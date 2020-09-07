Эксперт: Американцы вынуждены использовать пушки для стрельбы по крылатым ракетам

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7 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
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Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Китай готов надавить на ахиллесову пяту США REUTERS/Jason Lee
Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20% принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется ли этот поистине катастрофический для всего мира прогноз – и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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В России выросло «тепличное» поколение молодых патриотов

По мнению социологов, для нового поколения имеют большое значение слова «справедливость», «коррупция», «отношения», «любовь», в отличие от поколения 90-х. Сергей Коньков/ТАСС
«Можем повторить!» – это для старшего или среднего поколений. Нынешние молодые не хотят «повторять» – доходить до Берлина или Парижа. Они патриоты, но при этом не изоляционисты, не почвенники», – сказал газете ВЗГЛЯД глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Такой вывод социолог делает на основе опросов, проведенных среди российской молодежи. Чем поколение 20-летних отличается от своих предшественников? Подробности...
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Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

Америку ждет очень мрачное будущее, полагают сами же многие американцы REUTERS/Stephen Mature
Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. У любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. Подробности...
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Шахматную партию Навального Россия может выиграть

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело Алексея Навального начинает все больше напоминать «Скрипалиаду». Провокацию, направленную на ухудшение российско-западных отношений и дискредитацию российских властей. Вопрос в том, как России отвечать? Подробности...
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Как в русской армии появились партизаны

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Лубочное изображение партизана – народного мстителя продолжили в годы Великой Отечественной войны придворные историки КПСС, вот и представляем мы партизана таким. На самом деле партизан – кадровый военный. Подробности...
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Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
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    Эксперт: Американцы вынуждены использовать пушки для стрельбы по крылатым ракетам

       7 сентября 2020, 23:15
    Фото: Staff Sgt. Richard Wrigley/U.S. Army
    Текст: Андрей Самохин

    «У армии США нет войсковой ПВО. На низшем уровне – «Стингер» и после этого сразу идут мощные Patriot, и ничего в промежутке нет. Похоже, что они пытаются приспособить в недостающую нишу 155-миллиметровые гаубицы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Так он оценил результаты учений в США, на которых гаубица Paladin сбила мишень, имитирующую российскую крылатую ракету.

    «Ключевым в данном случае является вопрос – каким был метод получения координат цели и передачи данных на гаубицу. Понятно, что целеуказание шло не через оптический прицел гаубицы – она выстрелила в заранее упрежденную точку с помощью какого-то радара», – отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

    Ранее портал  Breaking Defense сообщил, что 3 сентября на ракетном полигоне в штате Нью-Мексико ВВС США провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией. В ходе маневров адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету. «Танки, сбивающие крылатые ракеты, это круто, видеоигра, фантастика», – цитировал портал директора по закупкам ВВС Уилла Ропера.

    Никакого особенного прорыва, по мнению Мураховского в данном случае нет. «Ровно так же работает зенитная артиллерия. Все зависит от высокоточного радара – по крайней мере, сантиметрового диапазона как у систем ПВО, которые оснащены ракетами с радиокомандной системой наведения», – пояснил военный эксперт.

    По мнению Мураховского, американцы вынужденно прибегли к такому экзотическому способу противоракетных вооружений. «У армии США нет войсковой ПВО, вместо этого на низшем уровне - ПЗРК «Стингер» на базе «Хаммера» с автоматизированным наведением. После этого сразу идет мощный противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD и Patriot, и ничего в промежутке нет. Похоже, что они пытаются приспособить в недостающую нишу 155-милиметровые гаубицы», – отметил собеседник.

    «Но нужно ли вообще из пушек стрелять по ракетам, когда можно использовать антиракеты? – отметил эксперт. –  Опыт реальной войны показывает, что некое универсальное оружие (вроде сочетания гаубицы и системы ПВО) всегда действует хуже специализированного». Мураховский полагает, что об этом свидетельствует еще опыт Второй мировой: «Немцы, например пытались совместить на одной боевой машине зенитку и противотанковую пушку «Ахт-Ахт», что не очень работало».

    России, по мнению эксперта, в данном случае не имеет смысла следовать за американскими разработками.  «В российской армии развита эшелонированная многоступенчатая система войсковой ПВО. Она включает в себя зенитные и ракетные установки, начиная со старой советской«Стрелы-М10», которая сейчас будет заменяться, а дальше по восходящей дальности –«Тор», «Бук», С-300 В4. И, кроме того, у нас используются ПЗРК «Верба». Никакой необходимости, подобно американцам, задействовать для борьбы с крылатыми ракетами гаубицы или танки у России нет».

    Но на что, безусловно, следует обратить внимание, так это на использование «противоракетной гаубицей» искусственного интеллекта, отметил эксперт. При уничтожении воздушной мишени гаубица Paladin действовала  под управлением усовершенствованной системы ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS). «Это действительно передовая технология, которая постоянно совершенствуется, – признал Мураховский. – Но мы тоже в этом направлении работаем и на тактическом, и на стратегическом уровне существуют и дорабатываются системы управления».

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, российская «оборонка» уже неоднократно демонстрировала успехи в развитии роботизированных систем. К примеру, в сентябре минувшего года истребитель Су-57 и беспилотник С-70 совместно выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». В июле в ходе испытаний российского танка Т-14 «Армата» отрабатывался беспилотный режим. 

    В августе международном форуме «Армия-2020» холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», продемонстрировал автоматизированную интеллектуальную систему управления формированиями роботов на основе нейросетей. Система использует российское программное обеспечение.


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