Пушков обвинил США в покушении на права СБ ООН

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал позицию США по Ирану и объяснил значение действий Вашингтона для Организации объединенных наций.

По мнению сенатора, попыткой навязать антииранские санкции Совбезу ООН Соединенные Штаты бросают серьезный вызов международному сообществу. «Это прямое покушение на полномочия Совбеза, Устав и роль ООН и международное право», – написал Пушков в своем Twitter.

Он отметил, что генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш также отверг требования США, так как, по мнению парламентария, «это означало бы признать их диктат в адрес ООН».

Напомним, в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. При этом странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, Помпео пригрозил «последствиями» уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

МИД России назвал заявление Вашингтона «театральной постановкой» и попыткой «заставить всех надеть «очки дополненной реальности» с маркировкой «made in USA». На Смоленской площади расценили слова Помпео как «серьезный удар по авторитету Совета Безопасности, проявление открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом».

Представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, являющийся также координатором СВПД, заявил, что обязательства по снятию санкций с Ирана будут продолжены вопреки заявлениям Вашингтона.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана, «поскольку в Совете Безопасности ООН нет определенности на этот счет».

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