Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж

Актриса и модель, защитница прав животных Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, это уже шестой брак для знаменитости.

Избранником 53-летней актрисы стал ее 40-летний телохранитель, с которым она познакомилась в начале 2020 года. Частная свадьба состоялась в канун Рождества на территории загородного поместья Андерсон на острове Ванкувер, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что пара отказалась от пышного празднования в пользу скромной церемонии. «Я именно там, где мне нужно быть – в объятиях человека, который меня искренне любит», – сказала Андерсон.

На вопрос о том, планируют ли молодожены проводить медовый месяц, актриса сказала: «Каждый день – это наш медовый месяц».

Также накануне Андерсон заявила поклонникам, что уходит из соцсетей. По ее словам, она не будет вести аккаунты в Instagram, Twitter и Facebook. Актриса отметила, ведение социальных аккаунтов занимает у нее слишком много времени, и пожелала подписчикам последовать своему примеру.

«Это будет моим последним постом в Instagram, Twitter или Facebook. Меня никогда не интересовали соцсети, и теперь, когда я устроила свою жизнь, меня по-настоящему вдохновляют чтение и пребывание на природе. Я свободна», – написала Андерсон в Instagram.

Актриса поблагодарила поклонников за подаренную ей любовь. Андерсон выразила надежду на то, что подписчикам удастся найти силы для достижения собственных целей. Кроме того, она попросила фанатов не тратить время впустую. «Прощайте, соцсети», – написала Андерсон в Twitter.

Отметим, для Андерсон этот брак стал шестым по счету, а муж – пятым, так как за продюсера Рика Соломона актриса выходила замуж дважды.

Ее последний брак с продюсером Джоном Питерсом продлился всего несколько недель и завершился скандалом. Питерс утверждал, что Андерсон вышла за него из-за денег. От первого мужа, музыканта Томми Ли, у модели есть два сына: 24-летний Брэндон и 23-летний Дилан. Также Андерсон была замужем за моделью Маркусом Шенкенбергом, певцом и музыкантом Кидом Роком.