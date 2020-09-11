Бразилия и Мексика заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с Секретариатом здравоохранения бразильского штата Баия о поставках до 50 млн доз российской вакцины «Спутник V» в Бразилию. Также вакциной от коронавируса, разработанной центром «Вектор», заинтересовалась Мексика.

«Начало поставок вакцины в Бразилию ожидается в ноябре 2020 года в случае получения одобрения со стороны бразильских государственных регулирующих органов, которое будет учитывать результаты пострегистрационного исследования вакцины», – приводит ТАСС сообщение РФПИ.

Соглашение позволит в будущем осуществлять поставки вакцины по всей территории Бразилии.

В свою очередь Мексика заинтересовалась вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор».

Роспотребнадзор провел переговоры с представителями мексиканского минздрава и МИД Мексики по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями и COVID-19.

«Стороны обсудили текущую эпидемическую ситуацию в России и Мексике, условия снятия введенных ограничений, текущие планы по иммунизации населения против вируса гриппа, а также научные разработки», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что у добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор», не выявили побочных эффектов.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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