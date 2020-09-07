Петербургские ученые создали технологию лазерного «выращивания» деталей для авиадвигателей

Ученые из Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) разработали технологию производства деталей для двигателей боевой и гражданской авиации на установках лазерного «выращивания», сообщил ректор СПбГМТУ Глеб Туричин.

«На сегодняшний день разработана технология для авиадвигателей, готов материал и есть оборудование для производства деталей. Эта технология похожа на лазерное выращивание деталей для кораблей. Отличие будет в управляющей программе этого процесса, потому что одни материалы допускают высокие скорости охлаждения, а другие нет. Также это более тонкая настройка параметров. Проблема для авиационных материалов – очень узкие окна параметров режимов, более точная работа, требующая от технолога высокой квалификации и умения экспериментировать», – передает ТАСС слова Туричина.

Он пояснил, что технология позволяет производить на установке высокоточные заготовки различных деталей, на которых затем дополнительно устраняются шероховатости. Материалы для создания таких деталей по проекту разрабатываются Всероссийским НИИ авиационных материалов (ВИАМ, Москва). Пока специалистов, которые умеют работать с технологией, не так много: подготовка идет в самом СПбГМТУ, также сотрудники, обладающие необходимыми навыками, работают на трех авиазаводах в Уфе, в Перми и в Самаре, куда вуз поставил свои установки для лазерного выращивания.

«Основной компонент, который позволяет производить технология на заводах сейчас, – это детали для двигателей боевой авиации. Но можно применить технологию и для гражданского авиастроения», – отметил ректор.

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