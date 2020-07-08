Квят объяснил отказ встать на колено в знак борьбы с расизмом

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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 12:52  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась в числе наиболее упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

Иван Сафронов неожиданно для самого себя оказался за решеткойФото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Громкий шпионский скандал на этот раз затронул известного в журналистских кругах человека – бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его задержание вызвало волну вопросов и даже возмущения его бывших коллег. Чем мог Сафронов привлечь внимание контрразведки? Подробности...
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Ссора с Китаем способна похоронить мечты Трампа

«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время»Фото: WU HONG/АР/ТАСС
Официальный представитель МИД Китая крайне резко высказался в адрес главы Госдепа США, что повлекло за собой дипломатический скандал, но может навлечь и бурю. По сути это было хамством, которого не терпят великие державы. Пекин сильно рискует, но нельзя исключать, что там выбрали такой тон намеренно. Цель китайцев − не допустить переизбрания Трампа на второй срок. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
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Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
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Навальный шлет привет из «святых 90-х»

Максим Соколов, публицист
В 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
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    Китай нахамил США

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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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              Квят объяснил отказ встать на колено в знак борьбы с расизмом

              8 июля 2020, 12:53

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят объяснил, почему не встал на колено в знак борьбы с расизмом перед стартом Гран-при Австрии.

              «Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом», – передает RT слова Квята.

              При этом он отметил, что все гонщики «Формулы-1» выступают против расизма.

              «Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью «Конец расизму», – подчеркнул Квят.

              Напомним, на гонке Гран-при Австрии шестеро пилотов «Формулы-1», включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.

              Пилоты объяснили, что поддерживают борьбу с расизмом, она должна проявляться в повседневной жизни, но не в формальных жестах.

              Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что акция перед гонкой F1 является началом экспансии новых псевдо-ценностей,


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