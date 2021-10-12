Специалисты назвали сходство идей старообрядчества и современных ценностей

«Староверы показали, как налаживать здоровые коммуникации. Ты можешь верить во что угодно. Но человек, который рядом с тобой, также может верить во что угодно, и вы не должны друг другу мешать», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в кулуарах прошедшего во вторник в Москве семинара «Религиозная альтернатива: пути развития Европы и России на переломе эпох».

«Современным людям нужны: уверенность в завтрашнем дне, какой-то минимальный пакет материальных благ и здоровая коммуникация. Старообрядчество исторически придерживается тех же ценностей. Оно учило людей трудиться – показало, что такое труд, как быть богатым и как не зависеть от государственных подачек и в итоге быть самодостаточным», – отметил глава «Всемирного союза староверов» Леонид Севастьянов.

Таким мнением общественный деятель поделился по итогам первого арт-семинар проекта «Религиозная альтернатива: пути развития Европы и России на переломе эпох». Проект подготовили «Всемирный союз староверов» совместно с Центром по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

«Староверы на протяжении своего исторического пути показали, как налаживать здоровые коммуникации – в том смысле, что ты можешь верить во что угодно. Но человек, который рядом с тобой, также может верить во что угодно, и вы не должны друг другу мешать», – отметил Севастьянов, и привел пример подобной взаимной терпимости.

«В определенный период самым влиятельным течением в старообрядчестве были федосеевцы. Они вообще не верят в брак и считают, что это грех. При этом люди, которые считают, что брак – необходимая норма, не вступали с ними в какие-то жесткие полемики, не сажали их в тюрьмы и не сжигали их храмы», – рассказал Севастьянов. По его мнению, отношения различных согласов и толков «ревнителей древлего благочестия» содержат «модель здорового взаимодействия разных позиций, разных идеологий, и в том числе, разных взглядов на устройство государства».

Добавим, что темой обсуждения на семинаре стала роль, которую в современной России играют не только старообрядческие объединения, но и другие религиозные организации, в том числе, крупнейшая из них – Русская православная церковь.

«РПЦ приобретает все большее символическое влияние в российской политике, фактически она уже занимается хорошим здоровым лоббизмом», – сказал газете ВЗГЛЯД один из организаторов семинара, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Иерархи РПЦ с 90-х годов хорошо представлены в официальной политической хронике. Мы видим все большое участие РПЦ в продвижении законопроектов, - скажем, о церковном имуществе, о преподавании богословия в светских вузах, об основах православия в школах», – перечислил собеседник.

«В значительной степени, протестанты, католики, мусульмане, представители иудаизма становятся причастными к этому политическому влиянию православия, что-то получают от тех завоеваний РПЦ. Мусульмане и протестанты тоже выдвигают инициативы по введению уроков теологии, которые тоже хотят проводить по высоким стандартам. Такие инициативы тоже увеличивают общий вес конфессий в обществе», – рассказал эксперт.

Более того, продолжил Лункин, раньше некоторые светские «секулярные» политики – причем, и в России, и в западной Европе, – побаивались влияния конфессий. «Но сегодня они же сами зовут общины верующих к обсуждению политических и социальных вопросов. Это касается и проблем с мигрантами, и патриотического воспитания, и геополитики. В целом, религия играет все большую политическую роль – религиозный фактор активно обсуждается. В этом виноваты не только отрицательные явления, типа терроризма, но и вызовы разного рода, вроде миграции в западной Европе, с войнами в Сирии и вообще на Ближнем Востоке, с ролью религиозных лидеров в медиации этих конфликтов» – добавил Лункин.

Соответственно, светские политики, даже если раньше они немного побаивались религии или вообще, как в ЕС, старались ее игнорировать – мол, они такие светские, секулярные, и им это вообще чуждо – то сейчас, наоборот, начинают обращаться и к религиозным лидерам, и к общинам верующих, привлекая их к обсуждению таких вопросов.