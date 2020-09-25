Эксперт: Украина не способна заблокировать «ВКонтакте»

Взгляд
25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Интернет породил поколение «снежинок»

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поколение «снежинок» формировалось в условиях открытого доступа к интернет-информации, а отсутствие критичности мышления, данному поколению свойственное, позволило диагностировать у себя все описанные в психологии проблемы. Подробности...
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Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...
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Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Эксперт: Украина не способна заблокировать «ВКонтакте»

       25 сентября 2020, 22:05
    Фото: Сергей Коньков/ТАСС
    Текст: Артур Приймак

    «Зарубежные специалисты не помогут Украине полностью заблокировать доступ к российским соцсетям, потому что даже на самую простую блокировку понадобится затратить много средств», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Игорь Ашманов. Так он отреагировал на планы Киева заблокировать доступ к приложению «ВКонтакте» и ставить украинцев на учет в полицию за обход блокировок.

    «Первое, что нужно для блокировки, – это анализ обмена трафиком и другие технические характеристики. Второе – определить, кто владеет основными интернет-операторами Украины. Многое будет зависеть от того, есть ли в украинском бюджете деньги на то, чтобы, например, поставить для блокировки туннелированного трафика идентификатор VPI или другие системы. Это все очень дорого», – сказал гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

    Напомним, запрещенные на Украине с 2017 года соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» подозреваются местными спецслужбами якобы в сборе для ФСБ данных о жителях страны. В Совете по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) утверждают, что по заданию ФСБ российские соцсети манипулируют общественным мнением накануне муниципальных выборов, которые назначены на 25 октября. Однако украинцы продолжают пользоваться запрещенными российскими интернет-ресурсами, обходя блокировки через сервис VPN.

    Руководство ВК опровергло любые подозрения в свой адрес по поводу сбора персональных данных украинских пользователей. «Надеемся, что это искаженная информация – и ни в одной стране мира в XXI веке никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими», – заявили представители соцсети РИА «Новости».

    В пятницу в СНБО пообещали ставить украинцев на полицейский учет за пользование российскими интернет-ресурсами в обход блокировки. «Украинские граждане – пользователи запрещенных российских соцсетей и распространители соответствующего контента – должны осознавать свою ответственность», – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

    Данилов также пожаловался на практически полное отсутствие в стране технических специалистов, способных противостоять «российской киберугрозе». Главной причиной он называл отсутствие профильных вузов. «Мы выпускаем очень много юристов, менеджеров. А по таким фундаментальным вещам, как кибербезопасность, наша образовательная система, увы, не дает ответов на эти вызовы», – говорит секретарь СНБО.

    По мнению Ашманова, теоретически украинские спецслужбы могут заблокировать российские мессенджеры, но это под силу только «компетентным специалистам». При этом использование таких сервисов, как VPN, поможет обойти любые блокировки.

    Собеседник отметил надежду Данилова на то, что блокировать российский контент в интернете Украине помогут «зарубежные партнеры». «Скорее всего, Украине помогут с техническими специалистами Польша или даже США. Что получится в итоге? Возможно, как в России вышло с блокировкой мессенджера Telegram. Прописывай обходящий блокировку протокол – и пользуйся ресурсом дальше», – уверен Ашманов.

    Отметим, что половина украинцев назвала решение властей о блокировке ошибкой. Более того, это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в ТОП-10 популярных сайтов на Украине.

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