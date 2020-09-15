Продлевающее вполовину ресурс авиадвигателей покрытие создали в России

Специалисты Наро-Фоминского машиностроительного завода (входит в «Ростех») разработали технологию нанесения многослойных покрытий на детали авиадвигателей, которая позволит на 50% увеличить ресурс авиадвигателей, сообщили в ходе выставки HeliRussia-2020 в пресс-службе компании.

«Команда Наро-Фоминского машиностроительного завода развивает технологии нанесения многослойных покрытий, которые позволят на 30-50% повысить межремонтный ресурс газотурбинных двигателей для авиации и промышленных энергетических установок. Разрабатываемые в рамках проекта покрытия существенно повышают эффективность работы двигателя при себестоимости на 10-30% ниже других аналогичных решений», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

В компании пояснили, что техническое решение повышает износостойкость лопаток компрессора и турбины газотурбинных двигателей, не прибегая к дорогостоящим сплавам. Этого удается добиться за счет внедрения в конструкцию серийных и перспективных двигателей защитных многослойных тонкопленочных покрытий.

Предприятие собирается поставлять как готовые лопатки с собственным покрытием, так и наносить покрытия на продукцию других производителей. Готовый продукт планируется вывести на рынок в 2022 году.

Напомним, в начале сентября петербургские ученые создали технологию лазерного «выращивания» деталей для авиадвигателей.