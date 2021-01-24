Песков отреагировал на публикации посольства США об акциях

Публикации посольства США в России о незаконных акциях 23 января являются косвенным вмешательством во внутренние дела России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, посоветовав, американской стороне «примерять на себя эту ситуацию».

«Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций», – заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал публикации американского посольства о субботних несогласованных акциях в России.

По его словам, если бы российское посольство таким же образом поступило, когда беспорядки были в США, то, наверное, «это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне». «Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», – добавил представитель Кремля.

Комментируя сами несанкционированные акции, прошедшие накануне в Москве и других российских городах, Песков отметил, что количество их участников несопоставимо с числом поддерживающих президента России Владимира Путина.

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в конституцию. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», – подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но «категорически против участия в незаконных акциях».

Накануне посольство США в Москве прокомментировало несогласованные акции в регионах России, заявив, что следит за «сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах». В посольстве отметили, что «поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений», а меры российских властей якобы «направлены на подавление этих прав». В свою очередь МИД, комментируя публикации посольства США в Москве о незаконных акциях, заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений.

В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.

Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.