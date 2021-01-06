Названо условие проведения кредитной амнистии в России

Банки поддержат проведение кредитной амнистии в России лишь при условии, что долги граждан погасит партия «Коммунисты России», поднявшая этот вопрос, заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

«Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают. Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет», – заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, амнистия будет иметь хоть какой-то смысл, если авторы инициативы будут готовы выделить деньги из собственных средств. Если же этого нельзя будет сделать, тогда речь идет о «показухе и популизме». Банкир считает, что нельзя обещать народу что-либо хорошее, если за это придется платить кому-то другому.

В России действует институт финансового омбудсмена, он оказывает поддержку гражданам. Имеющие трудности россияне обращаются в кредитные учреждения, где в большинстве случаев им идут навстречу, но принуждать банки к амнистии нельзя, считает Тосунян.

Ранее лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин посчитал, что на реализацию кредитной амнистии, когда россиянам могут простить долги до 3 млн рублей, нужно 1,6 трлн рублей. Политик подчеркнул, что кредиты можно погасить за счет бюджетных средств, ведь бюджет страны насчитывает 17 трлн рублей и необходимая сумма составляет менее 10%.