Разработчик указал на возможность «сварить» «Новичок» в любой лаборатории

После того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу об отравляющей системе «Новичок», любая химическая лаборатория мира может изготовить эту систему, заявил разработчик «Новичка» Леонид Ринк.

Ринк указал, что Мирзаянов (Султанович) «опубликовал на Западе книгу о системе «Новичок» и о ее авторах», чем «выдал для всех террористов, как делать «Новичок» в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы».

«В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает», – приводит его слова РИА «Новости».

Он считает, что Мирзаянов должен «попросить прощения перед прокуратурой, органами госбезопасности и страной за разглашение совсекретных данных в открытой литературе». Также Мирзаянову, по словам Ринка, нужно «попросить прощения у всего мирового сообщества за то, что для всевозможных агрессивных элементов дал в своей книге полное описание системы».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в западные страны попали образцы веществ из группы «Новичок» и ученые, знавшие секреты их производства.