Россиян предупредили о возможном дефиците шампанского

В России может возникнуть дефицит шампанского из-за сокращения урожая винограда в этом году, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, чья семья владеет группой «Абрау-Дюрсо», на открытии III Столыпин-форума.

«У виноградарства, как и у всего бизнеса, в этом году ситуация непростая. Помимо коронавируса есть еще проблемы, которые будоражат страну и весь мир, это изменение климата, например. Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит будет дефицит «выпивания», – передает его слова РИА «Новости».

Так, убытки российского бизнеса за время пандемии оцениваются в 36% от своей прибыли, что составляет более 1,5 трлн рублей. «Бизнес на самоизоляцию не уходил, ни один предприниматель не мог позволить себе это. Государство помогло на сумму чуть сопоставимую, но это совокупная поддержка, не только бизнесу», – отметил Титов.

Ранее Минфин России предложил повысить с 1 января 2021 года минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское со 164 до 169 рублей за 0,75 л.