Петербургские ученые создали технологию лазерного «выращивания» деталей для авиадвигателей

Взгляд
7 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 08:56  |  vz.ru
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Китай намекнул о самых страшных мерах против США

Китай готов надавать на ахиллесову пяту США REUTERS/Jason Lee
Пример России, которая почти полностью избавилась от американских бумаг, оказался заразителен. Китай готов продать от 20 % принадлежащего ему госдолга США, а в крайнем случае – полностью распродать американские бумаги. По крайней мере, таков неофициальный сигнал Пекина Вашингтону. Реализуется этот поистине катастрофический для всего мира прогноз - и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Русское православие вступает на экзотическую для себя территорию

Иерей Кирилл Шкарбуль в Новой Гвинее из личного архива
«Злобные крики возымели обратный эффект: вся площадь обратила на меня внимание», – такими словами иерей Кирилл Шкарбуль описывает обстоятельства своей миссионерской поездки по Папуа – Новой Гвинее. Он рассказал газете ВЗГЛЯД, как проповедовал православное учение среди аборигенов и каким образом православию удалось сделать прорыв на этой земле. Подробности...
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Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

Америку ждет очень мрачное будущее, полагают сами же многие американцы REUTERS/Stephen Mature
Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Такое представление о мире и экономике пришло из «Гарри Поттера»

Сергей Лукьяненко, писатель
Все эти презираемые вами просторы, долы, недра, озера и прочее-прочее – важнейший элемент мирового господства и сейчас, и уж тем более в самом ближайшем будущем. Подробности...
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Перехваченный сценарий «Красного Новичка»

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Тайга. Раннее утро. Медведь в ушанке выходит на пригорок. В задумчивости почесывая боеголовку, смотрит в небо. В кроваво-красном восходе летит самолет. Медведь сплевывает на траву махорку, отдает честь пилотам, опускается на четвереньки и уходит в тайгу. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Почему Николай II не стал Петром Великим

Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 5 сентября 1915 года, император Николай II принял на себя командование вооруженными силами Российской империи. Но унаследовать лавры Петра I у последнего русского царя не получилось – результатом стала не победа, а революция. Подробности...
Обсуждение: 135 комментариев
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Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
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Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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    Петербургские ученые создали технологию лазерного «выращивания» деталей для авиадвигателей

    7 сентября 2020, 08:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ученые из Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) разработали технологию производства деталей для двигателей боевой и гражданской авиации на установках лазерного «выращивания», сообщил ректор СПбГМТУ Глеб Туричин.

    «На сегодняшний день разработана технология для авиадвигателей, готов материал и есть оборудование для производства деталей. Эта технология похожа на лазерное выращивание деталей для кораблей. Отличие будет в управляющей программе этого процесса, потому что одни материалы допускают высокие скорости охлаждения, а другие нет. Также это более тонкая настройка параметров. Проблема для авиационных материалов – очень узкие окна параметров режимов, более точная работа, требующая от технолога высокой квалификации и умения экспериментировать», – передает ТАСС слова Туричина.

    Он пояснил, что технология позволяет производить на установке высокоточные заготовки различных деталей, на которых затем дополнительно устраняются шероховатости. Материалы для создания таких деталей по проекту разрабатываются Всероссийским НИИ авиационных материалов (ВИАМ, Москва). Пока специалистов, которые умеют работать с технологией, не так много: подготовка идет в самом СПбГМТУ, также сотрудники, обладающие необходимыми навыками, работают на трех авиазаводах в Уфе, в Перми и в Самаре, куда вуз поставил свои установки для лазерного выращивания.

    «Основной компонент, который позволяет производить технология на заводах сейчас, – это детали для двигателей боевой авиации. Но можно применить технологию и для гражданского авиастроения», – отметил ректор.

    В июне газета ВЗГЛЯД разбиралась, как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике.

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