Квят объяснил отказ встать на колено в знак борьбы с расизмом

Российский пилот команды Alpha Tauri Даниил Квят объяснил, почему не встал на колено в знак борьбы с расизмом перед стартом Гран-при Австрии.

«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед Родиной, флагом, Богом», – передает RT слова Квята.

При этом он отметил, что все гонщики «Формулы-1» выступают против расизма.

«Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью «Конец расизму», – подчеркнул Квят.

Напомним, на гонке Гран-при Австрии шестеро пилотов «Формулы-1», включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.

Пилоты объяснили, что поддерживают борьбу с расизмом, она должна проявляться в повседневной жизни, но не в формальных жестах.

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