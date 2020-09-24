В Казахстане объяснили решение отменить смертную казнь

«Наша страна стремится войти в элитный клуб ОЭСР и топ-30 развитых государств мира. Отмена смертной казни – одно из требований этого клуба», – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Талгат Мамырайымов, комментируя решение властей республики отменить смертную казнь.

«Главный политический мотив властей – заработать определенные очки перед международным сообществом. Наша страна стремится войти в элитный клуб ОЭСР и топ-30 развитых государств мира. Отмена смертной казни – одно из требований этого клуба», – сказал руководитель казахстанской аналитической службы Real Politik Талгат Мамырайымов.

Собеседник также отметил, что власти Казахстана хотят, чтобы «их легитимность была признана Западом». «Но, как мне кажется, простые обыватели до сих пор выступают за смертную казнь. У нас есть культура милитаризма. И у нас до сих пор воспроизводится человек тоталитарной эпохи, для которого важны контроль и порядок со стороны государства. Именно такими категориями мыслит наше общество», – пояснил собеседник.

«Что касается перспектив, то смертная казнь наверняка будет заменена пожизненным заключением. Однако для многих людей смертная казнь была способом избежать страданий. Зачастую люди, попавшие в тюрьмы здоровыми, возвращаются оттуда инвалидами. Поэтому пожизненное заключение для них – это худший исход», – констатировал политолог.

В четверг в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Напомним, что применение смертной казни в Казахстане было полностью приостановлено указом президента о введении соответствующего моратория в 2003 году. Документом было прекращено исполнение всех приговоров о смертной казни, в то же время указ не запрещает судам выносить приговоры о назначении смертной казни.

В качестве альтернативного наказания в стране с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.