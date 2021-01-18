В России за сутки зарегистрировали 22,9 тыс. случаев коронавируса

Судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением.

О кибератаке на EMA, которое выдает рекомендации для использования вакцин от коронавируса, стало известно в декабре. 15 января EMA сообщило, что опубликованные в Сети документы о процессах оценки вакцин в ЕС были злонамеренно изменены, чтобы подорвать доверие к вакцинам. Однако в беседе с французской газетой Monde ЕMA признало, что «обнародованные электронные письма отражают возникшие проблемы и дискуссии».

Как пишет Monde, были опубликованы и электронные письма, которые «выглядят должным образом датированными и имеют различных адресатов», поэтому менее вероятно, что они стали объектом манипуляций. Пять из них указывают на «давление, с которым столкнулось агентство для ускорения процесса одобрения первой вакцины от COVID-19», передает РИА «Новости».

Так, один из сотрудников ЕMA рассказал в переписке от 12 ноября о разговоре с комиссаром ЕС по здравоохранению Стеллой Кириакидес, которая требовала, чтобы все страны Европы «получили вакцину одновременно» и призывала не «форсировать» использование национальных процедур, поскольку они грозят задержками в процессе официального утверждения препарата. Договоренности ЕС позволяют странам применять при эпидемиях лекарства, не получившие одобрения ЕMA.

Кроме того, 19 ноября «высокопоставленный сотрудник EMA» рассказал о телефонной конференции с Еврокомиссией. Переговоры прошли в «довольно напряженной атмосфере, иногда даже немного неприятной, которая дает представление о том, что может ожидать EMA, если ожидания не оправдаются, будут ли они реалистичными или нет».

На следующий день в беседе с Датским агентством по лекарственным средствам тот же чиновник выразил удивление в связи с тем, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «четко определила две вакцины, которые могут быть одобрены до конца год»: Pfizer/BioNTech и Moderna. Чиновник отметил, что и с вакциной Pfizer, и с вакциной Moderna есть «проблемы».

Monde пишет, что в ноябре агентство сформулировало три «основных возражения» против препарата Pfizer. Во-первых, ряд производственных площадок не успели проверить. Во-вторых, наблюдалась «нехватка данных о коммерческих партиях вакцин». В-третьих, были зафиксированы «качественные различия между коммерческими партиями и партиями, которые применялись в клинических испытаниях». Третий пункт вызывал наибольшую озабоченность у агентства.

Напомним, в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии, США, Португалии.