Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.

«Послание президента России в нашей республике исполняется. В 2019 году, когда нацпроект «Культура» только начинался, Якутия показала хорошую работу по организации доставки крупнейших партий музыкальных инструментов – была проведена огромная работа с поставщиками, по логистике», – приводит пресс-служба слова министра культуры и духовного развития Якутии Юрия Куприянова.

По его словам, доставка в арктические школы шла через Северный морской путь. «Все поступило вовремя. Ученики из восьми детских школ искусств и Музыкального колледжа имени Жиркова получили: фортепиано, пианино, балалайки, скрипки, домры, баяны, гитары, хореографические станки, спец мебель, учебники, ноты, оборудование, компьютерную технику и пр. Национальный проект в буквальном смысле звучит в детских руках. В 2021 году на оснащение детских школ искусств выделено 47,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 43,9 млн рублей, софинансирование из республиканского бюджета составило 3,8 млн. На эти средства будут оснащены девять детских школ искусств, две из которых арктические. В 2023 г. в плане восемь школ и одно училище», – отметил Куприянов.

В 2021 году новое оборудование, инструменты и учебные материалы для талантливых детей получат две арктические детские школы – Детская школа искусств Верхнеколымского улуса, которой выделено 4,6 млн, и Батагайская детская школа искусств Верхоянского района, которая получит 5,5 млн.Также городская детская школа искусств Мирного получит на оснащение 6,4 млн рублей, Детская школа искусств Жатая – 5 млн, Амгинская детская школа искусств имени А.А. Черемных - 6,6 млн, Верхневилюйская детская школа искусств им. Н.И. Бойлохова – 4,6 млн , Бердигестяхская детская школа искусств Горного района – 4,1 млн , Покровская детская школа искусств Хангаласского улуса – 5 млн, Детская школа искусств им. Ф.С. Аргунова Таттинского улуса – 5,5 млн рублей.

Перечень школ, которые получили финансирование, определен республиканской комиссией и согласован с Министерством культуры России. Школы должны осуществлять дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. Также процент изношенности музыкальных инструментов должен был составлять больше 20%. Согласно Стратегии развития республики и Стратегии развития Арктики, в перечень получателей вошли детские школы искусств Арктики и промышленных районов.

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года.