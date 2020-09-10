Вакцинация от COVID-19 станет дополнением к визе

Вакцинация от коронавируса в ближайшие несколько лет станет дополнением к паспорту и визе для международных путешествий, заявило Министерство здравоохранения России.

Широкая вакцинация от коронавируса в России начнется по мере масштабирования производства и накопления пострегистрационных данных исследований, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев, передает РИА «Новости».

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.