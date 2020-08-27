Прибалтийских политиков не пустили в Белоруссию для общения с оппозицией

Премьеры и главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы планировали провести в Минске встречу с оппозицией и властями Белоруссии, но белорусский МИД счел такой визит невозможным, заявил эстонский премьер Юри Ратас.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в телефонном разговоре с белорусским коллегой Владимиром Макеем «прозондировал почву» для возможного визита прибалтийских политиков в Белоруссию, сказал Ратас, передает РИА «Новости».

«Связались с МИД и канцелярией правительства республики Белоруссия. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не желают. Не думаю, что белорусские власти сегодня идут правильным путем, игнорируя любые международные контакты. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, как раз и необходимо общение на международном уровне», – заявил эстонский премьер.

По его словам, главы правительств и МИД прибалтийских стран хотели пообщаться со своими белорусскими коллегами и «представителями гражданского общества», но не с президентом Александром Лукашенкою «Такой просьбы у нас не было. Этого не было в наших планах», – заключил Ратас.

Между тем 27 августа координационный совет белорусской оппозиции заявил, что не намерен принимать помощь со стороны других стран и участвовать в распределении такой помощи.