советником Саакашвили, был вовлечен в формирование диктаторского режима. Режима, при котором пытали и убивали, насиловали. А сегодня этот человек нас учит уму-разуму. Кто они вообще такие, что они себе позволяют, пусть займутся своими странами», – сказал премьер-министр Грузии.

Более 70 европейских политиков, в основном польских и литовских депутатов, потребовали от властей Грузии освободить осужденного на три и шесть лет лишения свободы Саакашвили и заново провести судебный процесс.

Со своей стороны, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отметил, что заявления европарламентариев в пользу Саакашвили «создают синдром безнаказанности, углубляют поляризацию в грузинском обществе и лишены европейских ценностей».

«Не вредите нашей стране, уважайте законы», – обратился Ираклий Кобахидзе к европейским защитникам Саакашвили.

Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что политику через три-четыре дня понадобится госпитализация.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.

Сам Саакашвили заявил о готовности голодать до смерти.

Депутат Рады и девушка Саакавшили Елизавета Ясько сообщила, что Михаил Саакавшили должен быть госпитализирован.