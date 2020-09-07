Эксперт: Американцы вынуждены использовать пушки для стрельбы по крылатым ракетам

«У армии США нет войсковой ПВО. На низшем уровне – «Стингер» и после этого сразу идут мощные Patriot, и ничего в промежутке нет. Похоже, что они пытаются приспособить в недостающую нишу 155-миллиметровые гаубицы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский. Так он оценил результаты учений в США, на которых гаубица Paladin сбила мишень, имитирующую российскую крылатую ракету.

«Ключевым в данном случае является вопрос – каким был метод получения координат цели и передачи данных на гаубицу. Понятно, что целеуказание шло не через оптический прицел гаубицы – она выстрелила в заранее упрежденную точку с помощью какого-то радара», – отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее портал Breaking Defense сообщил, что 3 сентября на ракетном полигоне в штате Нью-Мексико ВВС США провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией. В ходе маневров адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету. «Танки, сбивающие крылатые ракеты, это круто, видеоигра, фантастика», – цитировал портал директора по закупкам ВВС Уилла Ропера.

Никакого особенного прорыва, по мнению Мураховского в данном случае нет. «Ровно так же работает зенитная артиллерия. Все зависит от высокоточного радара – по крайней мере, сантиметрового диапазона как у систем ПВО, которые оснащены ракетами с радиокомандной системой наведения», – пояснил военный эксперт.

По мнению Мураховского, американцы вынужденно прибегли к такому экзотическому способу противоракетных вооружений. «У армии США нет войсковой ПВО, вместо этого на низшем уровне - ПЗРК «Стингер» на базе «Хаммера» с автоматизированным наведением. После этого сразу идет мощный противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD и Patriot, и ничего в промежутке нет. Похоже, что они пытаются приспособить в недостающую нишу 155-милиметровые гаубицы», – отметил собеседник.

«Но нужно ли вообще из пушек стрелять по ракетам, когда можно использовать антиракеты? – отметил эксперт. – Опыт реальной войны показывает, что некое универсальное оружие (вроде сочетания гаубицы и системы ПВО) всегда действует хуже специализированного». Мураховский полагает, что об этом свидетельствует еще опыт Второй мировой: «Немцы, например пытались совместить на одной боевой машине зенитку и противотанковую пушку «Ахт-Ахт», что не очень работало».

России, по мнению эксперта, в данном случае не имеет смысла следовать за американскими разработками. «В российской армии развита эшелонированная многоступенчатая система войсковой ПВО. Она включает в себя зенитные и ракетные установки, начиная со старой советской«Стрелы-М10», которая сейчас будет заменяться, а дальше по восходящей дальности –«Тор», «Бук», С-300 В4. И, кроме того, у нас используются ПЗРК «Верба». Никакой необходимости, подобно американцам, задействовать для борьбы с крылатыми ракетами гаубицы или танки у России нет».

Но на что, безусловно, следует обратить внимание, так это на использование «противоракетной гаубицей» искусственного интеллекта, отметил эксперт. При уничтожении воздушной мишени гаубица Paladin действовала под управлением усовершенствованной системы ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS). «Это действительно передовая технология, которая постоянно совершенствуется, – признал Мураховский. – Но мы тоже в этом направлении работаем и на тактическом, и на стратегическом уровне существуют и дорабатываются системы управления».

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, российская «оборонка» уже неоднократно демонстрировала успехи в развитии роботизированных систем. К примеру, в сентябре минувшего года истребитель Су-57 и беспилотник С-70 совместно выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». В июле в ходе испытаний российского танка Т-14 «Армата» отрабатывался беспилотный режим.

В августе международном форуме «Армия-2020» холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», продемонстрировал автоматизированную интеллектуальную систему управления формированиями роботов на основе нейросетей. Система использует российское программное обеспечение.