Трамп обвинил американские СМИ в отказе показывать анархистов-радикалов

Американские СМИ искажают действительность, когда убеждают граждан США, что в протестах участвуют «замечательные» активисты, а не радикалы, заявил президент страны Дональд Трамп.

Как заявил в Twitter Трамп, СМИ «отказываются показывать то, что реально происходит в Портленде, Сиэтле и других местах». По его словам, СМИ хотят, чтобы американцы поверили, будто «это просто замечательные протестующие, а не радикальные левые анархисты».

Он заявил, что эти анархисты ненавидят США, а СМИ не рассказывают о насилии, которое творится во время протестов.

Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе и продолжаются до сих пор. Так, в Окленде протестующие подожгли здание местного суда, разбили окна полицейского участка и напали на офицеров полиции.

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