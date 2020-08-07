Богатейший депутат Сургута задекларировал 26 квартир и 10 самолетов

Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал 26 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных местной думы.

За 2019 год Барсов заработал более 72 млн рублей, однако раньше он декларировал вдвое меньший доход. В документах депутат указал 10 спортивных самолетов, собственный газопровод, а также жилой дом, три автостоянки, экскаватор и 26 квартир в собственности в России. По итогам 2018 года Барсов задекларировал 29 квартир, передает РИА «Новости».

Барсов в 2016 году указал в декларации все те же 10 самолетов, а также 11 млн рублей в качестве дохода и пять квартир.

Евгений Барсов является президентом федерации самолетного спорта ХМАО-Югры. Бизнесмен более 25 лет был гендиректором строительной компании «Сургутстройтрест», однако в 2018 году продал актив, сообщают СМИ.

Ранее депутат Свердловской области Илья Гаффнер, который прославился скандальным советом россиянам «поменьше питаться» в кризис, указал в декларации доход в 4 копейки.