НАТО призвали прекратить «тыкать палкой в медведя»

Читатели британского портала Express обратили внимание на провокационные действия НАТО у границ России, призвав Североатлантический альянс прекратить «тыкать палкой в медведя».

«Прекратите тыкать палкой в медведя. Вы об этом пожалеете», – приводит слова одного из читателей РИА «Новости».

«НАТО так любит проводить провокационные маневры поблизости от границ России, но виноваты во всем почему-то русские», – заметил другой.

«Ничего нового, на самом деле. Это просто способ проверить, как быстро среагирует Россия», – добавил читатель.

«Ну, это уже постоянно происходит», – заметили в комментариях.

«Это игры взрослых детей», – заключил пользователь.

В воскресенье Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31 после появления американского стратегического бомбардировщика B-1B над Японским морем. Кроме того, в пятницу американский эсминец «Чейфи» попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль российского Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Американский военный атташе был вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца. При этом в США не увидели нарушений в попытке американского эсминца пересечь границу России.

В пятницу также стало известно, что Украина договорилась с Британией о поставках «ракетного вооружения». Киев также собрался купить у Британии боевые корабли. Ранее в октябре ВВС США доставили на Украину высокоточное вооружение и боеприпасы. При этом в Киеве заявили о получении наступательного оружия от США.

Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».

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