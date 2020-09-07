В России отреагировали на заявление Турции о больных коронавирусом туристах

Коронавирус никуда не делся из человеческой популяции, поэтому вполне ожидаемо, что при поездке за границу у некоторых россиян обнаруживают инфекцию, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, комментируя ситуацию с заболевшими в провинции Анталья.

Губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи сообщил, что после возобновления международного сообщения с Россией, в город прибыло более 336 тысяч российских туристов. У восьми из них обнаружили коронавирусную инфекцию, после чего отдыхающие потребовали лечения и последующего наблюдения.

«Восемь человек из трехсот с лишним тысяч ­– очень похоже на правду, вирус-то из человеческой популяции никуда не делся. Странно, что так мало заболевших. Но это было вполне ожидаемо. Я думал, их будет больше. Скорее всего, туристы в Анталье и подхватили вирус», – считает Зверев.

Также не исключено, что россияне изначально приехали заболевшими, поскольку инкубационный период вируса – две недели, а карантин для приезжих туристов вводить не стали, рассуждает вирусолог. То есть люди сдают анализ на коронавирус, получают отрицательный результат, а через несколько дней может объявиться вирус.

«Турки, конечно, будут говорить, что россияне уже приехали с вирусом, а наши – что туристы там заболели. Если заболели в начале поездки, то скорее всего приехали уже с коронавирусом, а если в середине или конце, то там могли заразиться. Но все это не имеет значения, потому что мы живем в такое время, когда риск есть и будет. Это неизбежно», – говорит Зверев.

При этом вирусолог отмечает, что повезло тем отдыхающим, которым страховка сможет покрыть лечение, поскольку в тяжелом или легком состоянии, но с вирусом, россиян вряд ли повезут домой. Скорее всего, им предстоит получить ряд отрицательных анализов, которые подтвердят, что туристы вылечились, после чего они смогут прилететь обратно в Россию.

Международное авиасообщение Россия возобновила с Турцией еще с 1 августа. Второго сентября глава минздрава страны Фахреттин Коджа сообщил, что республика переживает второй пик первой волны коронавируса.

Ранее турецкие медики предупреждали, что из-за наплыва туристов новая крупная вспышка прежде всего грозит Анталье.